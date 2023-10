VfL Bochum: Letsch hat vor Kellerduell gegen Mainz 05 noch zwei Fragezeichen

Kellerduell in Bochum. VfL-Trainer Thomas Letsch weiß um die Bedeutung der Partie gegen den FSV Mainz. So ist die Lage vor dem Spiel.

Neunter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Vorletzte empfängt den Letzten. Der VfL Bochum trifft am Freitag (20:30 Uhr) auf den FSV Mainz 05.

Beide sind in der laufenden Saison noch ohne Sieg. Es verbietet sich zwar schon so früh von einem Endspiel zu sprechen. Dennoch haben die 90 Flutlicht-Minuten im Ruhrstadion eine große Bedeutung.

Denn einem Team droht der Super-Fehlstart, der VfL möchte nicht erneut die Mannschaft stellen, die der Musik hinterherlaufen muss. Das war in der letzten Spielzeit schon so, da gab es übrigens den ersten Dreier am neunten Spieltag - damals mit einem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Vor dem Kellerduell betont Bochums Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz: "Es ist eine gesunde Anspannung da. Ein wichtiges Spiel, das zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Wir und Mainz sind in einer ähnlichen Situation, beide noch ohne Sieg. Es benötigt eine aggressive Spielweise, Intensität und Bereitschaft."

Wobei der Coach bereits verkündet, dass er anders antreten wird als in Leipzig, als es vor allem um die Defensive ging: "Wir werden nicht den Ansatz wählen, den wir in Leipzig hatten. Das ist nicht das Zeichen, das wir aussenden sollten. Wir müssen es mit unserer Leistung schaffen, von der ersten Minute an unsere positiv verrückten Fans mitzunehmen."

Zuvor wird es am Freitag noch eine Aktivierungseinheit geben um 12 Uhr, bei der sollen auch "zwei Fragezeichen" entschieden werden, die Letsch im Kopf hat. "Wir haben viele einsatzfähige Spieler, und das ist gut so."

Patrick Osterhage gehört noch nicht wieder dazu, auch wenn er bereits wieder mit der Mannschaft trainiert. Letsch: "Patti Osterhage ist seit Donnerstag wieder voll dabei, wir wollen ihn aber bei 100 Prozent haben. Daher wird er am Freitag noch nicht im Kader stehen."

Daher müssen es 20 andere Akteure in der Summe richten, damit das Thema erster Dreier nach der Partie der Vergangenheit angehört. Letsch: "Es ist eine kurze Woche mit Blick auf das Freitagsspiel. Wir wollten uns komplett auf uns konzentrieren. Die Stimmung ist gut in der Mannschaft. Wir versuchen, gemeinsam die Lösungen zu finden, um endlich den ersten Sieg einzufahren."

So könnte der VfL Bochum gegen den FSV Mainz spielen

Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa, Losilla, Masovic, Wittek - Stöger - Asano, Paciencia

Es fehlen: Bero (Innenband-Teilriss), Osterhage (Trainingsrückstand), Osei-Tutu