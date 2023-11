BVB - Bayern: Ärger im TV! Matthäus greift Tuchel an - Trainer reagiert gereizt

Sky-Experte Lothar Matthäus hat vor dem Spiel beim BVB auf den Seitenhieb von Bayern-Trainer Thomas Tuchel reagiert - mit erneuter Kritik.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat im verbalen Schlagabtausch mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel nachgelegt.

Vor dem Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde der Sky-Experte mit dem humorvollen Konter von Tuchel nach der heftigen Kritik von Matthäus am peinlichen Ausscheiden der Bayern im DFB-Pokal konfrontiert.

Angesprochen auf die Kritik von Matthäus und dessen Sky-Kollegen Dietmar Hamann hatte Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz lächelnd gesagt: „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“

Zum Seitenhieb von Tuchel sagte Matthäus vor dem Topspiel: "Absolut cooler Konter." Jedoch stehe der Weltmeister von 1990 zu seiner Kritik an seinem Ex-Klub FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel. "Ich habe aber meine Meinung. Man hat einfach zu viele Titel verspielt, auch unter Tuchel. Die Entwicklung ist nicht in diese Richtung gegangen, wie es sich viele Bayern-Fans erhofft hatten."

Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns reden. Nächste Frage Thomas Tuchel

Matthäus legte daraufhin nach. Er warf Tuchel vor, es sich mit einigen Spielern des Bayern-Kaders verscherzt zu haben. Durch fehlende Berücksichtigung bei seinen Aufstellungen und öffentliche Kritik. Dabei nannte er unter anderem Eric Maxim Choupo-Moting, der "wenig Einsatzzeit erhalten" habe, und Leon Goretzka, der zu Saisonbeginn häufiger auf der Bank saß.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel genervt von Sky-Experten Thomas Tuchel reagierte anschließend im Gespräch mit Sky-Moderator Patrick Wasserziehr sehr gereizt auf den Dauer-Zoff mit Matthäus und Hamann. "Ich möchte nicht stören, wenn die Experten über uns reden. Nächste Frage", sagte Tuchel.

Matthäus empfand das offenbar als Genugtuung. "Ich hoffe, dass der FC Bayern heute souveräner auftritt als Thomas Tuchel", sagte er nach dem Interview des Bayern-Trainers.

Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken hatte Lothar Matthäus die Bayern und Tuchel scharf kritisiert. Er machte den Trainer für das Aus beim Drittligisten verantwortlich. „Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert.“

Thomas Tuchel: "Didi läuft gerade bisschen aus dem Ruder"

Vergangene Woche hatte Didi Hamann eine fehlende Weiterentwicklung der Münchner unter Tuchel bemängelt. Da hatte Tuchel genervt reagiert: „Didi läuft gerade bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl und ist auf der anderen Seite ganz sicher nicht wichtig genug, dass wir uns drum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen.“