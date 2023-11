VfL Bochum: Letsch nach Sieg erleichtert - "Jetzt hört das auf mit dem Gerede"

Der erste Sieg hat für Thomas Letsch und den VfL Bochum einen angenehmen Nebeneffekt. Da ist auch "scheißegal", wie dieser zu Stande kam.

Lange musste der VfL Bochum warten, doch am vergangenen Freitag war es endlich so weit für die Elf von Thomas Letsch. In Darmstadt gab es am 10. Spieltag den ersten Sieg der Saison.

Das wirkte sich selbstverständlich auch auf die Stimmung in der Mannschaft aus. "Wir wussten alle von Anfang an, dass es ähnlich wird wie letzte Saison: Ein Kampf über die ganze Runde. Wir sind da mittendrin. Natürlich ist es immer so, wenn du ein Spiel gewonnen hast, dass die Stimmung beim ersten Training deutlich angenehmer ist, als wenn du verloren hast, erklärte Letsch.

Auch der Coach war erleichtert, dass es endlich zum ersten Dreier gereicht hat - auch, wenn noch nicht alles gepasst hat. "Wir haben Spiele gehabt, in denen wir es ganz ordentlich gemacht haben, aber es nicht geschafft haben, zu gewinnen. Diesmal war es nicht so prickelnd, aber wir haben es gewonnen. Das war extrem wichtig. Natürlich mit Blick auf die Tabelle, aber auch für uns selber", freute sich Letsch.

"Am Schluss ist es scheißegal wie"

"Wir haben den Fehler gemacht, dass wir viel zu oft den Ball leicht hergeschenkt haben. Das waren immer unterschiedliche Leute und so kam eigentlich nie Ruhe ins Spiel", analysierte der 55-Jährige. "Aber am Schluss ist es scheißegal wie. Es ist wichtig, diese drei Punkte und diesen Sieg endlich mal auf der Habenseite zu haben."

Der erste Sieg hat für den Trainer nämlich einen schönen Nebeneffekt. "Jetzt hört das auf mit dem Gerede, dass wir noch kein Spiel gewonnen haben. Wir haben acht Punkte, haben nur vier Spiele verloren, das ist das Positive. Wir haben immernoch zu wenig gewonnen, aber es macht die Situation deutlich angenehmer, als vor dem Spiel."

Letsch: ...dann passt alles.

Für die Bochumer gilt es nun, nach den positiven Erlebnissen in der Ferne, auch zuhause in die Spur zu finden. "Letztes Jahr haben wir kurz vor Weihnachten in Augsburg unsere ersten Auswärtspunkte geholt. Dieses Jahr haben wir zweimal auswärts gepunktet und einen Dreier geholt. Das heißt, da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt müssen wir den Bock zuhause noch umstoßen, dass wir die Heimspiele gewinnen. Dann passt alles." Die nächste Chance dazu gibt es im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln. mit gp