VfL Bochum: Letsch hat gegen Eintracht Frankfurt die Qual der Wahl

Es bleibt dabei: Der Kader des VfL Bochum kommt derzeit fast ohne Ausfälle daher. Der Trainer muss schwierige Entscheidungen treffen.

Am Samstag (18:30 Uhr) empfängt der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt. Im vierten Versuch soll dann endlich der erste Dreier her für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch.

Personell kann der Coach gegen die Hessen fast aus dem Vollen schöpfen, wie er zufrieden feststellen konnte: "Jordi Osei-Tutu konnte aufgrund von Magen-Darm-Problemen nicht trainieren. Ansonsten fehlt weiterhin Bruno Esser. Wir haben also die Qual der Wahl und aktuell eine sehr hohe Trainingsqualität."

Und die Formkurve zeigt auch nach oben. Das 1:1 gegen den BVB und das 2:2 beim FC Augsburg waren Mutmacher, dass nun der dritte Heimsieg in Serie gegen Frankfurt erreicht werden kann.

Doch die Eintracht ist auch ungeschlagen in der noch jungen Spielzeit, dafür aber auch seit November 2022 ohne Auswärtssieg. Letsch über den Gegner: "Die Eintracht hat zuletzt noch ein paar herausragende Spieler verloren. Sie haben aber in der Offensive immer noch eine sehr hohe Qualität. Es ist nicht mehr vergleichbar mit der letzten Saison, das liegt aber am neuen Trainer und an neuen Ideen. Man sieht bei der Eintracht, dass Dino mehr den Fokus auf die Ballbesitzphasen legt. Mit dem Einstand kann er zufrieden sein, sie sind noch ungeschlagen. Ich freue mich darauf, ihn am Samstag in neuer Position kennenzulernen."





Nach der Länderspielpause treffen zwei Teams aufeinander, die quasi ohne Ausfälle auskommen müssen. Daher verzichtet Letsch auf Bochumer Seite auch noch auf Moritz-Broni Kwarteng, der noch etwas Rückstand aufweist.

Philipp Förster, der im letzten Test 90 Minuten gehen konnte, ist schon näher an der ersten Elf. Letsch: "Er ist topfit." Wie fast alle Akteure, denn der VfL musste nur wenige Nationalspieler abstellen, daher ist Letsch optimistisch für das Wochenende: "Die Pause war eine ganz angenehme Situation. Wir hatten das Glück, dass auch nicht viele Spieler weg waren. Wir gehen gut vorbereitet in dieses Duell am Samstag."

So könnte der VfL Bochum spielen: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Gamboa, Losilla, Stöger, Wittek - Bero - Asano, Hofmann

Es fehlt: Esser (Kniebeschwerden), Osei-Tutu (Magenprobleme)