Weisse noch? Als Werder Bremen erstmals im Tannenbaumtrikot auflief

Die Weihnachtszeit ist etwas Besonderes. Ob besinnlich vor dem Kamin mit der Familie oder im Falle des SV Werder Bremen im festlichen Spieltags-Dress.

Während der Weihnachtszeit geschehen gerne mal ausgefallenere Dinge in der Welt des Fußballs. Seit über 20 Jahren sorgt auch ein Bundesligist für eine solche Besonderheit und lässt die Zuschauer im Stadion und vor dem Fernseher zu dieser Jahreszeit schmunzeln.

In der Saison 2002/2003 lief die Elf des SV Werder Bremen erstmals im sogenannten Tannenbaum-Trikot auf. Beim Premierensieg des Trikots über Borussia Mönchengladbach trafen Markus Daun und die brasilianische Bundesliga-Legende Ailton zum 2:0-Endresultat.

Das Werder-Logo ist dabei in einem Tannenbaum gerahmt. Der "Weihnachtsgruß", wie sich das Sondertrikot nennt, ist selbstverständlich für jeden Sammler und Fan ein echter Hingucker. In manchen Spielen in all den Jahren seit dem 14. Dezember 2002, wurden die Trikots einige Male für wohltätige Zwecke versteigert und erzielten öfters Rekordsummen. Vor zwei Jahren erzielten die versteigerten Exemplare des Tannenbaumtrikots vom 4:1-Auswärtserfolg gegen Hannover 96 19.931 Euro. Das Shirt von Niclas Füllkrug ging für 1950 Euro über die virtuelle Theke.

Zusammen mit den Werder-Frauen und der eSport-Abteilung kam der SVW auf rund 30.000 Euro. Das gesammelte Geld floss in die hausgemachte Initiative "SPIELRAUM". Der SV Werder Bremen möchte den Kindern und Jugendlichen von heute, den Spaß und die Wichtigkeit von Bewegung vermitteln. "Die Förderung des Sports, auch als verbindendes Element, ist Zweck unseres Vereins. Es ist daher unsere gesellschaftliche Verantwortung, der Bewegungsarmut bei Kindern und Jugendlichen etwas entgegenzusetzen und zu handeln", erklärte SVW-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald.

Nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz scheint das Tannenbaumtrikot eine Form des Glücksbringers zu sein. Seit der Premiere hat Werder Bremen bisher 18 Partien im Sonderdress absolviert. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Acht Siege, sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen stehen zu Buche.

Erst kürzlich im letzten Heimspiel gegen RB Leipzig schaffte es der Klub von der Weser, dem Champions-League-Achtelfinalisten einen Punkt beim 1:1 abzuluchsen. Die aktuellste Partie einer Initiative, die mittlerweile 21 Jahre zurückreicht. Weisse noch?