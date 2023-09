Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

25. September: Xabi Alonso soll ab 2024 Real Madrid übernehmen

Bayer Leverkusens Cheftrainer Xabi Alonso soll ab der kommenden Saison Real Madrid übernehmen. Der ehemalige spanische Welt- und Europameister soll nach einem Bericht von „Radio Marca“ 2024 Nachfolger von Carlo Ancelotti werden, der Real verlassen und dann die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft übernehmen soll.

Demnach habe die Vereinsführung den 41-Jährigen, der mit den Königlichen zwischen 2009 und 2014 unter anderem die Fußball-Champions-League gewann, auserwählt. Der hervorragende Start von Leverkusen mit vier Siegen und einem Remis in den ersten fünf Bundesligaspielen soll die Chefs in Madrid überzeugt haben, hieß es.

25. September: Mainz holt Ex-Wolfsburger Guilavogui

Der vertragslose Fußballprofi Josuha Guilavogui heuert beim Bundesligisten FSV Mainz 05 an. Der 33-jährige Franzose unterschrieb bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Ende der laufenden Saison mit der Option für ein weiteres Jahr, wie sein neuer Club am Montag bestätigte. Guilavogui spielte von 2014 bis Januar 2023 beim Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und war zuletzt ein halbes Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen.

22. September: Mainz verpflichtet vertragslosen Stürmer El Ghazi

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auf seine dünne Personaldecke in der Offensive reagiert und den vertragslosen Angreifer Anwar El Ghazi verpflichtet. Der 28 Jahre alte Niederländer spielte zuletzt bei der PSV Eindhoven, für die er in der vergangenen Saison in 32 Pflichtspielen zehn Tore erzielt hatte, und erhält bei den Rheinhessen einen Vertrag bis Sommer 2025.

„Wir mussten auf die aktuelle Verletzungssituation im Kader reagieren und haben dies mit der Verpflichtung von Anwar El Ghazi optimal lösen können“, sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: „Wir haben bereits im Sommer über ihn nachgedacht, aber da war er noch ablösepflichtig. Das war jetzt anders, entsprechend haben wir Kontakt aufgenommen.“

Durch die Verletzung von Nelson Weiper, der sich einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen musste, waren die Personalsorgen in der Offensive der 05er gestiegen. Auch der frühere U21-Nationalstürmer Jonathan Burkardt wird Mainz wegen Kniebeschwerden noch längere Zeit fehlen.

22. September: Wiedenbrück legt nach

Macoumba Kandji, der seit dem 1. Juli 2023 ohne Verein war, hat sich denm SC Wiedenbrück angeschlossen. Zuletzt war der 38-jährige Stürmer für den FC Lahti in Finnland aktiv.

21. September: Montella tritt Kuntz-Nachfolge in der Türkei an

Der Italiener Vincenzo Montella wird Nachfolger von Stefan Kuntz als Fußball-Nationaltrainer der Türkei. Einen Tag nach der Trennung vom deutschen Coach gab der nationale Fußballverband die Verpflichtung des 49-jährigen Montella bekannt. Der frühere Profi war zuletzt als Clubtrainer beim türkischen Erstligisten Adana Demirspor tätig. Sein Vertrag als Nationaltrainer läuft über drei Jahre, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Kuntz (60) war am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden worden, nachdem die Türkei in der Vorwoche 2:4 gegen Japan verloren hatte. „Einer meiner größten Träume war es, während der Heim-EM in Deutschland an der Seitenlinie als Trainer der türkischen Nationalmannschaft zu stehen – leider bleibt das jetzt nur noch ein unerfüllter Traum“, schrieb der langjährige deutsche U21-Auswahlcoach am Donnerstag auf seiner Website.

21. September: Wird Nagelsmann Freitag als Bundestrainer vorgestellt?

Die Gremien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) befassen sich am Freitag mit der Bundestrainer-Frage und Top-Kandidat Julian Nagelsmann. Gibt es im Präsidium, dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafterausschuss Zustimmung, könnte Nagelsmann schon am Freitag als Nachfolger von Hansi Flick verkündet werden. Am Donnerstag lud der Verband für 12.00 Uhr zu einer Pressekonferenz ein.

Nagelsmann soll einen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erhalten. Laut „Bild“ und „Kicker“ gibt es bereits eine Einigung zwischen dem Verband und dem 36-Jährigen. Der DFB verwies zuletzt darauf, dass eine mögliche Entscheidung erst von diversen Gremien abgesegnet werden müsse.

21. September: Nico Elvedi verlängert in Gladbach

Während der Sommer-Transferperiode deutet vieles auf einen Abschied von Nico Elvedi hin. Nun aber hat der 26 Jahre alte Schweizer Nationalspieler seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um drei Jahre bis 2027 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit.

20. September: Stefan Kuntz als Türkei-Trainer freigestellt

Stefan Kuntz ist nicht mehr Trainer der türkische Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Fußballverband (TFF) nach einer Sitzung an diesem Mittwoch mit. Überraschend kam das Aus für den langjährigen deutschen U21-Nationaltrainer nicht. Bereits kurz nach der 2:4-Testspielniederlage am Dienstag vergangener Woche gegen Japan war die Trennung in türkischen Medien verkündet worden. Dies hatte der Verband zunächst dementiert. Der 60 Jahre alte Kuntz hatte im September 2021 einen Vertrag für drei Jahre als türkischer Nationaltrainer unterschrieben. Kuntz' Nachfolger steht bisher nicht fest.

20. September Gladbach verlängert Vertrag mit Reitz bis 2026

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat das Arbeitspapier mit dem 21 Jahre alten Talent Rocco Reitz bis 2026 verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. „Ich bin mehr als mein halbes Leben bei Borussia und der Verein ist längst mein zweites Zuhause geworden. Dass ich meinen Traum hier leben darf, macht mich stolz und dafür bin ich dankbar“, meinte Reitz.

Der gebürtige Duisburger wechselte 2009 in die Jugendabteilung der Borussia und feierte 2020 sein Debüt in der Bundesliga. Am vergangenen Sonntag sammelte er mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:3 bei Darmstadt 98 seinen ersten Scorerpunkt im Oberhaus.

20. September: Polen macht Michal Probierz zum neuen Fußball-Nationaltrainer

Der frühere Fußballprofi und langjährige Coach Michal Probierz wird neuer polnischer Fußball-Nationaltrainer. „Das ist die bestmögliche Wahl“, schrieb der Chef des polnischen Fußballverbands PZPN, Cezary Kulesza, am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter. Der 50-jährige Probierz war zuletzt Trainer der polnischen U21-Nationalmannschaft. Er hat zudem langjährige Erfahrung als Coach mehrerer polnischer Vereine der Ekstraklasa.

Probierz wird Nachfolger der Portugiesen Fernando Santos, von dem sich der Verband in der Vorwoche nach knapp neun Monaten getrennt hatte. Die Kritik an Santos war nach dem 0:2 im EM-Qualifikationsspiel in Albanien nicht mehr abgerissen. Für die Nationalmannschaft um Robert Lewandowski war es am fünften Spieltag schon die dritte Niederlage.

19. September: Bayern holen Kolumbianerin Guzman

Der deutsche Frauen-Meister Bayern München hat die kolumbianische Außenverteidigerin Ana Maria Guzman verpflichtet. Die Nationalspielerin, die bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland mit dem Überraschungsteam aus Südamerika bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, kommt aus ihrer Heimat vom Erstligisten Deportivo Pereira und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2027. Die 18-Jährige ist nach Angaben der Bayern ab der Rückrunde spielberechtigt.

