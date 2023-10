VfL Bochum: Letsch verrät: "Es wird nicht nur einen Wechsel geben"

Am Samstag muss der VfL Bochum bei RB Leipzig antreten. Nach dem Gladbach-Desaster wird es eine veränderte Startelf geben.

Am Samstag hat der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga die schwierige Auswärts-Aufgabe RB Leipzig vor der Brust (15:30 Uhr). Im Gepäck: Zwei Niederlagen, die gesessen haben.

Zum einen das 0:7 beim FC Bayern München, dann den Wirkungstreffer gegen Borussia Mönchengladbach. 1:3 hieß es zuhause im Ruhrstadion, bereits zur Pause war die Partie nach einer ganz schwachen Darbietung entschieden.

Daher wird VfL-Trainer Thomas Letsch vor allem als Psychologe gefragt gewesen sein, um seine Mannschaft aufzurichten und Antworten zu finden, wie der Leistungsabfall zu erklären ist.

Klar ist auch: Zwei Leistungen wie in den letzten beiden Partien sollten eigentlich die Chance sein für andere Spieler, sich zu zeigen. Klar ist nur: Matus Bero wird verletzt ausfallen. Moritz-Broni Kwarteng steht nach seiner Verletzung erstmals im Kader.

Ob Letsch auch an eine Rotation denkt, oder ob ein Systemwechsel eine Möglichkeit ist, verriet er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Es wird nicht nur einen, aber sicherlich auch nicht elf Wechsel geben im Gegensatz zum letzten Wochenende. Wir müssen aber schauen, dass wir mehr Stabilität in unser Spiel bekommen."

Sein Ansatz, um das hinzubekommen war unter der Woche klar, wie er erklärte: "Es gibt Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Da muss man gemeinsam wieder raus. Wir waren in dieser Woche sehr offen, auch was die Einheiten betrifft. Es bringt ja auch nichts, sich jetzt komplett abzuschotten."

Den Bochumer Verantwortlichen war zudem wichtig, dass sie auch Feedback von den Akteuren erhalten, wie VfL-Sportchef Patrick Fabian berichtete: "Wir haben viel gesprochen in dieser Woche, wollten auch mal reinhören, wie sich die Spieler die Diskrepanz in den Leistungen erklären. Gleichzeitig haben wir ihnen den Rücken gestärkt und ihnen vermittelt, dass wir der Mannschaft vertrauen."

Das soll sich in Leipzig auszahlen, auch wenn Letsch weiß, wie schwer es wird, bei RB was zu holen: "Wir wollen auch bei dieser Topmannschaft zeigen, dass wir etwas drauf haben. Wir müssen mit Vorfreude in dieses Spiel gehen, ohne Angst. So fahren wir nach Leipzig."

So könnte der VfL Bochum in Leipzig spielen: Riemann - Gamboa, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Masovic - Antwi-Adjei, Stöger, Wittek - Hofmann

Es fehlen: Bero (Teilriss des Innenbandes)