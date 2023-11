VfL Bochum: Mit Hofmann-Tor - 2:1-Testspielsieg bei niederländischem Zweitligisten

Der VfL Bochum hat sein Testspiel gegen De Graafschap Doetinchem mit 2:1 (1:1) gewonnen. Das Siegtor erzielte Stürmer Philipp Hofmann.

Auch der VfL Bochum hat die Länderspielpause genutzt, um ein Testspiel zu absolvieren. Am Mittwoch reiste die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zum niederländischen Zweitligisten De Graafschap Doetinchem. Der Bundesligist gewann die Partie am Ende mit 2:1 (1:1).

Personell fielen mit Danilo Soares, Philipp Förster und Moritz Broni Kwarteng drei Spieler aus Verletzungs- oder Krankheitsgründen aus. Auch Torwart Manuel Riemann gehörte nicht zum Aufgebot, für ihn stand Niclas Thiede zwischen den Pfosten. Anthony Losilla, der gegen den 1. FC Köln fehlte, führte den VfL wieder als Kapitän auf den Platz.

Nach Absprache mit dem Tabellenfünften in der Eerste Divisie fand die Partie ohne Zuschauer statt, auch ein Livestream konnte aufgrund der Wetterlage und der unklaren Situation rund um die Spielstätte für VfL-Fans nicht angeboten werden.

So sahen sie nicht, wie Mats Pannewig erstmals seit seiner Rückkehr auf dem Platz stand. Der 19-Jährige ersetzte zur zweiten Halbzeit Losilla. Das Mittelfeld-Talent, von Mitspielern und Trainern stets in höchsten Tönen gelobt, war durch das Patellasehenspitzensyndrom an beiden Knien zweieinhalb Monate komplett ausgefallen, trainierte anschließend individuell und ist seit vier Wochen wieder bei der Mannschaft.

So spielte der VfL Bochum: Thiede - Passlack, Loosli (55. Bernardo), Schlotterbeck (46. Masovic), Wittek - Losilla (46. Pannewig) - Osei-Tutu (70. Koerdt), Daschner (78. Osterhage), Antwi-Adjei (84. Gamboa) - Paciencia (70. Stöger), Broschinski (70. Hofmann).

Trainer Letsch schickte in der ersten Halbzeit eine Elf aufs Feld, von denen einzig Keven Schlotterbeck und Lukas Daschner, Torschütze gegen Köln, auch am Wochenende von Beginn an gespielt haben. Noah Loosli bildete mit Schlotterbeck die Innenverteidigung, musste in der 55. Minute aber leicht angeschlagen ausgewechselt werden.

Auf den Außenpositionen bekamen Felix Passlack und Maximilian Wittek die Chance, sich zu zeigen. Nachdem die beiden Neuzugänge zu Saisonbeginn gesetzt waren, spielten sie zuletzt keine Rolle mehr. Auch Jordi Osei-Tutu konnte an der Seite von Christopher Antwi-Adjei Spielpraxis sammeln.

Den Doppelsturm bildeten Moritz Broschinski und Goncalo Paciencia. Bereits in der vierten Minute klappte das Zusammenspiel zwischen den beiden. Paciencia schickte Broschinksi, der allein vor dem Graafschap-Keeper souverän zur Führung traf.

Anders als im Spiel gegen Köln spielte sich Bochum in der Folge aber nicht die ganz großen Chancen heraus. Wittek scheiterte noch mit einem Freistoß. Wie im Spiel gegen Köln fiel aber wie aus dem Nichts der Ausgleich. Levi Schoppema traf für die Niederländer (38.).

In Halbzeit zwei geschah lange Zeit nicht viel in den Strafräumen. Es dauerte bis zur 82. Minute als eine Flanke von Antwi-Adjei den eingewechselten Philipp Hofmann fand. Während der Stürmer in Pflichtspielen weiterhin glücklos ist, traf er zum 2:1-Enstand.