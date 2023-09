VfL Bochum: 0:7-Klatsche als gutes Omen für den Klassenerhalt?

Der VfL Bochum peilt gegen Gladbach den ersten Dreier der Saison an und sucht die positiven Punkte nach der 0:7-Klatsche von München.

Wenn man sich die Begegnungen des VfL Bochum gegen den FC Bayern München anschaut, dann sieht man schnell eine traurige Parallele der letzten Jahre.

2021, 2022 und 2023 ging der VfL gegen den Rekordmeister jeweils einmal mit 0:7 baden. Vielleicht ist es ja auch ein gutes Omen mit Blick auf die ganzen Spielzeiten.

Denn trotz der derben Klatschen gegen die Bayern durfte der VfL am Ende der Spielzeiten den Bundesliga-Klassenerhalt feiern. Vielleicht auch in dieser Spielzeit.

VfL-Kapitän Anthony Losilla würde diese Rechnung gefallen, er betont mit einen kurzen Blick zurück: "Wir waren nicht gut genug um Bayern zu ärgern. Solche Partien kann man nur schnell abhaken, Bayern war einfach deutlich besser, wir hatten keine Chance. Auch wenn es unheimlich weh tut, sieben Stück zu kassieren. Aber: Wir sind noch jedes Mal aufgestanden und haben danach die Klasse gehalten. Gelingt uns das erneut, ist es auch egal, wenn man drei Mal so klar gegen Bayern verliert."

Zumal der Routinier darauf verweist, wie "groß die Unterschiede zwischen den Vereinen sind." Etwas kleiner ist der Unterschied zwischen Bochum und dem kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach.

Zwar haben die auch einen größeren Etat zur Verfügung, doch sportlich will es derzeit nicht laufen. Bochum und Gladbach gehören neben Darmstadt 98, dem 1. FC Köln und Mainz 05 zum illustren Kreis, der noch keine Partie in der laufenden Bundesliga-Spielzeit gewinnen konnte.

Losilla ist aber weiter optimistisch, dass es jetzt am Wochenende mit dem ersten Dreier klappt: "So ist es im Fußball, jetzt muss man nach vorne schauen. Wir haben gezeigt, dass wir reagieren können. Am Samstag gegen Gladbach müssen wir eine Reaktion zeigen. Die wird auch kommen. Mit unseren Fans im Rücken haben wir schon oft gezeigt, was möglich ist."

Losilla, der mit dem VfL eines von vier Spielen gegen Gladbach gewinnen konnte, schaut auf den Samstag (15:30 Uhr). "Wir sind nicht die einzige Mannschaft, die noch auf den ersten Sieg wartet. Gladbach steht hinter uns, wir wollen sie hinter uns halten. Im besten Fall vergrößern wir den Abstand. Wenn wir die Intensität der letzten drei Spiele vor der Bayern-Partie auf den Platz bringen, dann werden wir eine solide Begegnung gegen Gladbach abliefern und so können wir die drei Punkte holen." cb / gp