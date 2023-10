Bundesliga: Teufelskerl Riemann! Bochum-Keeper hält zwei Elfmeter und Punkt fest

Der VfL Bochum hat nach zwei Niederlagen in Folge bei RB Leipzig einen Punkt geholt. Bedanken konnten sich die Gäste bei Manuel Riemann, der beim 0:0 zwei Elfmeter parierte.

Einen Elfmeter zu halten, das ist schon aller Ehren wert. Manuel Riemann hat gegen RB Leipzig einfach mal zwei pariert. Damit hielt der Keeper für den VfL Bochum das 0:0 (0:0) fest.

Doch der Reihe nach. Trainer Thomas Letsch hatte die angekündigten Veränderungen vorgenommen. Sechsmal wechselte er, an der Dreierkette wurde aber festgehalten. Auf den Außenpositionen kamen Cristian Gamboa und Danilo Soares zu ihrem Startelf-Debüt in dieser Saison.

Ebenfalls neu in der Abwehrreihe war Keven Schlotterbeck, Erhan Masovic musste auf der Bank Platz nehmen. Dort fand sich auch Philipp Hofmann wieder. Der bislang glücklose Stürmer wurde von Goncalo Paciencia ersetzt. Für den verletzten Matus Bero durfte Patrick Osterhage ran.

Der erste Abschluss der Partie gehörte durch Takuma Asano noch den Gästen (1.). Danach wurde Bochum in die eigene Hälfte gedrückt, hielt aber körperlich dagegen. Die Folge waren viele Freistöße für Leipzig, die nicht gefährlich wurden.

In der 26. Minute war es dann zu viel Körpereinsatz. Leipzigs Xavi fiel über das ausgestreckte Bein von Schlotterbeck - Elfmeter (26.). Der Gefoulte trat selber an - und Manuel Riemann pariert! Der VfL-Keeper ahnte die Ecke und konnte den ohne Druck geschossenen Strafstoß festhalten.





Aus dem Nichts dann die Chance für Bochum. Eine Kopfball-Verlängerung von Paciencia rutschte auf Asano durch. Der wurde allerdings in letzter Sekunde per Grätsche gerade noch so gestoppt (36.). Hinten stand der VfL tief, kompakt und warf sich weiter in jeden Ball.

Leipzig: Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - Kampl, Schlager (78. Haidara) - Xavi (78. Carvalho), Baumgartner (57. Forsberg) - Openda (78. Werner), Sesko (57. Poulsen). Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - Kampl, Schlager (78. Haidara) - Xavi (78. Carvalho), Baumgartner (57. Forsberg) - Openda (78. Werner), Sesko (57. Poulsen). Bochum: Riemann - Schlotterbeck, Ordets, Bernardo - Gamboa (72. Loosli), Losilla, Osterhage (88. Masovic), Soares - Stöger - Asano (82. Antwi-Adjei), Paciencia (72. Kwarteng). Tore: - Gelbe Karten: Baumgartner (47.), Xavi (69.) / Osterhage (42.), Ordets (55.), Stöger (59.), Schlotterbeck (87.) Besonderes Vorkommnisse: Riemann hält zwei Elfmeter (27., 59.) Schiedsrichter: Timo Gerach Zuschauer: 40.000

Bochum kam mutiger aus der Kabine. Ein Freistoß von Kevin Stöger landete knapp neben dem Tor (48.). Leipzig war aber weiter spielbestimmend und bekam einen erneuten Foulelfmeter (59.).

Ivan Ordets hatte Yussuf Poulsen klar getroffen. Diesmal trat Emil Forsberg an, zielte auch auf die rechte Ecke - doch wieder hieß der Sieger Riemann, was für ein Teufelskerl!

RB verzweifelte am Bochumer Torwart. Auch Lois Openda (71.) und Poulsen (77.) konnten Riemann nicht überwinden. Für den VfL lauerte auf Konter, ein Schuss aus der zweiten Reihe von Gamboa ging knapp vorbei (72.).

Leipzig lief immer wieder an, doch die VfL-Defensive blieb bis zum Schluss hochkonzentriert und verteidigte alle Angriffe weg.