Beim 2:1 der Kolumbianerinnen gegen Deutschland in der WM-Gruppenphase war Guzman nicht zum Einsatz gekommen. Sie legte aber den Siegtreffer im Achtelfinale gegen Jamaika (1:0) auf. Nun folgte der Schritt zu einem europäischen Spitzenteam.

„Es ist unglaublich, für mich geht ein Traum in Erfüllung, bei so einer fantastischen Mannschaft spielen zu dürfen“, sagte Guzman: „In diesem Team gibt es viele hervorragende Spielerinnen, von denen ich viel lernen kann - auf und neben dem Platz.“ Gleichzeitig wolle sie eine „Inspiration für viele Spielerinnen in Kolumbien sein“, sie wollte zeigen, „dass sich ihre Träume erfüllen können“.

19. September: Watzke: Noch keine Einigung mit Nagelsmann

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat eine bereits erfolgte Einigung mit Julian Nagelsmann für den Posten als neuer Bundestrainer dementiert. „Es ist noch gar keine Entscheidung gefallen“, sagte der Chef von Borussia Dortmund am Dienstagabend vor dem Auftakt bei Paris St. Germain in der Champions League bei Prime Video: „Die Gremien haben noch gar nicht getagt, also kann auch keine Entscheidung gefallen sein.“

Nagelsmann sei aber ein „Top-Trainer, darüber müssen wir gar nicht reden“, sagte Watzke. Dass es Gespräche mit dem 36 Jahre alten Trainer gebe, könne er bestätigen. „Aber alles andere muss man sehen. Wir brauchen nur irgendwann eine zeitnahe Entscheidung. Aber in die USA würden wir gerne gut aufgestellt reisen“, erklärte Watzke.

18. September: Rückkehr von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg weiter offen

Eine Rückkehr der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist weiter nicht absehbar. „Das ist für uns insgesamt eine ungewöhnliche Situation“, sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund, am Dienstag in Frankfurt/Main. „Wir haben eine Fürsorgepflicht, und die Fürsorgepflicht ist es in der Zwischenzeit, dass Martina wieder gesund wird. Das ist unser Ziel. Alles andere folgt dann danach.“ Über die sportliche Zukunft der Bundestrainerin wollte der DFB keine Auskunft geben.

Der Verband hatte am 8. September mitgeteilt, dass die 55-Jährige erkrankt sei und bei den beiden Nations-League-Spielen des Frauen-Nationalteams am Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark und am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) in Bochum gegen Island von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten werde.

Voss-Tecklenburg selbst hatte sich bisher nicht zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. „Es ist meine Cheftrainerin, der ich einfach nur wünsche, dass sie gesund wird“, sagte ihre langjährige Vertraute Carlson.

Die DFB-Spielerinnen waren bei der WM in Australien im August überraschend schon nach der Vorrunde ausgeschieden. Verbandspräsident Bernd Neuendorf hatte trotz des Debakels Voss-Tecklenburg das Vertrauen ausgesprochen. Ihr Vertrag läuft bis 2025.

18. September: Köln verlängert mit U21-Nationalspieler Thielmann bis 2026

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit U21-Nationalspieler Jan Thielmann bis 2026 verlängert. Der 21 Jahre alte Offensivspieler, der aktuell verletzt ist, war 2017 im Alter von 15 Jahren aus seiner Heimat bei Trier zum FC gekommen und hat seitdem 101 Pflichtspiele für die Profis absolviert. „Jan ist eines unserer größten Talente“, sagte Geschäftsführer Christian Keller: „Gerade aufgrund seiner herausragenden Mentalität werden wir noch sehr viel Freude mit Jan haben.“ Thielmann erklärte: „Schon als kleiner Junge war ich FC-Fan, wollte unbedingt für Köln spielen und bin deshalb sehr stolz darauf, dass ich hier Profi geworden bin.“

18. September: Berichte über Kuntz-Aus in der Türkei: Verband kündigt Erklärung an

Nach dem mutmaßlichen Aus für Stefan Kuntz bei der türkischen Nationalelf will der türkische Fußballverband (TFF) in den „kommenden Tagen“ eine Erklärung abgeben. Das sagte ein Sprecher des Verbandes der dpa. Am Montag sei damit eher nicht zu rechnen. Unter anderem die regierungsnahe Nachrichtenagentur DHA hatte am Sonntag berichtet, dass der bis nach der Euro 2024 laufende Vertrag mit dem langjährigen deutschen U21-Nationaltrainer aufgelöst wird. Kuntz hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Die Berichte über die Entlassung wurden von einigen türkischen Kommentatoren mit Erleichterung aufgefasst. Nach der kürzlichen Niederlage der türkischen Nationalmannschaft gegen Japan und dem 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Außenseiter Armenien war die Kritik an Kuntz deutlich lauter geworden. Einem Bericht der Zeitung „Sabah“ zufolge soll der Europameister von 1996 mit rund 1,2 Millionen Euro für die frühzeitige Beendigung des Vertrages entschädigt werden.

Kuntz hatte im September 2021 einen Vertrag für drei Jahre als türkischer Nationaltrainer unterschrieben. Seine Co-Trainer sollen noch nicht über die Trennung von Kuntz informiert worden sein, hieß es. In der Türkei spekulieren Medien derweil bereits über die Nachfolge. Als einer der ausländischen Kandidaten wird neben dem Italiener Vincenzo Montella auch Weltmeistertrainer Joachim Löw gehandelt, heißt es bei DHA. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

18. September: Wuppertaler SV holt Marco Terrazzino

Der WSV hat Marco Terrazzino (zuletzt Lechia Danzig/Polen) unter Vertrag genommen. Er spielte in der Bundesliga für Klubs wie Bochum, Hoffenheim und Freiburg.

16. September: Hertha verleiht Nachwuchsspieler Aksakal in die Türkei

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht seinen Nachwuchsspieler Ensar Aksakal in die Türkei. Der 21 Jahre alte Angreifer schließt sich für den Rest der Saison dem Zweitligisten Göztepe Izmir an, wie Hertha am Freitag mitteilte.

Aksakal stieß 2020 von Union zur Hertha. Für die Regionalliga-Mannschaft erzielte er in 58 Partien 13 Tore und legte zehn Treffer auf. Im vergangenen November hatte Aksakal seinen ersten Profivertrag bei den Berlinern unterzeichnet.

16. September: Steinbach holt Brinkmann

Der bis dato vereinslose Torhüter Till Brinkmann verstärkt ab sofort Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger.

15. September: Draxler-Wechsel nach Katar nun offenbar doch perfekt

Der deutsche Fußballprofi Julian Draxler soll einem Bericht zufolge nun doch noch von Paris Saint-Germain nach Katar wechseln. Dort soll er nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky zukünftig für den Verein Al-Ahli SC auflaufen. Zunächst soll der 29 Jahre alte Offensivspieler nach Angaben von Sky noch abgesagt, seine Meinung nun aber geändert haben. Bereits in der Vorwoche hatte die französische Sportzeitung „L'Équipe“ von dem bevorstehenden Transfer berichtet. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 und des VfL Wolfsburg-Profi soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Draxler war im Januar 2017 zu PSG gewechselt, wo sich der Offensivspieler nie ganz durchsetzen konnte. Er wurde vom französischen Hauptstadtclub im September vergangenen Jahres an Benfica Lissabon ausgeliehen. Die Leihe endete nach der vergangenen Saison. Draxlers Vertrag bei PSG ist bis zum 30. Juni 2024 gültig.

