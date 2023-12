Erstmals seit der katarischen Übernahme könnte Paris Saint-Germain bereits in der Champions-League-Gruppenphase scheitern. Ousmané Dembele kann in Dortmund nicht mitwirken.

Wenn Paris St.-Germain am Mittwochabend (21 Uhr) im Signal Iduna Park einläuft, dann steht die Mannschaft von Luis Enrique unter einem großen Druck. Es braucht einen Sieg gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am letzten Gruppenspieltag der Champions League, um den Achtelfinal-Einzug aus eigener Kraft sicher zu haben.

In diesem Fall würde PSG sogar am BVB, der das Achtelfinal-Ticket bereits gezogen hat, vorbeiziehen und den Gruppensieg einfahren. Sollte das allerdings nicht klappen, geht der Blick nach Newcastle, wo parallel der AC Mailand zu Gast ist - und dann wird es kompliziert.

Trennen sich Newcastle United und die Mailänder unentschieden, dann hat PSG den zweiten Platz mit einem Punkt Vorsprung vor beiden sicher. Gewinnen die Italiener, dann reicht den Franzosen ein Unentschieden, da der direkte Vergleich zu Gunsten von Paris ausfällt.

Setzt sich Newcastle allerdings zuhause durch, dann bräuchte es wiederum drei Punkte, da der direkte Vergleich gegen die Engländer verloren ging.

Auch bei CL-Aus: Enrique wohl fest im Sattel

Klar ist: Ein Ausscheiden wäre für den Hauptstadtklub eine absolute Katastrophe. Nach der katarischen Übernahme 2011 stand PSG ab 2012/13 immer in der Königsklasse und erreichte in jedem Jahr die KO-Phase. Sollte das Gastspiel in Dortmund am Mittwochabend schieflaufen, wäre es das erste Gruppen-Aus unter katarischer Führung.

Wie die "L'Equipe" berichtet, soll der Job von Luis Enrique allerdings nicht an der Königsklasse hängen. Demnach gelte der Spanier weiterhin als der richtige Mann, um die Franzosen eines Tages zum lang ersehnten Champions-League-Titel zu führen.

Verzichten muss der Coach am letzten Gruppenspieltag ausgerechnet auf Ousmane Dembelé. Der ehemalige Dortmunder hatte sich gegen Newcastle bereits seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb eingehandelt und fehlt gesperrt. Als Ersatz kommen sowohl Kang-in Lee, der bereits am Wochenende beim 2:1 über Nantes startete, aber nicht überzeugen konnte, und Randal Kolo Munai in Frage. Der Ex-Frankfurter kam am Wochenende von der Bank und erzielte in der 83. Minute den Siegtreffer.