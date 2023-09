VfL Bochum: Für den guten Zweck - ZuZ-Fanexperess verkauft limitierte Fanschals

Das Bochumer Projekt "ZuZ-Fanexpress" verkauft eine limitierte Auflage Fanschals. Die Erlöse kommen auch Kindern und Jugendlichen in Bochum zugute.

Der "Zug-um-Zug-Fanexpress" organisiert schon seit vielen Jahren Auswärtsfahrten für deutsche Fußballanhänger. Zum 175. Jubiläum des VfL Bochum hat sich das Projekt aus der Stadt etwas Besonderes einfallen lassen.

Der ZuZ-Fanexpress bietet Schals an, die mit dem Aufdruck "1848 Bochum" in Versalien versehen sind. Das Design soll die "Tradition unseres Vereins" betonen, heißt es in einer zugehörigen Meldung.

Doch nicht nur das: Mit dem Verkauf möchte der ZuZ-Fanexpress auch der sozialen Verantwortung des Vereins und seiner Anhänger gerecht werden. Und so kommen die Erlöse benachteiligten Kindern und Jugendlich zugute.

In Kooperation mit dem Fanprojekt Bochum wird das soziale Projekt "Bochumer Ferienpate" des Kinder- und Jugendrings Bochum unterstützt. Dabei geht es darum, dass Kindern und Jugendlichen Ferienreisen ermöglicht werden.

Der neue Fanschal ist für die symbolträchtige Summe in Höhe von 18,48 Euro erhältlich. Zehn Euro des Verkaufspreises fließen an "Bochumer Ferienpate". Die Auflage ist auf 1848 Schals limitiert. Erhältlich ist der Artikel "ab sofort" am ZuZ-Fanexpress-Stand im Biergarten der Ritterburg sowie im Onlineshop des Projektes.

"Mit dem Verkauf des Schals setzen wir ein Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und engagieren uns für Kinder und Jugendliche in Bochum", betont der ZuZ-Fanexpress. "Damit alle dabei sein können – zusammen für Stadt und Verein."

Über "Bochumer Ferienpaten": "Das Projekt ist 2010 zum ersten Mal durchgeführt worden. In 13 Jahren konnten über 445.000 Euro an Spendengeldern für das Projekt gesammelt werden. Damit ermöglichten die Bochumer Ferienpat*innen 2.769 Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an einer Jugendreise. Gefördert werden Jugendreisen, die von gemeinnützigen Trägern durchgeführt werden und die mindestens fünf Tage dauern", heißt es im offiziellen Flyer des Projektes. "Ferienpaten ermöglichen Bochumer Kindern und Jugendlichen an Freizeiten gemeinnütziger Träger teilzunehmen. Mit den Spenden wird ein Teil des Eigenanteils, den bedürftige Familien für die Ferienfreizeiten leisten müssen, finanziert."