Kevin Stöger gab beim 3:0-Heimsieg des VfL Bochum über Union Berlin seine dritte Vorlage, schoss sein viertes Tor - und erhielt seine fünfte Gelbe Karte.

In der Mixed-Zone war man sich nach Abpfiff einig: Kevin Stöger war beim 3:0 des VfL Bochum über Union Berlin der Spieler des Spiels. Der Mittelfeldspieler bereite das 1:0 vor und traf per Elfmeter zum Endstand. Daher war es auch zu verzeihen, dass die Partie mit einem Fehlschuss begann.

Genauer gesagt: mit einem Fehl-Kopfball. In der dritten Minute setzte sich Cristian Gamboa über die rechte Seite durch und fand mit seiner Flanke den vollkommen blank stehenden Stöger. "Da hätte ich mein erstes Kopfballtor in der Bundesliga machen können." Tat er aber nicht.

Der Ball segelte am rechten Pfosten vorbei. "Nächstes Mal mache ich die Augen auf. Ich wollte einfach nur den Ball treffen und rein. Super Flanke von ‚Gambo‘, den muss ich machen und habe mich danach richtig geärgert."

Das merkte man seinem Spiel aber nicht an. Er konzentrierte sich auf das, was ihn auszeichnet: Ball- und Passsicherheit und im entscheidenden Moment die richtige Idee. "Wir hatten wieder eine gute Mischung aus langen Bällen, Fußball spielen und guten Flanken."





Schon unter der Woche sei zu spüren gewesen, dass die Mannschaft heiß darauf gewesen sei, das letzte Heimspiel des Jahres 2023 erfolgreich zu bestreiten. "Von der ersten Minute an hat man gesehen, dass wir das Spiel dominieren, als Einheit auf dem Platz stehen und dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten."

Einziger Wermutstropfen: Die Partie endete für Stöger mit einer unglücklichen Situation. "Es waren leider im Spiel zwei, drei Situationen, in denen ich mich geärgert habe, wo ich der Meinung bin, dass das kein Foul war von mir." So auch in der 90. Minute, woraufhin er den Ball wegschoss.

Schiedsrichter Sven Jablonski zeigt ihm die Gelbe Karte - Nummer fünf für Stöger. Damit ist er am Mittwoch (20. Dezember, 20.30 Uhr) für das letzte Spiel des Jahres gesperrt. "Ich hätte gerne gespielt gegen Leverkusen, weil es derzeit die beste Mannschaft ist in Deutschland."

Das Topspiel beim VfB Stuttgart habe er sogar live im Stadion gesehen. "Leverkusen ist einfach top drauf und du willst dich immer mit den Besten messen." Das werden dann seine Mitspieler für ihn übernehmen müssen. "Ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, das wäre schon ein großer Erfolg für uns.“