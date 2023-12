VfL Bochum: Stöger über den angepeilten ersten Heimsieg, die JHV und das große Ziel

VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg: Am Samstag soll endlich der erste Heimsieg der laufenden Bundesliga-Saison für den Verein von der Castroper Straße herausspringen.

Der VfL Bochum empfängt am Samstag (2. Dezember, 15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Für die Gastgeber, die aus den bisherigen zwölf Spielen nur einen Sieg feierten, geht es auch darum, endlich den Bock im heimischen Stadion umzustoßen.

RevierSport hat vor dem Duell VfL gegen VfL mit Mittelfeldspieler Kevin Stöger gesprochen.

Kevin Stöger über …

… das Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg: „Wir freuen uns extrem auf dieses Spiel am Samstag. Wir wollen die nächsten Punkte holen. Wenn wir wieder mit den Fans eine Gemeinschaft bilden, dann weiß jeder, wie schwierig es in Bochum zu gewinnen ist. Das muss auch das Ziel für Samstag sein.“

… seine Erinnerungen an die letzte Partie gegen Wolfsburg: „Jeder weiß, wie der Spielverlauf im vergangenen Jahr war. Aber das alles spielt natürlich keine Rolle mehr. Unsere Mannschaft ist eine etwas andere und die der Wolfsburger auch. Wir möchten endlich den ersten Heimsieg einfahren und den Fans wieder Grund zur Freude geben.“

… seinen Eindruck der Jahreshauptversammlung des VfL Bochum am Dienstagabend: „Ich glaube, dass es auch für uns als Mannschaft und Spieler wichtig ist, dass man an so einer Veranstaltung teilnimmt. Das war eine gute Veranstaltung und auch nicht meine erste in Bochum.“

Aber, klar: Besonders die Spiele an der Castroper Straße machen viel Spaß. Deshalb werden wir auch alles geben, damit wir am Samstag endlich den ersten Heimsieg der Saison in Bochum mit unseren Fans feiern können. Kevin Stöger

… die vier schweren Spiele noch bis Weihnachten und das Ziel, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern: „Unser Ziel ist es natürlich, am Ende der Saison nicht abzusteigen. Ob es jetzt Platz 13, 14 oder 15 wird, ist eigentlich egal. Hauptsache, wir bleiben über dem Strich. Wir wissen seit Jahren, dass es in der Bundesliga sehr schwer ist – jedes Spiel. Es gibt keine einfachen Begegnungen. Aber, klar: Besonders die Spiele an der Castroper Straße machen viel Spaß. Deshalb werden wir auch alles geben, damit wir am Samstag endlich den ersten Heimsieg der Saison in Bochum mit unseren Fans feiern können.“ wozi mit gp