VfL Bochum: Alle Bochumer sind sich einig - "Da war mehr drin!"

Der VfL Bochum hat nach dem 1:1 gegen Borussia Dortmund auch beim 2:2 beim FC Augsburg ein gutes Bundesligaspiel abgeliefert. Doch es langte eben nicht zu einem Sieg.

Nach der 0:5-Schlappe beim VfB Stuttgart zum Saisonauftakt zeigte sich der VfL Bochum an den Spieltagen zwei und drei stark verbessert. 1:1 gegen Borussia Dortmund und 2:2 beim FC Augsburg: Eine ordentliche Bilanz. Doch es war für den VfL viel mehr drin.

Deshalb waren auch die Verantwortlichen nach dem Punktgewinn in Bayern nicht gänzlich zufrieden. Man trauerte eher dem möglichen Sieg hinterher.

"Auf der einen Seite bin ich absolut zufrieden und stolz auf die Mannschaft wie sie hier aufgetreten ist. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hier dominiert. Aber wenn man so viel Aufwand betreibt, dann muss man so ein Spiel auch gewinnen. Wenn du zwei Tore in Augsburg machst, dann muss es zu einem Sieg reichen. Wir nehmen jetzt den positiven Trend in die Länderspiel-Pause mit. Trotz zwei sehr guter Spiele gegen Dortmund in Augsburg haben wir nur zwei Punkte geholt. Am Ende könnten diese Zähler aber viel wert sein", resümierte Thomas Letsch.

Ähnlich wie der Trainer der Bochumer sah dies auch der Sportchef, Marc Lettau.

Es war ein gutes Auswärtsspiel von unserer Seite, meiner Meinung nach das beste seit langem. Ich habe das Gefühl, dass mehr drin war. Wenn wir das Spiel gewinnen, darf sich Augsburg nicht beschweren. Anthony Losilla

Er meinte gegenüber RevierSport: "Da war mehr drin! Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hätten uns nur belohnen müssen, dann wäre alles top gewesen. Die Augsburger waren sehr passiv. Wir haben das sehr gut gelöst und haben ein gutes Spiel gemacht. Leider stehen wir bei den Gegentoren in der Restverteidigung nicht gut und so haben wir die Treffer kassiert. Diese beiden Gegentore waren definitiv zu verteidigen."





Und auch die Spieler hatten das Gefühl, dass sie nicht alles aus AUgsburg mitgenommen haben, was sie hätte mitnehmen können. Kapitän Anthony Losilla analysierte bei "Sky": "Es war ein gutes Auswärtsspiel von unserer Seite, meiner Meinung nach das beste seit langem. Ich habe das Gefühl, dass mehr drin war. Wenn wir das Spiel gewinnen, darf sich Augsburg nicht beschweren."