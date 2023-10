BVB: Top-Torhüter Kobel verlängert langfristig und macht Titel-Ansage

Gregor Kobel hat einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterzeichnet. Auf dem Weg zu Titeln möchte der Torhüter vorangehen.

Seit zwei Jahren steht Gregor Kobel bei Borussia Dortmund zwischen den Pfosten. Jetzt ist dem BVB ein Coup mit dem 25-Jährigen gelungen: Kobel hat seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

"Gregor Kobels sportliche Entwicklung in den vergangenen Jahren hat uns alle tief beeindruckt. Seine Unterschrift unter diesen langfristigen Vertrag ist ein großartiges Bekenntnis zum BVB", freut sich Vereinschef Hans-Joachim Watzke laut Vereinsmitteilung.

Der Schweizer bestritt bislang 84 Pflichtspiele für den Revierklub und zeigte dabei oft herausragende Leistungen. Kobel habe sich zu einem Torhüter mit "Weltklasse-Format" entwickelt, lobt Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir sind stolz, dass wir ihn für unsere Ziele und Ambitionen beim BVB langfristig begeistern konnten und nun auf dieser wichtigen Position Planungssicherheit auf höchstem Niveau haben."

Der gebürtige Züricher war 2021 vom VfB Stuttgart nach Dortmund gekommen, wo er die Nachfolge seines Landsmannes Roman Bürki antrat. Inzwischen gehört er beim BVB zu den Führungsspielern und ist Vizekapitän.

Und der Nationaltorwart, dem bislang ein Titelgewinn mit den Borussen verwehrt blieb, möchte in dieser Rolle auch zukünftig vorangehen. Er betont: "Diese Mannschaft hat das Potenzial, um Titel zu gewinnen, wenn jeder Einzelne hart an sich arbeitet. Auf diesem Weg will ich in den nächsten Jahren einer der Spieler unseres Kaders sein, die jeden Tag vorangehen, um dann irgendwann gemeinsam etwas Großes feiern zu können."

Er sei ein sehr emotionaler Typ, so Kobel weiter, "Dortmund ist ein wahnsinnig emotionaler Fußballstandort und der Signal Iduna Park ist ein unglaublich emotionales Stadion. Ich finde: Wir passen einfach echt gut zusammen. Darüber hinaus habe ich das Gefühl: Ich bin hier einfach noch nicht fertig."

Die Zusage von Kobel ist bereits die zweite Vertragsverlängerung in dieser Woche. Auch Youngster Jamie Bynoe-Gittens unterzeichnete ein neues Arbeitspapier.