14. September: Kobylanski wechselt in die Regionalliga

Am Mittwochnachmittag verkündete der Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke die Verpflichtung des früheren Bundesliga-Profis Martin Kobylanski. Beim Berliner Klub unterschrieb Kobylanski einen Vertrag bis zum Saisonende. Der gebürtige Berliner kehrt somit in seine Heimat zurück.

12. September: Neuzugang für Mülheimer FC 97

Der 19-jährige Offensivspieler Tunahan Yardimci kommt von der U19 des VfL Bochum und bestritt für diese 26 Spiele in der U19-Bundesliga West- Für die Türkei absolvierte er zudem zwei U18-Länderspiele.

12. September: Neuendorf zu Voss-Tecklenburg: „Werden darüber nicht spekulieren“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ausweichend auf Medienberichte reagiert, wonach die derzeit krank gemeldete Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin nicht zurückkehren könnte. „Da bitte ich um Verständnis. Wir wissen, dass Martina Voss-Tecklenburg derzeit krank ist, da gebieten es der Respekt und die Fürsorge, dass wir darüber nicht spekulieren“, sagte der 62-Jährige vor dem Männer-Länderspiel gegen Frankreich in der ARD.

„Wir haben uns klar verabredet, wir haben viele Gespräche geführt mit der Mannschaft, mit dem Umfeld, mit dem Trainerstab“, ergänzte Neuendorf mit Blick auf die Analyse, die nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Frauen-WM angekündigt worden war: „Wir wollten die Ergebnisse zusammenführen, das wird nach ihrer Genesung stattfinden. Dann werden wir zu einem abschließenden Ergebnis kommen.“

Der Deutsche Fußball-Bund hatte am vergangenen Freitag öffentlich gemacht, dass Voss-Tecklenburg wegen einer Erkrankung nicht bei den ersten Länderspielen nach dem historischen WM-Debakel in Australien dabei sein wird, konkreter wurde der Verband nicht.

Trotz eines Vertrags bis 2025 und dem angekündigten Verbleib der Bundestrainerin beim Verband hat der krankheitsbedingte Ausfall die Spekulationen über die berufliche Zukunft von Voss-Tecklenburg neu angeheizt.

12. September: Neuendorf sucht „durchsetzungsstarke Person“ für Bundestrainer-Posten

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat das Anforderungsprofil des neuen Bundestrainers beschrieben und dabei auch einen ausländischen Coach nicht ausgeschlossen. „Aus meiner Sicht bedarf es jetzt einer Person, die durchsetzungsstark ist, die belastbar ist. Denn es ist Stress, wir haben noch neun Monate bis zur EM“, sagte Neuendorf vor dem Anpfiff des Länderspiels am Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich in der ARD: „Deswegen brauchen wir jemanden, der es sehr intensiv und konstruktiv angeht.“

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger brachte seinen früheren Clubtrainer Louis van Gaal ins Gespräch. Der 72 Jahre alte Niederländer wäre „am besten für die Mannschaft“, meinte der ARD-Experte. Der frühere Bondscoach und Trainer des FC Bayern München habe „große Schlachten geschlagen“, und die verunsicherte Mannschaft benötige aktuell „eine Persönlichkeit mit großen Schultern“.

Neuendorf sagte dazu: „Im Moment schließen wir keine Option aus.“ Es sei auch möglich, dass erstmals in der Geschichte ein Ausländer den Bundestrainer-Posten übernehmen könne. Er, DFB-Vize Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler, der als Interims-Teamchef gegen Frankreich auf der Bank saß, werden den Prozess der Trainersuche „in den nächsten Tagen in Gang setzen“, sagte Neuendorf.

12. September: Sauerland nach Münster

David Sauerland, der bis dato vereinslos war und zuvor in Aachen und bei RWE spielte, wechselt in die U23 des SC Preußen Münster.

9. September: Medien: Draxler vor Wechsel nach Katar

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Julian Draxler steht nach Informationen der französischen Fachzeitung L'Equipe vor einem Wechsel nach Katar zu Al-Ahli SC. Zusammen mit dem 29-Jährigen, WM-Champion von Rio 2014, soll auch der Italiener Marco Verratti (zu Al-Arabi) von Paris St. Germain nach Katar wechseln.

Als Ablösesumme sind inklusive Bonuszahlungen 15 Millionen Euro für Draxler im Gespräch. Noch ist allerdings die Unterschrift nicht erfolgt, auch der Medizincheck steht für den Ex-Schalker und -Wolfsburger Draxler noch aus.

8. September: Ex-Münchner Philippe Coutinho wechselt nach Katar

Philippe Coutinho wechselt auf Leihbasis von Aston Villa zum katarischen Fußballclub Al Duhail, der in Doha beheimatet ist. Die einjährige Leihe des 31 Jahre alten Offensivspielers bestätigten beide Clubs am Freitag. Der brasilianische Nationalspieler kommt auf 193 Einsätze in der englischen Premier League, dort gelangen ihm 47 Tore und 40 Vorlagen. Coutinho spielte in seiner bisherigen Karriere unter anderem für den FC Barcelona, Inter Mailand, FC Liverpool und in der Saison 2019/2020 auch für den FC Bayern. Für die Münchner erzielte er in 23 Bundesliga-Spielen acht Tore und gab sechs Vorlagen.

8. September: Ex-Schalker Raúl beim FC Villarreal im Gespräch

Der frühere Schalke-Stürmer Raúl González könnte nach Medienberichten bald erstmals einen Erstligaverein trainieren. Der spanische Fußball-Club FC Villarreal habe dem 46-Jährigen ein entsprechendes Angebot unterbreitet, berichteten zahlreiche spanische Fachmedien. Raúl, der seit 2019 bei seinem Stammverein Real Madrid Chefcoach des zweiten Profiteams in der dritthöchsten spanischen Spielklasse ist, soll demnach in Villarreal im Osten Spaniens Nachfolger des am Dienstag entlassenen Quique Setién sein.

Real Madrid habe Raúl „grünes Licht gegeben“, um die Verhandlungen aufzunehmen, berichteten am Freitag das Fachblatt „Marca“ und andere Medien. Der frühere Torjäger habe in den vergangenen Monaten zwar unter anderem Angebote von Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Espanyol Barcelona und Leeds United zurückgewiesen, um in seiner Heimatstadt Madrid und bei den „Königlichen“ zu bleiben, schrieb „Marca“. Aber der FC Villarreal sei für ihn beruflich interessanter, versicherte das Blatt.

Im Real-Trikot bestritt Raúl 731 Pflichtspiele. Er erzielte dabei 323 Tore. Damit liegt er in der ewigen Torjägerliste des Clubs hinter dem Portugiesen Ronaldo (451 Treffer in 438 Spielen) und dem Franzosen Karim Benzema (354/648) auf Platz drei. Für Schalke bestritt der Madrilene zwischen 2010 und 2021 66 Spiele, in denen er 28 Mal traf.

7. September: BVB-Edelreservist Hazard wechselt nach Anderlecht

Borussia Dortmund hat nach Schließung des Transferfensters in Deutschland noch einen Abnehmer für Edelreservist Thorgan Hazard gefunden. Der 30-Jährige wechselt zum RSC Anderlecht in seine belgische Heimat, wie der BVB am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. In Belgien war das Transferfenster bis Mittwochabend geöffnet. Die Ablöse soll rund vier Millionen Euro betragen.

Hazard war 2019 für rund 25 Millionen von Borussia Mönchengladbach gekommen. Der Flügelspieler absolvierte 123 Pflichtspiele für den BVB. In dieser Saison kam er in vier Pflichtspielen allerdings nur für sechs Minuten zum Einsatz. Beim 2:2 zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim gehörte er nicht zum Kader. Schon in der vergangenen Rückrunde war Hazard an die PSV Eindhoven verliehen.

