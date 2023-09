BVB: Frust wegen Schiri, das ist der Stand beim verletzten Sabitzer

Borussia Dortmund hat zum Auftakt der Champions League bei Paris Saint-Germain verloren. Trainer Edin Terzic gab anschließend Auskunft zum verletzt ausgewechselten Marcel Sabitzer.

Beim 0:2 gegen Paris Saint-Germain kassierte Borussia Dortmund beide Gegentore in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit. Den ersten Rückschlag musste der BVB schon deutlich früher im Spiel hinnehmen.

Nach knapp 15 Minuten verletzte sich Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer nach einem Sprint im Adduktorenbereich. Der 29-Jährige konnte nicht weiterspielen und musste ausgewechselt werden. An seiner Stelle kam Felix Nmecha ins Spiel.

Eine genaue Diagnose beim Neuzugang vom FC Bayern stand am Mittwochmorgen noch aus. Doch voraussichtlich wird Sabitzer den Borussen zunächst nicht zur Verfügung stehen. "Es sieht nach einer Muskelverletzung aus. Er wird uns ein paar Tage fehlen", meinte BVB-Sportchef Sebastian Kehl.

Kommt es so, sind das schlechte Nachrichten für Dortmund. Sabitzer etablierte sich nach seinem Sommerwechsel gleich in der Startelf von Trainer Edin Terzic und hat bislang alle Pflichtspiele von Beginn an bestritten. "Wie wichtig Marcel für uns ist, das haben wir in den letzten Wochen schon gesehen", sagte Terzic über den Österreicher. Zumal Nmecha als Vertreter zumindest gegen Paris nicht überzeugen konnte.

Auch Marius Wolf musste am Dienstagabend nach Einbruch der Schlussviertelstunde angeschlagen ausgewechselt werden. Nach Abpfiff ärgerte sich der Außenspieler über den Schiedsrichter, der vor dem Führungstreffer der Franzosen auf Handelfmeter entschieden hatte.

Dabei ging es Wolf weniger um den Strafstoß-Pfiff an sich, als um das Auftreten des Unparteiischen. "Ich fand nur schade, wie der Schiri reagiert hat. Er hat eine arrogante Art auf dem Platz hingelegt. Er hat nicht mit sich reden lassen, obwohl man wirklich ruhig mit ihm gesprochen hat", kritisierte Wolf in der Mixed Zone. "Das ist das, was mich ein Stück weit auch ankotzt. Wenn man jemandem mit Respekt begegnet, dann erwartet man auch, dass er das auch so macht. Das war absolut nicht der Fall."

BVB: Viel Kritik an Schiedsrichter-Entscheidung

Bei der strittigen Szene bekam Niklas Süle eine Flanke von Superstar Kylian Mbappe an die Hand. Für BVB-Berater Matthias Sammer eine "absolute Fehlentscheidung", wie er in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime betonte.

Und Abwehrmann Mats Hummels schrieb bei X (früher Twitter): "Schlechte Performance von uns und ein verdienter Sieg für PSG. Trotzdem war der Schiedsrichter heute nicht hilfreich, viele Fehlentscheidungen wie der Elfmeter. Sie und wir müssen uns also für das zweite Spiel verbessern."