VfL Bochum: Masovic verlängert vorzeitig - "Mein Zeichen des Dankes"

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Erhan Masovic verlängert. Die Entwicklung des Defensivspielers sei bemerkenswert, loben die Verantwortlichen.

Um Erhan Masovic waren während der Sommerpause vereinzelt Wechselgerüchte aufgekommen, doch letztendlich blieb der Abwehrmann beim VfL Bochum.

Jetzt hat der 24 Jahre alte Serbe ein weiteres Bekenntnis zum Revierklub abgegeben: Masovic hat seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Das teilten die Bochumer am Montagnachmittag mit.

Masovic trägt bereits seit knapp drei Jahren das VfL-Trikot. Während er nach seinem Wechsel auf dem Weg zum Aufstieg in die Bundesliga zunächst nur eine Nebenrolle auf dem Platz spielte, wurde Masovic im Oberhaus immer wichtiger. Inzwischen gilt er als der wertvollste Profi im Team von Trainer Thomas Letsch.

Vergangene Spielzeit war der Defensivspieler gesetzt, absolvierte 29 Einsätze in der Bundesliga und strahlte mit vier Saisontoren zudem Torgefahr aus. "Seine Entwicklung vom Kaderspieler in der 2. Bundesliga hin zum Leistungsträger unserer Bundesligamannschaft ist bemerkenswert", betont Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian in einer Mitteilung des Vereins.

Die Auftritte für Bochum wurden auch in Masovics Heimatland registriert. Vor über einem Jahr debütierte er für die serbische Nationalmannschaft und wurde seitdem zu zwei weiteren Lehrgängen eingeladen (drei Länderspiele).

"Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns sein Potenzial noch weiter zur Entfaltung bringen kann. Dabei ist seine Vielseitigkeit für uns enorm wichtig, Erhan kann variabel eingesetzt werden", sagt Sportdirektor Marc Lettau über Masovic, der zumeist in der Innenverteidigung und vereinzelt im defensiven Mittelfeld aufläuft.

"Ich bin dem VfL sehr dankbar, hier wird mir vieles ermöglicht", wird Masovic zitiert. "Die Vertragsverlängerung ist mein Zeichen des Dankes an die Verantwortlichen, die an mich geglaubt haben. Es zeigt, wie wichtig mir der VfL ist. Ich möchte weiterhin dabei mithelfen, dass wir unsere Ziele, in dieser Saison ist es erneut der Klassenerhalt, schnellstmöglich erreichen."