6. September: Grabara wird Wolfsburgs Casteels-Nachfolger

Der VfL Wolfsburg hat bereits frühzeitig auf den bevorstehenden Abgang von Torwart Koen Casteels im Sommer 2024 reagiert und Kamil Grabara für die nächste Saison verpflichtet. Der 24-jährige kommt vom FC Kopenhagen und kostet laut Berichten des "kicker" 13,5 Millionen Euro.

Der polnische Nationalspieler (ein Einsatz) stand von 2016 bis 2021 beim FC Liverpool unter Vertrag, wurde in dieser Zeit dreimal ausgeliehen und wechselte letztlich 2021 für 3,5 Millionen nach Kopenhagen.

6. September: Transfer-Doppelschlag für Wanne-Eickel

Der Westfalenligist DSC Wanne-Eickel hat noch einmal nachgelegt und zwei Spieler verpflichtet. Laurenz Kegel (19) kommt vom SV Sodingen und ist im zentralen Mittelfeld zuhause, Innenverteidiger Firat Cinar (22) lief zuletzt für den FC Brünninghausen auf und absolvierte die Vorbereitung mit Türkspor Dortmund. Nun schließt er sich dem DSC an.

6. September: Onuigwe unterschreibt Profivertrag in Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat den 19-jährigen Stürmer Kelvin Onuigwe mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 1,87-Meter-Mann debütierte in dieser Saison in der 3. Liga und unterschreibt bis 2026.

6. September: Greuther Fürth holt Gießelmann zurück.

Die SpVgg Greuther Fürth hat Niko Gießelmann zurückgeholt. Der 31-Jährige lief bereits von 2013 bis 2017 für das Kleeblatt auf. Zuletzt spielte er für Union Berlin, war jedoch seit dem 1. Juli vereinslos. Der Linksverteidiger bringt die Erfahrung von 122 Bundesliga- und 158 Zweitliga-Einsätzen mit.

6. September: Werder Bremen bindet Eigengewächs Opitz

Der SV Werder Bremen hat den 18-jährigen Leon Opitz mit seinem ersten Profi-Vertrag ausgestattet. Über die genaue Vertragslaufzeit machte der Bundesligist keine Angabe. Der U19-Nationalspieler sammelte in dieser Saison bereits seine ersten beiden Bundesliga-Einsätze.

5. September Anderlecht verpflichtet Schmeichel

Kasper Schmeichel hat einen neuen Arbeitgeber. Der 36-Jährige wechselt von OGC Nizza zu RSC Anderlecht nach Belgien. Bei den Franzosen war der dänische Nationaltorwart (91 Spiele) in der vergangenen Saison noch gesetzt. In dieser Spielzeit ist der 14 Jahre jüngere Marcin Bulka die Nummer eins.

5. September: Offensiv-Talent Lisztes kommt 2024 nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung des ungarischen Talents Krisztian Lisztes bekanntgegeben. Mit nur 18 Jahren hat der Offensiv-Allrounder bereits 21 Spiele für den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest absolviert (sieben Tore). Der Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaspielers (Stuttgart, Bremen, Gladbach) stößt erst im Sommer 2024 zu den Adlern und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

5. September: Pistor kehrt zu den Sportfreunden Siegen zurück

Der Sportfreunde Siegen haben sich mit Jacob Pistor verstärkt. Der 24-jährige Angreifer lief zuletzt für die TuS Koblenz auf. Bereits von 2018 bis 2020 spielte er für die Sportfreunde und erzielte in dieser Zeit zwölf Tore in 23 Spielen.

5. September: Wiesner verlässt den SC Verl vorzeitig

Der SC Verl hat den Vertrag mit Tim Wiesner auf Wunsch des Torwarts aufgelöst. Der 26-Jährige möchte sich künftig auf sein Studium konzentrieren und tritt daher fußballerisch kürzer. Der gebürtige Dortmunder, der vor einem Jahr aus Osnabrück kam, stand in der vergangenen Saison noch in zwölf Drittliga-Spielen zwischen den Pfosten.

5. September: Fortuna Düsseldorf bindet U19-Kapitän Suso

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Sima Suso, Kapitän der U19, verlängert. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der zuletzt für die deutsche U19-Nationalmannschaft nominiert wurde, wird in der Saison 2024/2025 zur zweiten Mannschaft der Düsseldorfer aufrücken.

5. September: Ex-Herthaner Jovetic schließt sich Olympiakos Piräus an

Stevan Jovetic hat nach seinem Abschied von Fußball-Zweitligist Hertha BSC einen neuen Verein gefunden. Der 33 Jahre alte Stürmer schließt sich Olympiakos Piräus an, wie der griechische Erstligist am Dienstag mitteilte. Zu Vertragsdetails machte Piräus keine Angaben. Jovetic hatte seit 2021 insgesamt 40 Pflichtspiele für den Hauptstadtclub absolviert und die Berliner zum Saisonende verlassen. Verletzungen hatten den montenegrinischen Nationalspieler in seiner Zeit in Berlin immer wieder zurückgeworfen.

5. September: Bayern-Gegner Galatasaray holt Tottenham-Duo

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Galatasaray Istanbul hat sich mit einem Duo aus der Premier League verstärkt. Der türkische Fußball-Rekordmeister verpflichtete den kolumbianischen Nationalspieler Davinson Sanchez und den französischen Auswahlakteur Tanguy Ndombele. Beide kommen von Tottenham Hotspur. Das teilten beide Vereine mit.

Davinson unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für den 27-Jährigen zahlt Galatasaray 9,5 Millionen Ablösesumme, er spielte rund sechs Jahre bei den Spurs.

Ndombele wechselt zunächst auf Leihbasis, hat aber eine Kaufoption im Vertrag mit einer Ablösesumme für 15 Millionen Euro, wie der türkische Club bekannt gab. Der 26-Jährige war im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt, von Tottenham aber oft verliehen worden. Zuletzt an den italienischen Meister SSC Neapel.

Die Bayern treffen in der Gruppenphase der europäischen Meisterklasse am 24. Oktober in Istanbul und am 8. November in München auf den türkischen Traditionsclub.

4. September: Nach nur einem halben Jahr - Dias verlässt Stuttgart

Gil Dias verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich für ein Jahr Legia Warschau an. Das teilten die Vereine am Montag offiziell mit. Die Leihgebühr beträgt 200.000 Euro, zudem wurde eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro verhandelt. Dias war erst im Januar nach Stuttgart gekommen und Wunschspieler des damaligen VfB-Trainers Bruno Labbadia gewesen.

4. September: Medien: Hazard vor BVB-Abschied

In Deutschland ist das Transferphase geschlossen, in Belgien noch bis Mittwoch geöffnet. Das könnte sich Borussia Dortmund zunutze machen und Wechselkandidat Thorgan Hazard verkaufen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der 30 Jahre alte Angreifer ins Visier des RSC Anderlecht gerückt.

4. September: SC Verl holt Münster-Torwart

Tom Müller, zuletzt bei Preußen Münster unter Vertrag, wechselt innerhalb der 3. Liga zum SC Verl. In der vergangenen Woche hatte Müller sein Arbeitspapier bei den Preußen aufgelöst. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Tom einen sportlich und charakterlich tollen Typen verpflichten konnten." kommentiert Sebastian Lange, Sportlicher Leiter.

