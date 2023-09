BVB: Ratings bei EA Sports FC 24 - das ist der stärkste Dortmunder

Am 29. September erscheint die Fußballsimulation EA Sports FC 24. Das sind die Rankings von Borussia Dortmund - es gibt Überraschungen.

Bald ist es soweit, ab 29. September kommt die Fußballsimulation EA Sports FC in den Handel. Es ist die neue Version der beliebten FIFA-Reihe, die nach einigen Querelen mit dem gleichnamigen Fußball-Weltverband nun unter neuem Namen fortgesetzt wird. Mit dabei auch wieder: Borussia Dortmund.

Im Vergleich zu FIFA 23 werden die BVB-Spieler überwiegend stärker bewertet. Kein Wunder, die Dortmunder spielten eine starke Saison und schnupperten nach zwischenzeitlichen Dämpfern bis zum letzten Spieltag an der Meisterschaft. Das hat Auswirkungen auf die Spieler-Ratings. So hat sich Torhüter Gregor Kobel zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt (87/+4). Er ist somit so stark bewertet wie Bayerns Manuel Neuer. Auch Julian Brandt (84/+2) wird für seine beste Saison im BVB-Trikot belohnt. Und dann ist da Sebastian Haller (83/+1), der krankheitsbedingt erst spät auf Torejagd ging und dann aber voll überzeugte.

Upgrades erhielten auch WM-Teilnehmer Youssoufa Moukoko (77/+8) und der pfeilschnelle Karim Adeyemi (80/+5). Für die Neuen im BVB-Dress, Felix Nmecha (77/+9) und Niclas Füllkrug (80/+5), geht es steil nach oben. Auch Emre Can (83/+1), Donyell Malen (82/+3) und Nico Schlotterbeck (83/+1) haben sich verbessert.

Marco Reus (83/-2), Mats Hummels (83/-1), Niklas Süle (84/-1), der inzwischen nach Anderlecht gewechselte Thorgan Hazard (78/-2) und Thomas Meunier (76/-2) mussten Downgrades schlucken.

Es gibt übrigens auch eine Sonderedition des Spiels (Ultimate Edition) mit einem speziellen Cover. Darauf sind eine ganze Reihe aktueller und ehemaliger Fußballerinnen und Fußballer abgebildet - und auch einer von Borussia Dortmund. BVB-Talent Youssoufa Moukoko hat es auf das Bild geschafft, auf dem sich Legenden wie Zinedine Zidane, Pelé oder Johan Cruyff tummeln. Alle Spieler sind als animierte Figuren abgebildet.

Bei EA Sports FC 24 kann mit über 19.000 voll lizenzierten Profis, über 700 Teams und in mehr als 30 Ligen inklusive Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga gespielt werden. Weitere Neuerungen betreffen unter anderem den beliebtesten Modus der Reihe: Ultimate Team Evolutions beinhaltet erstmals auch weibliche Profis, die man zu Vereinslegenden entwickeln kann. Passend dazu hat EA Sports mit der Frauen-Bundesliga, der englischen Women's Super League (WSL) sowie der UEFA Women's Champions League die wichtigsten Wettbewerbe im Frauenfußball integriert.