VfL Bochum: Erster Assist - jetzt hofft Hofmann nach 856 Minuten auf ein Tor

Der VfL Bochum will, dass sich die Geschichte wiederholt. Dann würde es einen schönen Samstag geben.

Philipp Hofmann wartet weiter auf einen Treffer für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Seit nunmehr 856 Minuten hat er nicht mehr getroffen.

Seit dem 9. April dauert die Durstrecke des 30-Jährigen an, der zwar auch ohne Tore wichtig für den VfL ist, doch am Ende braucht die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auch Treffer des ehemaligen Karlsruhers, der in seiner Premieren-Saison in der Bundesliga für den VfL acht Tore erzielte.

Gegen den FC Augsburg gelang Hofmann zumindest schon wieder ein Assist, er bereitete das 1:1 durch Takuma Asano vor. Jetzt soll bald der erste Treffer der Saison folgen.

Und vielleicht ist es ein gutes Omen, dass es am Samstag (16. September, 18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt geht. Gegen die feierte der VfL vor einem Jahr nach einem schlimmen Start am neunten Spieltag den ersten Sieg.

3:0 hieß es nach 90 Minuten - und es war Hofmann, der mit seinem 1:0 nach 71 Minuten den Bann brach. Es war der gewünschte Brustlöser, nach diesem ging es aufwärts für die Bochumer.

Gibt es wieder den ersten Sieg des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt?

Das wünschen sie sich auch jetzt. Denn bisher gab es noch keinen Sieg. Im DFB-Pokal schied man beim Drittligisten Arminia Bielefeld aus, dem 0:5 beim VfB Stuttgart zum Ligastart folgten aber zwei Auftritte, die Mut machen. Erst ein 1:1 gegen den BVB, dann ein 2:2 beim FC Augsburg.

Nun will der VfL es wissen und zuhause einen Dreier feiern. Zuvor gab es eine kurze Trainingspause, die auch bei Hofmann gut ankam: "Die freien Tagen haben richtig gut getan, wir konnten mal durchschnaufen, die ersten Spiele Revue passieren lassen. Jetzt freu ich mich einfach auf das nächste Heimspiel."

Und auch der Routinier glaubt fest daran, dass es am Samstag klappt: "Wir haben es im letzten Jahr schon gezeigt, dass wir Frankfurt schlagen können. Daher ist es absolut realistisch, den ersten Heimsieg einzufahren. Wir hatten gegen den BVB schon ein richtig gutes Heimspiel, das wollen wir mit den Fans im Rücken nun bestätigen."

Und vielleicht holt der Trainer nochmal das Video vom letzten Jahr raus, denn so eine kleine Zusatz-Motivation kann nicht schaden, denn auch Hofmann erklärt: "Wir erinnern uns gerne an die letzte Saison, als wir am neunten Spieltag den ersten Sieg gegen Frankfurt geholt haben. Aber das war eine andere Situation. Und Frankfurt hat eine super Mannschaft. Wir können das nur schaffen, wenn alle bei hundert Prozent sind." cb / gp