4. September: Hallescher FC verpflichtet Innenverteidiger Zieleniecki

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki verpflichtet. Das teilte der HFC am Montag mit. Der 1,88 Meter große Abwehrspieler aus Polen war vereinslos, nachdem er zuvor bei Kickers Offenbach aktiv war. Davor spielte der 28-Jährige bis 2020 beim polnischen Erstligisten Widzew Łódź. „Sebastian ist ein bulliger, schnellkräftiger Innenverteidiger, der mit seiner Erfahrung und Physis unsere Defensive verstärken wird“, sagte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik über den ehemaligen Nationalspieler. Über die Laufzeit des Vertrages machte der Club keine Angaben.

4. September: „Signalwirkung“: Bayer Leverkusen verlängert mit Tapsoba bis 2028

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit dem international begehrten Innenverteidiger Edmond Tapsoba langfristig bis 2028 verlängert. Der bisherige Kontrakt des Nationalspielers aus Burkina Faso lief bis 2026. Der 24-Jährige war im Januar 2020 für rund 20 Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimares verpflichtet worden und ist Stammspieler und Leistungsträger. Insgesamt hat er bisher 141 Pflichtspiele für den Bundesliga-Tabellenführer absolviert und dabei sechs Treffer erzielt.

Immer wieder hatte es Gerüchte um das Interesse internationaler Topclubs an Tapsoba gegeben. Nach dem FC Barcelona oder Juventus Turin sollen ihn in diesem Sommer Manchester United oder Tottenham Hotspur auf der Liste gehabt haben. Für Sportchef Simon Rolfes ist Tapsoba „einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, er besitzt definitiv das Potenzial, in die internationale Spitze vorzustoßen“. Deshalb habe die Vertragsverlängerung „für uns eine Signalwirkung. Wir haben in Leverkusen ambitionierte Ziele, die wir mit großartigen Spielern wie Edmond Tapsoba erreichen wollen“, sagte Rolfes.

3. September: Wijnaldum verlässt Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien

Wie bereits viele andere Fußballstars in diesem Sommer wechselt nun auch Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum zu einem Club in Saudi-Arabien. Der bislang bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende 32-Jährige profitiert bei seinem Wechsel zu Al-Ettifaq von der längeren Transferperiode im Wüstenstaat. In vielen europäischen Ligen sind Spielerwechsel erst wieder in der Wintertransferphase möglich. Den Abgang des früheren Liverpoolers Wijnaldum bestätigte PSG am Samstagabend. Der Vertrag des niederländischen Nationalspielers soll laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2026 gültig sein, als Ablösesumme erhält PSG dem Vernehmen nach acht Millionen Euro.

Das von Liverpools Vereinslegende Steven Gerrard trainierte Al-Ettifaq hatte in diesem Sommer bereits für Schlagzeilen gesorgt, als der Club Jordan Henderson vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien lotste. Mit Moussa Dembélé kam zudem ein Top-Stürmer von Olympique Lyon.

3. September: BVB lehnte Angebote für Moukoko ab

Borussia Dortmund sieht in der Verpflichtung des Fußball-Nationalstürmers Niclas Füllkrug kein Misstrauensvotum gegenüber Youssoufa Moukoko. „Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Deswegen haben wir ihn auch nicht abgegeben, obwohl es einige Anfragen für Youssoufa gab“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Wochenende im SID-Interview.

Der 18-Jährige müsse sich wie jeder andere Spieler im Dortmunder Kader einer „gesunden Konkurrenzsituation“ stellen: „Wir haben nicht nur in der Bundesliga und im DFB-Pokal, sondern auch in der Champions League ambitionierte Ziele. Natürlich muss der Kader qualitativ und quantitativ auch auf die Belastungen der intensiven Wochen ausgelegt sein.“

Den früheren Bremer Füllkrug sieht Kehl als eindeutige Verstärkung. „Er ist ein richtig guter Typ, der bereit ist, sich für den BVB zu zerreißen. Diese Einstellung gefällt mir sehr“, sagte er. „Und er erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir an einen weiteren Stürmer gestellt haben: ein sehr physischer Spieler, zweikampf- und kopfballstark und dazu extrem torgefährlich.“

3. September: Ervin Catic wechselt zu Türkspor Dortmund

Ervin Catic wechselt innerhalb der Oberliga Westfalen und Stadt Dortmund von Bövinghausen zu Türkspor.

3. September: Casteels verlässt Wolfsburg am Saisonende

Stammtorhüter Koen Casteels (31) wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach der aktuellen Saison und neun Jahren im Verein verlassen. Die Niedersachsen verkündeten am Abend nach dem 1:3 bei der TSG Hoffenheim, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Der Belgier will eine „neue Herausforderung“ angehen: „Ich habe mir diesen Schritt reiflich überlegt und freue mich auf das, was kommt.“ Geschäftsführer Marcel Schäfer sagte: „Koen bringt seit Jahren konstant herausragende Leistungen und ist mit der Zeit auch zu einem Gesicht unserer Mannschaft geworden. Wir können schon jetzt auf eine sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit zurückblicken.“

Casteels war Anfang 2015 aus Hoffenheim zu den Wölfen gewechselt. Er nimmt seit der Saison 2016/2017 die Rolle als Nummer eins ein, 252 Pflichtspiele absolvierte der Torwart bislang für den VfL.

2. September: FCA gibt Stanic an St. Gallen ab

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt Eigengewächs Jozo Stanic an den FC St. Gallen ab. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Der FCA ist mein Heimatverein, hier habe ich fast elf Jahre verbracht und hier bin ich Profi geworden. Ich will nun aber den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Daher freue ich mich auf die Herausforderung beim FC St. Gallen“, sagte Stanic.

Geschäftsführer Stefan Reuter meinte: „Jozo ist ein Augsburger Junge, der hier zum Profi gereift ist. Nach den Leihen in den vergangenen Jahren hat er nun die Möglichkeit, bei einem Erstligisten Fuß zu fassen und regelmäßig zum Einsatz zu kommen.“

2. September: Fandrich und Krasniqi lösen in Essen auf

Clemens Fandrich und Erolind Krasniqi verlassen Rot-Weiss Essen. Beide Mittelfeldspieler lösten ihre ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Verträge auf.

1. September: Werder: Angreifer Burke wechselt nach Birmingham

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht Offensivspieler Oliver Burke mit sofortiger Wirkung zu Birmingham City in die zweitklassige englische Championship. Dies teilte der Klub in der Nacht zu Samstag mit. Der Schotte Burke hatte in der vergangenen Saison 17 Pflichtspiele für die Grün-Weißen absolviert, ehe er in der Winterpause an den FC Millwall ausgeliehen wurde.

1. September: Greenwood nach Vergewaltigungsvorwürfen an Getafe ausgeliehen

Nach anderthalb Jahren Spielpause wegen Vergewaltigungsvorwürfen will der englische Ex-Nationalspieler Mason Greenwood seine Karriere in Spanien wieder in Schwung bringen. Sein Club Manchester United verlieh den 21-Jährigen bis zum Saisonende an den FC Getafe, wie der englische Rekordmeister in der Nacht zum Samstag mitteilte

1. September: Wechsel von Bayern-Profi Gravenberch nach Liverpool perfekt

Der Wechsel von Bayern-Profi Ryan Gravenberch zum FC Liverpool ist perfekt. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilte der englische Fußball-Erstligist von Trainer Jürgen Klopp am Freitagabend mit. Der Niederländer war vor einem Jahr für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Münchnern gekommen und wechselt nun dem Vernehmen nach für mehr als den doppelten Preis zu den Reds.

