Bundesliga-Pause heißt Länderspiele für die Nationalspieler. Auch von Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum.

Die Saison in der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga ist gerade erst wieder ins Laufen gekommen, da gibt es schon die erste Länderspielpause - oder wie es offiziell heißt: FIFA-Abstellungsperiode. Berufen wurden auch Profis von Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04 und VfL Bochum.

Der BVB stellt aus dem Ruhrgebiets-Trio die meisten Nationalspieler - 15 an der Zahl. Während für Deutschland nur Freundschaftsspiele gegen Japan und Frankreich anstehen, müssen Gregor Kobel (Schweiz), Donyell Malen (Niederlande), Salih Özcan (Türkei), Julian Ryerson (Norwegen) und Marcel Sabitzer (Österreich) in der EM-Qualifikation ran.

Selbiges gilt für Ramy Bensebaini (Algerien) und Sebastien Haller (Elfenbeinküste) im letzten Qualifikationsspiel vor dem Afrika-Cup im Januar 2024, beide Länder sind aber bereits qualifiziert. Youssoufa Moukoko (Deutschland) und Jamie Bynoe-Gittens (England) spielen mit ihrer U21 in der Gruppenphase um die Qualifikation für die Europameisterschaft.

Für die deutsche A-Nationalmannschaft sind Julian Brandt, Emre Can und Felix Nmecha sowie Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Niclas Füllkrug nominiert, wobei Letzterer zwar angereist, ein Einsatz aber fraglich ist. Die übrigen fünf werden zwei Wochen nach dem Derby wieder einem Profi vom VfL Bochum auf dem Platz begegnen - mit dem sie schlechte Erinnerungen verbinden.

Deutschland-Schreck Takuma Asano in guter Form

Takuma Asano wurde im November 2022 einem breiteren Publikum bekannt, als er bei der WM in Katar zum 2:1 für Japan gegen Deutschland traf. Entsprechend selbstbewusst wird der Doppeltorschütze des vergangenen Wochenendes in das Länderspiel am Samstag (9. September) gehen.

Sein Mitspieler Matúš Bero trifft in der EM-Qualifikation mit der Slowakei auf Portugal und Liechtenstein. Für Tim Oermann geht es unter der Woche zur deutschen U20-Nationalmannschaft, gespielt wird gegen Italien und Polen. Ein VfL-Nationalspieler wird dagegen im Ruhrgebiet bleiben.

Erhan Masovic hat seine Teilnahme an den Länderspielen für Serbien abgesagt. Nach Informationen der WAZ unterzieht sich der 24-jährige Verteidiger einem "leichten Eingriff" im Nasenbereich, der medizinisch begründet sei, weil er leichte Probleme im Atemwegsbereich habe. Für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (16. September) soll er wieder zur Verfügung stehen.

Ähnlich übersichtlich lesen sich die Abstellungen des FC Schalke 04. Yusuf Kabadayi wurde ebenfalls für die U20-Junioren nominiert, Assan Ouédraogo wird derweil am kommenden Wochenende zu einem Lehrgang der U18 reisen. Ein Länderspiel steht nicht auf dem Plan.