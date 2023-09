VfL Bochum: Trainer Letsch - "Gladbach ist kein Schicksalsspiel"

Der VfL Bochum trifft nach der 0:7-Lehrstunde in München am nächsten Spieltag auf Borussia Mönchengladbach. Wir haben mit dem VfL-Trainer gesprochen.

0:7 unterlag der VfL Bochum am vergangenen Spieltag beim FC Bayern München. Am Samstag (30. September, 15.30 Uhr) soll gegen Borussia Mönchengladbach alles besser werden.

Wir haben mit dem Trainer des VfL Bochum gesprochen.

Thomas Letsch über...

... das 0:7 bei den Bayern: "Wenn man eine Chance haben möchte gegen Bayern München zu gewinnen, dann muss man selber auf einhundert Prozent sein. Man muss es schaffen, dass die Bayern dann durch die Spielweise des Gegners nicht auf einhundert Prozent kommen. Wenn sie ihre Leistung bringen, dann hast du keine Chance. Wir hatten vor dem Spiel alle ein gutes Gefühl. Aber dann steht es nach wenigen Minuten 1:0 für die Bayern. Dann denkt man schon, dass das schwierig werden kann. Wenn die Bayern ins Rollen kommen und man selber einen schlechten Tag hat, dann kommt auch so ein Ergebnis heraus. Das nervt uns, aber wir müssen nach vorne schauen. Wenn wir am Wochenende ein gutes Spiel machen, dann redet keiner mehr über die Bayern."

... das Gladbach-Spiel: "Das ist ein wichtiges, aber kein richtungsweisendes Spiel. Wir haben im Jahr 2023 deutlich mehr Auswärts- als Heimspiele. Wir fühlen uns aber zuhause wohler. Das ist klar. Ein Erfolg am Samstag würde guttun. Es wäre schön, wenn wir den Dreier holen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieses Spiel über den Saisonausgang entscheidet oder ein Schicksalsspiel ist."

... die Gladbacher Mannschaft: "Sie haben einen neuen Trainer und die Mannschaft hat sich auch verändert. Sie haben eigentlich so gespielt wie in der letzten Saison. In Darmstadt und gegen Leipzig war das dann anders. Da haben sie in einem 3-5-2-System gespielt. Die Frage ist, ob die Gladbacher jetzt in ihre alte Struktur zurückgehen oder so spielen wie gegen Leipzig. Da müssen wir uns auf alles vorbereiten. Es wird ein schweres Spiel. Die Gladbacher wollen natürlich in ganz andere Tabellenregionen vorstoßen.

... Stürmer Philipp Hofmann und seinen Bankplatz in München: "Die Beweggründe waren, dass wir den Gegner vorne stressen wollten. Und da haben wir andere Spieler, die aktiver als Philipp sind. Er war jetzt auch nicht in der Form seines Lebens. Deshalb haben wir ihm mal eine Pause gegeben. Philipp Hofmann ist für uns immer ein wichtiger Spieler." wozi mit gp