Gravenberch sei ein „netter Kerl“ und ein „fleißiger, talentierter Spieler“, hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel zuvor gesagt. Er habe aber mit seiner unbefriedigenden Reservistenrolle beim Rekordmeister „gehadert“. Die „Hauptproblematik“ in München sei für den Spieler gewesen, dass es die offensive Achterposition im Bayern-Spielsystem nicht gebe, sagt Tuchel. „Ryan sieht im 4-3-3 in Liverpool die Möglichkeit, um seinen Platz zu kämpfen.“

1. September: PSV statt FCB oder BVB: Bella-Kotchap nach Eindhoven

Nach dem geplatzten Wechsel in die Fußball-Bundesliga zieht es Nationalspieler Armel Bella-Kotchap zum niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven. Der Verteidiger, an dem wohl auch Bayern München und Borussia Dortmund interessiert waren, verlässt den Premier-League-Absteiger FC Southampton auf Leihbasis. Dies bestätigte PSV am späten Freitagabend. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen.

Der 21 Jahre alte Bella-Kotchap hatte von 2019 bis 2022 für den VfL Bochum gespielt, ehe er den Sprung nach Southampton wagte. Trotz des Abstiegs der Saints überzeugte der Innenverteidiger, er war bis zum Schließen des Transferfensters in der Bundesliga bei den Spitzenteams Bayern und Dortmund gehandelt worden.

Nun schlug Eindhoven zu. „Er kann die Position genau so besetzen, wie wir es wollen. Er ist schnell, körperlich stark und auch gut am Ball“, sagte PSV-Fußballdirektor Earnest Stewart: „Ich freue mich darauf, ihn im Team von Peter Bosz in Aktion zu sehen.“

1. September: Eintracht-Stürmerstar Kolo Muani wechselt doch nach Paris

Irre Wende im Transfer-Theater um Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani: Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der beim Fußball-Bundesligisten in den Trainingsstreik getretene 24 Jahre alte Angreifer nun wohl doch zurück in seine Heimat zum französischen Rekordmeister Paris Saint-Germain. Eine offizielle Bestätigung der Vereine stand zunächst aus.

Nachdem der Deal am Nachmittag eigentlich schon geplatzt war, erhöhte PSG sein bisheriges Angebot von rund 90 Millionen Euro am Abend noch einmal und hatte mit der Offerte offenbar Erfolg. Während die Wechselperiode in der Bundesliga am Freitag um 18.00 Uhr abgelaufen war, endet das Transferfenster in Frankreich erst um 23.00 Uhr.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung überweist Paris knapp 95 Millionen Euro für Kolo Muani, dessen Vertrag bei den Hessen eine Laufzeit bis 2027 hat. Der Vizeweltmeister war am Mittwoch in einen Trainingsstreik getreten, um den Wechsel zu erzwingen, und hatte auch am Donnerstag im Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen Lewski Sofia (2:0) gefehlt.

Für Frankfurt war Kolo Muani sportlich und wirtschaftlich ein Transfer-Volltreffer. Der 2022 ablösefrei vom FC Nantes gekommene Stürmer war in seiner ersten und letzten Bundesligasaison mit 15 Treffern nicht nur der drittbeste Torjäger, sondern mit weiteren 16 Torvorlagen der Stürmer mit den meisten Scorer-Punkten. Nun darf sich die Eintracht auch noch über eine Rekord-Einnahme freuen.

1. September: Bövinghausen legt nach

Yanni Regäsel verstärkt ab sofort den westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen. Das bestätigte Trainer Christian Knappmann gegenüber RevierSport.

1. September: Verteidiger Eitschberger wechselt von Hertha nach Halle

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Rechtsverteidiger Julian Eitschberger für eine Saison an den Drittligisten Hallescher FC. Der 19-Jährige solle in Halle Spielpraxis sammeln, wie die Berliner am Freitag kurz vor Ende der Transferperiode verkündeten. „Mit der Verpflichtung reagieren wir auf die langfristigen Ausfälle von Niklas Kreuzer und Marvin Ajani. Unser Dank gilt Hertha BSC, für das Entgegenkommen bei der Vertragsgestaltung“, sagte Halle-Sportdirektor Thomas Sobotzik einer Mitteilung des Drittligisten zufolge.

Eitschberger kam 2017 in die Hertha-Akademie und durchlief verschiedene Juniorenteams. Für die Berliner kam er auch in zwei Bundesligaspielen zum Einsatz.

1. September: Paderborn holt Martin aus Ried

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat sich die Dienste von Mittelfeldakteur Michael Martin gesichert. Der 23-Jährige gebürtige Crailsheimer, der in der Jugend für den VfL Bochum spielte, wechselt vom SV Ried aus Österreich an die Pader, das gab der SCP am Freitag bekannt.

„Michael ist ein strategischer Spieler, der über hohe Dynamik verfügt und den Gegner konstant unter Druck setzen kann. Er zeichnet sich auch durch seine Zweikampfstärke aus und kann flexibel im zentralen Mittelfeld spielen“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

1. September: Frankfurt sichert sich DFB-Talent Raebiger

Sidney Raebiger gilt als eines der größten Mittelfeldtalente im deutschen Fußball. Nun wechselt der 18-Jährige von der SpVgg Greuther Fürth zu Eintracht Frankfurt. Das gab der Verein am Freitag bekannt. In Frankfurt trifft Raebiger auf zwei alte Bekannte: Mit Trainer Dino Toppmöller und Sportvorstand Markus Krösche arbeitete der Youngster schon bei RB Leipzig zusammen.

1. September: FCA leiht Verteidiger aus Premier League aus

Der FC Augsburg hat kurz vor Ende der Transferphase nochmal nachgelegt und Japhet Tanganga von Tottenham Hotspur geholt. Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt leihweise für ein Jahr.

1. September: Transfer geplatzt - Kolo Muani bleibt in Frankfurt

Randal Kolo Muani wird nicht zu Paris St. Germain wechseln. Das geht aus Informationen des Kicker hervor. Demnach habe PSG das Angebot für den Stürmer zwar zuletzt auf noch etwa 90 Millionen Euro erhöht und die Eintracht dieses auch akzeptieren wollen. Allerdings sollte als Ersatz Hugo Ekitike aus Paris kommen, doch der war den Eintracht-Verantwortlichen zu teuer.

1. September: Stuttgart leiht Rouault von Toulouse aus

Der VfB Stuttgart kompensiert den Abgang von Konstantinos Mavropanos offenbar mit einem Leih-Spieler. Anthony Rouault kommt ohne Leihgebühr für ein Jahr vom FC Toulouse. Danach soll es eine Kaufpflicht über rund drei Millionen Euro für den 22 Jahre alten französischen Innenverteidiger geben.

1. September: Frankfurt holt Linksverteidiger Nkounkou

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am letzten Tag des Transferfensters seine Baustelle auf der linken Abwehrseite geschlossen. Wie die Hessen mitteilten, kommt der französische U21-Nationalspieler Niels Nkounkou von AS St. Etienne. Der 22-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028 und kämpft künftig mit Philipp Max um einen Stammplatz. Nkounkou waren im letzten Halbjahr in der zweiten französischen Liga sechs Tore und acht Vorlagen in 21 Partien gelungen.

1. September: Bayern-Talent Wanner auf Leihbasis nach Elversberg

Toptalent Paul Wanner vom deutschen Fußball-Meister Bayern München wechselt für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zum Zweitligisten SV Elversberg. Dies teilten beide Verein am Freitag mit. Wanner ist der bislang jüngste Bundesliga-Spieler des FC Bayern, bei seinem Erstliga-Debüt für seinen Jugendverein am 7. Januar 2022 war er gerade einmal 16 Jahre und 15 Tage alt. Insgesamt kommt der mittlerweile 17-Jährige auf acht Kurzeinsätze in der ersten Mannschaft.

