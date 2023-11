Verletzungsschock für Schiedsrichter Felix Brych - ausgerechnet im Rekordspiel

Felix Brych leitete am Samstagabend sein 344. Bundesliga-Spiel. Dabei verletzte sich der Schiedsrichter allerdings schwer.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych zog sich am Samstagabend einen Kreuzbandriss zu und wird nun lange ausfallen.

Der 48-Jährige hatte sich während der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) am Knie verletzt und konnte die zweite Halbzeit nicht mehr leiten.

Schon am Abend hatte er den Verdacht auf einen Kreuzbandriss geäußert. Inzwischen herrscht bittere Gewissheit. Ein MRT brachte Klarheit, am Sonntagmorgen teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Diagnose mit. Brych soll "recht bald" operiert werden, heißt es vom Verband. Eine Ausfallzeit lasse sich noch nicht abschätzen.

Dabei sollte es eigentlich ein ganz besonderer Abend für den langjährigen Bundesliga-Unparteiischen werden. Brych pfiff bereits seine 344. Partie im Oberhaus. Damit zog er mit dem bisherigen Rekordhalter Wolfgang Stark gleich. Sein Debüt gab Brych im August 2004. Seitdem wurde er fünfmal zum DFB-Schiedsrichter des Jahres und zweimal zum Fifa-Weltschiedsrichter gewählt und kann auch auf eine große internationale Laufbahn zurückblicken.

Ehe er eine neue Bestmarke aufstellen kann, werden aber wohl einige Monate vergehen. "Es ist wie es ist. So ist das Leben. Jetzt stehe ich hier und habe den Rekord. Das freut mich auch. Andererseits bin ich auch down", sagte Brych am Samstagabend bei Sky.

Der gebürtige Münchener war in der Anfangsphase kurz im Rasen hängen geblieben. In der 32. Minute knickte er dann weg und musste anschließend behandelt werden. Zunächst kehrte Brych auf den Rasen zurück. In der Halbzeit war aber Schluss.

Nach dem Ausfall des Schiedsrichter-Routiniers musste Patrick Schwengers übernehmen, der zuvor als Vierter Offizieller an der Seitenlinie stand. Der 28-Jährige feierte unverhofft sein Bundesliga-Debüt, während der Rekordabend für Brych eine bittere Wendung nahm.