VfL Bochum: "Wir wollen wieder unser Ruhrstadion-Gesicht zeigen"

Der VfL Bochum will nicht wieder erst am neunten Spieltag gewinnen. Am Samstag wartet Gladbach auf den VfL, das sagt der Trainer im Vorfeld der Partie.

Nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund und dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt will der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Heimsieg der Saison feiern. Die Bochumer und Gladbach sind neben Darmstadt, Mainz und dem 1. FC Köln die Teams, die noch keine Bundesliga-Partie gewinnen konnten. Das soll sich aus Bochumer Sicht am Wochenende ändern. Zudem kann der VfL zeigen, dass das 0:7 beim FC Bayern München keine nachhaltigen Spuren hinterlassen hat. Vor den 90 Minuten betont VfL-Trainer Thomas Letsch: "Gladbach ist ein Team, das sich über das Fußballspielen definiert. Sie können aber auch flexibel agieren, auch mal die langen Bälle nutzen. Die Borussia hat eine hohe Qualität. Wir müssen dem Gegner aber unser Spiel aufdrängen. Gladbach braucht Punkte, wir brauchen Punkte. Wir haben ein Heimspiel, da ist mir der Gegner relativ egal. Wir wollen wieder unser Ruhrstadion-Gesicht zeigen und Euphorie entfachen." Gladbach braucht Punkte, wir brauchen Punkte. Wir haben ein Heimspiel, da ist mir der Gegner relativ egal Thomas Letsch Personell kann der Coach weiter fast aus dem Vollen schöpfen, es gibt keine neue Verletzten, zwei Spieler werden nur fehlen, wie er berichtete: "Bei Michael Esser ist eine Prognose nach wie vor schwierig. Er macht schon ein paar Dinge auf dem Platz, es geht voran. Ich bin optimistisch, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei sein kann. Moritz-Broni Kwarteng konnte die ganze Woche trainieren, er ist aber noch nicht bei 100 Prozent. Wir haben uns daher entschieden, ihn noch nicht mit in den Kader zu nehmen." So könnte der VfL Bochum spielen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Hofmann, Asano Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Hofmann, Asano Es fehlen: Esser, Kwarteng (beide Trainingsrückstand) Ob es nach der Bayern-Pleite Veränderungen in der Startelf geben wird, das wollte Letsch nicht verraten. Mit Blick auf seine Offensive sagte er nur: "Wir haben mit Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano zwei ähnliche Spieler. Das ist die Geschwindigkeitsvariante. Wir können aber auch mit zwei klassischen Stürmern spielen. Oder halt mit einer Kombi, das war bislang in den meisten Fällen so. Wir suchen die richtige für Samstag."

