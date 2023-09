BVB: Terzic sehr enttäuscht - "Spitzenmannschaften passieren solche Dinge nicht"

Borussia Dortmund hat wieder enttäuscht: Im zweiten Heimspiel der Saison gab es nur ein 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim. Trainer Edin Terzic fand klare Worte.

Borussia Dortmund hat zur Halbzeit mit 2:0 gegen den 1. FC Heidenheim geführt. In der Pause haben sich die BVB-Fans wohl nur noch über die Höhe des zweiten Heimsieges - der BVB hatte am 1. Spieltag Köln mit 1:0 geschlagen - unterhalten. Doch da wurden die Anhänger der Schwarzgelben enttäuscht.

Dortmund ließ die besten Chancen liegen und Heidenheim wurde immer stärker - und für den Mut belohnt. Am Ende musste sich der BVB mit einem 2:2 begnügen und konnte glücklich sein, dass der Aufsteiger das Spiel im Signal Iduna Park nicht komplett drehte.

BVB-Trainer Edin Terzic stand nach dem Spiel bei "DAZN" Rede und Antwort.

Edin Terzic über...

... das 2:2-Unentschieden: "Es ist schwer das Ganze zu erklären. Wir haben das Spiel komplett aus der Hand gegeben. In der ersten Halbzeit haben wir das so gespielt wie wir es uns vorgenommen haben. Aber auch da waren schon Dinge dabei, wie Zuspiele mit der Hacke, die uns nicht gefallen haben. Am Ende muss man einfach sagen, dass wir uns selbst geschlagen haben."

... die Gründe für die Nachlässigkeiten: "Wir haben Großchancen liegen lassen. Und da wächst beim Gegner die Hoffnung, dass hier für sie etwas geht. Dann wurde es irgendwann richtig wild. Wir haben uns gar nicht mehr an unser Konzept gehalten. Das sind Dinge, die uns nicht passieren dürfen. Spitzenmannschaften passieren solche Dinge nicht."





... das weitere Vorgehen: "Wir werden das alles jetzt sacken lassen und mit der kompletten Frustration nach Hause fahren. Am Samstag werden wir uns dann treffen und das alles analysieren, mit jeder Konsequenz. Wenn man fünf von neun möglichen Punkten holt und das mit zwei Heimspielen, dann ist das etwas, was uns nicht zufrieden macht. Wir haben uns vorgenommen, dass wir nicht so viele Punkte wie in der vergangenen Saison liegen lassen und dann passiert uns das wieder."