VfL Bochum: Bero auf gutem Weg, ein neuer Ausfall vor Heidenheim

Der VfL Bochum muss zum 1. FC Heidenheim. Trainer Thomas Letsch betont, was auf den VfL zukommt.

Die Kellerwochen für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum gehen weiter. Nach den Partien gegen Mainz 05, Darmstadt 98 und den 1. FC Köln, aus denen der VfL fünf Punkte holen konnte, geht es am Sonntag (15:30 Uhr) zum Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Wichtig wird sein, auch diese Begegnung ungeschlagen beenden zu können, mit einem Dreier würde der VfL an Heidenheim vorbeiziehen. Der Formanstieg der letzten Wochen sollte der Mannschaft von Trainer Thomas Letsch Mut machen, zudem kehrt Kapitän Anthony Losilla, der gegen Köln krank fehlte, in den Kader zurück.

Vor den 90 Minuten beim Aufsteiger betont der VfL-Coach, der auf Ivan Ordets, Tim Oermann, Matúš Bero und Danilo Soares verzichten muss: "Tim wird am Wochenende ausfallen, er hat sich bei der U20 etwas verletzt, müsste aber in der kommenden Woche wieder dabei sein. Matúš hat angefangen, Teile des Trainings mitzumachen. Aber er war recht lange raus, da ist es schwer, eine Prognose abzugeben. Aber es ist sehr erfreulich, dass er wieder auf dem Platz ist und vielleicht dieses Jahr noch auf dem Platz steht. Bei Ivan Ordets wäre es eine Überraschung, wenn er in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen könnte."

Fit sind nach kurzen Auszeiten Kevin Stöger und Manuel Riemann, so dass Letsch kaum neue Probleme zu beklagen hat. Mit Blick auf den Gegner legt er sich fest: "Ich erwarte einen Gegner, der von Beginn an Gas gibt. Sie wollen die Punkte behalten, werden intensiv spielen. In den Umschaltsituation hat Heidenheim richtig Qualität."

So könnte der VfL Bochum beim 1. FC Heidenheim spielen Riemann - Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Daschner, Stöger - Asano, Hofmann Es fehlen: Bero (Innenbandteilriss), Ordets (Oberschenkelverletzung), Oermann, Soares (Knieprobleme)

Dann gerät er fast ins Schwärmen, wenn Letsch über den Gegner spricht: "Jeder der denkt, da kommt die kleine Mannschaft von der Ostalb, der vertut sich gewaltig. Ich ziehe den Hut vor dem Verein, sie sind für mich eine Bereicherung für die Liga. Sie haben in Dortmund ein 0:2 gedreht, in München auch. Das sagt alles."

Gefährlich ist der Aufsteiger vor allem bei eigenen Standards, wobei Letsch hier auch eine Chance sieht: "Sie sind verdammt gut bei Standards in der Offensive, sie haben aber auch hier schon Treffer kassiert. Wir haben bei ruhenden Bällen noch keine Bäume ausgerissen, wir waren aber oft relativ nah dran. Es fehlte teils das letzte bisschen Entschlossenheit oder etwas Glück. Das müssen wir erzwingen."