Beim Aufsteiger soll der Deutsch-Österreicher nun auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln. „Paul besitzt unbestreitbares Talent, eine starke Technik und große Spielintelligenz. Er wird für unser Team eine Bereicherung sein und unserer Offensive neue Frische verleihen“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. Wanner freute sich auf „eine neue Erfahrung, durch die ich mich persönlich weiterentwickeln will.“

1. September: Werder leiht Salifou an Juventus Turin II aus

Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Dikeni Salifou an die zweite Mannschaft von Juventus Turin verliehen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Salifou war vor einem Jahr vom FC Augsburg an die Weser gewechselt, absolvierte auch wegen einiger Verletzungen aber nur ein Bundesligaspiel für die Grün-Weißen.

„Dikeni hatte bei uns zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und konnte so nie seinen Rhythmus finden. Er benötigt jetzt viel Spielpraxis und wir hoffen, dass er diese bei Juventus bekommen wird“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz.

1. September: FC St. Pauli holt Ex-Bochumer Simon Zoller für den Angriff

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat Simon Zoller verpflichtet. Der in Friedrichshafen geborene Angreifer und der VfL Bochum hatten den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab. Die Hamburger teilten darüber hinaus mit, dass die Clubs keine Details zu den Ablösemodalitäten mitteilen wollen. Zoller soll Medienberichten zufolge schon kurz vor der Unterschrift bei St. Paulis Liga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf gestanden haben.

Zoller soll den zuletzt torlosen Angriff der Hamburger verbessern. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler hatte in der Liga dreimal nacheinander 0:0 gespielt und in den Partien gegen Düsseldorf, bei der SpVgg Greuther Fürth und gegen den 1. FC Magdeburg zahlreiche Chancen ausgelassen.

Zoller spielte viereinhalb Jahre beim VfL Bochum. Auch für den 1. FC Köln war er in der Bundesliga aktiv. In insgesamt 114 Erstliga-Partien traf er 17 Mal. In der 2. Bundesliga war er in 119 Einsätzen für die Bochumer, die Kölner, den 1. FC Kaiserslautern und den Karlsruher SC 40 Mal erfolgreich.

1. September: Sosa für zehn Millionen vom VfB zu Ajax?

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Borna Sosa wechselt vom Bundesligisten VfB Stuttgart zu Ajax Amsterdam. Dies berichtet der kicker. Demnach zahlt der Traditionsklub aus der Eredivisie zehn Millionen Euro Ablöse für den 25 Jahre alten Abwehrspieler. Schon seit zwei Jahren wird Sosa immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Der Linksfuß war 2018 von Dinamo Zagreb zu den Schwaben gekommen und bestritt 115 Pflichtspiele.

Zudem verleiht der VfB Mohamed Sankoh mit sofortiger Wirkung für ein Jahr zu Heracles Almelo in die niederländische Eredivisie. Der 19 Jahre alte Stürmer war bereits in der vergangenen Saison an Vitesse Arnheim verliehen gewesen.

1. September: Schalke und RWE holen niemanden mehr

Was für Köln gilt, gilt zu 99,9 Prozent auch für Rot-Weiss Essen und Schalke. Beide werden am Deadline Day keine Spieler mehr verpflichten, so verlautete es aus beiden Klubs.

1. September: Telalovic wechselt von Gladbach nach Blackburn

Stürmer Semir Telalovic verlässt den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach eineinhalb Jahren und wechselt zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Bei der Borussia war der 23-Jährige zu drei Erstliga-Einsätzen gekommen und überzeugte vor allem als Torjäger der Regionalliga-Mannschaft. Telalovic unterschrieb für drei Jahre, über die Höhe der Ablöse machten beide Klubs keine Angaben.

1. September: Mehr als nur Ersatz: RB verlängert Vertrag mit Torhüter Blaswich

Janis Blaswich bleibt bis mindestens Sommer 2026 bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger verlängerte am Freitag den Kontrakt mit dem 32 Jahre alten Torhüter vorzeitig um ein Jahr. „Janis hat sich die vorzeitige Vertragsverlängerung absolut verdient. Er spielt seit einem Jahr bei uns auf einem konstant hohen Niveau, gibt unserer Mannschaft sehr viel Sicherheit und holt immer wieder den einen oder anderen Unhaltbaren heraus. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit ist Janis auch in der Kabine ein ganz wichtiger Spieler für unser Team“, sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl in einer Vereinsmitteilung.

Blaswich war im vergangenen Jahr als Nummer zwei hinter Stammkeeper Peter Gulacsi von Heracles Almedo nach Leipzig geholt worden. Als sich der Ungar im Herbst das Kreuzband riss, musste Blaswich einspringen und tat das in einem Maße, wie man es nicht unbedingt erwartet hatte. Er wurde in bislang 40 Spielen mehr als nur der Gulacsi-Ersatz.

Die Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen der RB-Verantwortlichen. Der 33 Jahre alte Gulacsi hat noch Vertrag bis 30. Juni 2025. Zudem steht bei RB auch Maarten Vandervoordt ab nächsten Sommer bereits unter Vertrag. Der Belgier gilt mit seinen 21 Jahren als ein großes Talent und wird mindestens fünf Jahre in Leipzig bleiben. Damit ist die Torwartposition auf lange Sicht gut besetzt.

1. September: Amiri bleibt nach Hickhack in Leverkusen

Der fünfmalige Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri bleibt nach seinem geplatzten Wechsel zu Leeds United beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. „Er ist morgen im Kader. Er wird bleiben, und wir brauchen ihn“, sagte Chefcoach Xabi Alonso vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Amiri hatte sich bereits die Stadt Leeds und das Vereinsgelände angeschaut, entschied sich aber nach langem Hin und Her doch gegen einen Wechsel zum englischen Premier-League-Absteiger. „Ich kann die Spieler verstehen, wenn sie über Veränderungen nachdenken. Für mich ist das kein Problem“, sagte Alonso. Amiri hatte in den ersten beiden Liga-Spielen nur eine Minute Spielzeit erhalten.

Trotz des starken Saisonstarts mit sechs Zählern warnte Alonso vor dem noch punktlosen Aufsteiger aus Darmstadt. „Wir müssen bereit sein, wir müssen sehr wach sein. Wir hatten das klare Ziel, die drei Spiele vor der Länderspielpause zu gewinnen. Zwei haben wir geschafft, jetzt wollen wir auch das dritte gewinnen“, sagte der Spanier.

1. September: Köln will keine Spieler mehr holen - Abgang steht bevor

Der 1. FC Köln will am letzten Tag der Transferperiode keinen Spieler mehr verpflichten. „Wir sind mit unserem Kader zufrieden und wir finden, dass wir auf allen Positionen ordentlich besetzt sind“, sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller am Freitag. Einen Abgang wird es beim rheinischen Fußball-Bundesligisten aber wohl noch geben. Verteidiger Kristian Pedersen werde den FC wahrscheinlich noch verlassen, sagte Keller. Der 29 Jahre alte Däne war im vergangenen Sommer nach Köln gewechselt und absolvierte dort bislang 14 Pflichtspiele.

1. September: Hansa holt Brasilianer Brumado aus Dänemark

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat kurz vor Ende der Transferperiode den Brasilianer Junior Brumado verpflichtet. Der 24 Jahre alte Angreifer kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom dreimaligen dänischen Meister FC Midtjylland. Der Rechtsfuß sei „das letzte sportliche Puzzle-Teil für unseren Offensivbereich“, sagte Sportdirektor Kristian Walter.

