VfL Bochum: Hofmann seit 785 Minuten ohne Tor - doch der Stürmer bleibt positiv

Philipp Hofmann wartet sehnsüchtig auf sein erstes Tor in der laufenden Saison. Der Stürmer des VfL Bochum macht sich aber nicht verrückt.

Acht Treffer und zwei Vorlagen steuerte Philipp Hofmann, Angreifer des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, in der letzten Saison zum Klassenerhalt bei.

Eine gute Bilanz für die erste Saison in der Bundesliga. Der kleine Makel: Seit dem 9. April wartet der Angreifer auf den nächsten Treffer. Es war die 85. Minute beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart, als Hofmann mit seinem Anschluss Hoffnung beim VfL aufkommen ließ.

Doch der VfL verlor das Spiel und Hofmann das Glück im Abschluss. Es folgten in der letzten Spielzeit 561 Minuten ohne Tor. Und in dieser Saison drei Spiele (Bundesliga und DFB-Pokal) und weitere 224 Minuten ohne Treffer.

In der Summe wartet Hofmann seit 785 Minuten auf ein Erfolgserlebnis. Eine sehr lange Zeit für einen Knipser. Gegenüber RevierSport verrät der 30-Jährige: "Einfach war der Start nicht, ich habe auch viel abbekommen. Das Leben eines Stürmers ist nicht immer einfach. Die Vertragsverlängerung war von mir und vom Verein aber ein wichtiges Zeichen. Ich habe sehr viele positive Nachrichten bekommen, das konnte ich gegen den BVB mit einer guten Leistung bestätigen. Und ich bin sicher, dass die Tore auch bald kommen werden."

Positiv: Den letzten Scorerpunkt sammelte Hofmann gegen den FC Augsburg, gegen den VfL am Samstag (2. September, 15:30 Uhr) antreten muss. Beim 3:2-Heimsieg legte er im Mai einen Treffer vor. Zudem gewann der VfL auch das Spiel in Augsburg in der letzten Saison mit 1:0.

Daran will der ehemalige Karlsruher nun anknüpfen. Sein Ausblick: "Wir hatten einen schlechten Start, gegen den BVB haben wir eine gute Antwort gegeben. Daran wollen wir gegen Augsburg anknüpfen. Augsburg ist auf unserem Level, wir wollen dort erneut gewinnen."

Denn es geht auch darum, gegen die Teams, die auch eher in der unteren Hälfte der Bundesliga angesiedelt sind, zu punkten. Hofmanns Ansatz: "Augsburg hat in der Offensive viel Qualität, defensiv sehe ich sie nicht so stark, das wird unsere Chance sein, dort den Dreier zu holen. Wir hatten eine gute Trainingswoche, daher bin ich sehr zuversichtlich." cb / gp