1. September: Voglsammer wechselt ablösefrei nach Hannover

Andreas Voglsammer kehrt nach Deutschland zurück. Der 31 Jahre alte Stürmer hatte am Donnerstag seinen Vertrag beim FC Millwall aufgelöst und wechselt zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga. Zuvor waren seine Stationen in Deutschland der Karlsruher SC, 1. FC Heidenheim, Union Berlin, SpVgg Unterhaching und Arminia Bielefeld.

1. September: Frankfurts Borré als Füllkrug-Nachfolger in Bremen im Gespräch

Als Nachfolger für Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen offenbar den Kolumbianer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt im Visier. Das berichten die „Bild“ und der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Freitag. Den Berichten zufolge haben die Bremer ein Angebot für den 27 Jahre alten Angreifer abgegeben und stehen mit den Frankfurtern kurz vor einer Einigung.

Werder hatte den Bundesliga-Torschützenkönig Füllkrug am Vortag an Borussia Dortmund verkauft und hat nur noch bis zum Freitagabend um 18.00 Uhr Zeit, um einen Nachfolger zu verpflichten. Dann endet in Deutschland die Transferfrist. Borré wird auch vom FC Valencia in Spanien umworben und möchte die Frankfurter mangels sportlicher Perspektive verlassen.

1. September: Münster löst Vertrag mit Torwart auf

Drittligist Preußen Münster hat den Vertrag mit Torhüter Tom Müller aufgelöst. Wohin es Müller nun zieht, das ist unbekannt.

1. September: Entscheidung um Bochums Oermann gefallen

Die Zukunft von Tim Oermann ist - zumindest bis zur Winterpause - geklärt. Sie liegt beim VfL Bochum. Ein angestrebtes Leih-Geschäft ist nach Informationen von RevierSport nicht zustande gekommen. Kandidaten waren unter anderem Rot-Weiss Essen und Preußen Münster. Der Vertrag des 19 Jahre alten Innenverteidigers läuft noch bis 2026.

1. September: Erzgebirge Aue trennt sich von Abwehrspieler Alexander Sorge

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat sich von Alexander Sorge getrennt. Wie der Club am Freitag bekannt gab, wechselt der Innenverteidiger zum Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach. Der 30-Jährige spielte in den Planungen von Trainer Pavel Dotchev keine Rolle mehr.

Sorge war vor einem Jahr von Türkgücü München ins Erzgebirge gekommen. Insgesamt lief er 28 Mal für die Veilchen in der Liga und im Pokal auf und spielte 1388 Minuten. Sein Vertrag in Aue lief ursprünglich noch bis 2024.

1. September: Transfer-Coup perfekt: Bonucci wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat kurz vor Ende der Transferperiode den nächsten Coup gelandet und den italienischen Europameister Leonardo Bonucci verpflichtet. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Juventus Turin nach Köpenick, über die Vertragsdauer machte Union keine Angaben. Der kicker hatte zuletzt über einen Einjahresvertrag berichtet.

Bonucci hatte mit Juve acht seiner neun Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison bei AC Mailand hat der Routinier seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten, war dort zuletzt allerdings aussortiert worden. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gültig gewesen.

1. September: Leon Damer verlässt Halleschen FC und wechselt nach Chemnitz

Leon Damer verlässt den Fußball-Drittligisten Hallescher FC und schließt sich dem Regionalligisten Chemnitzer FC an. Das gab der HFC am Freitag, dem letzten Tag der Sommer-Transferperiode, bekannt. Nach Gesprächen und gemeinsamer Abwägung der sportlichen Perspektiven hätten sich beide Parteien entschieden, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Der Angreifer war vor einem Jahr vom TSV Havelse nach Halle gewechselt. Insgesamt lief er 21 Mal für den HFC in der 3. Liga auf, blieb aber ohne Torerfolg. Im Sachsen-Anhalt-Pokal gelangen ihm in zwei Partien zwei Treffer.

1. September: Hannover 96 holt Mittelfeld-Talent Scott - Auch Voglsammer soll kommen

Am letzten Tag der Transferperiode hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 das Mittelfeld-Talent Christopher Scott verpflichtet. Nach Angaben des Clubs wird der 21-Jährige vom belgischen Meister FC Royal Antwerpen für ein Jahr ausgeliehen. Hannover 96 erhält eine Kaufoption.

Der Deutsch-Ghanaer spielte in den Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München, bevor es ihn nach Belgien zog. „Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Nach Informationen der Bild-Zeitung ist Hannover 96 außerdem an Stürmer Andreas Voglsammer interessiert. Der 31-Jährige spielte in Deutschland unter anderem für Union Berlin, Arminia Bielefeld und den 1. FC Heidenheim und soll vom englischen Zweitligisten FC Millwall verpflichtet werden.

1. September: Zoller wechselt zum FC St. Pauli

Beim VfL Bochum gab es eine Wende beim Abgang von Simon Zoller. Der Deal mit Fortuna Düsseldorf platzte, nun wechselt der Angreifer zum FC St. Pauli.

1. September: Freiburg II holt Wolfsburg-Talent

Lukas Ambros, Mittelfeldmann des VfL Wolffsburg, wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Drittligisten SC Freiburg II. Der 19-Jährige, der 2020 von Slavia Prag in die U17-Nachwuchsmannschaft der Wölfe wechselte, kam in der vergangenen Saison 2022/2023 bei der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen RB Leipzig zu seinem Bundesliga-Debüt bei den Grün-Weißen.

1. September: PSG-Chef über Transfer von Kolo Muani: noch „weit entfernt“

Eine Einigung über einen Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain ist auch aus Sicht von PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi noch nicht in Sicht. „Es ist kein Geheimnis, dass es ein Interesse gibt. Aber Frankfurt und wir sind noch weit voneinander entfernt, sehr weit“, sagte er dem Sender Canal+ am Donnerstagabend.

Ähnlich hatte sich zuvor Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Rande des Playoff-Rückspiels in der Conference League gegen Lewski Sofia geäußert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Kolo Muani. „Wir haben unsere Vorstellungen, sie haben ihre Vorstellungen. Wir sind in Gesprächen und werden sehen, was passiert“, sagte Krösche. „Entweder man wird sich einig - oder halt nicht.“

Der Vertrag von Kolo Muani bei der Eintracht läuft bis zum Sommer 2027 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Der Vizeweltmeister war am Mittwoch nicht zum Abschlusstraining der Frankfurter für das Spiel gegen Sofia erschienen und fehlte auch beim 2:0-Sieg. Die Sommer-Transferperiode endet an diesem Freitag um 18.00 Uhr.

1. September: RWE möchte, der MSV hat schon nachgelegt

Personell nachlegen möchte auch Rot-Weiss Essen. Gehandelt wurden gleich zwei interessante Spieler: Verteidiger Tim Oermann (19) vom VfL Bochum und Stürmer Jona Niemiec (21) von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Doch der Oermann-Deal ist bereits geplatzt - aus finanziellen Gründen. Stattdessen ist Oermann nun ein heißer Kandidat beim RWE-Rivalen Preußen Münster.

Vollzug konnte der Essener Reviernachbar MSV Duisburg am Mittwoch vermelden. Flügelspieler Tim Köther wird vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Weiter heiß begehrt ist Caspar Jander. Der MSV hofft, das 20-jährige Talent halten zu können.

1. September: Was passiert noch beim VfL Bochum?

Beim VfL Bochum gibt es einige Kandidaten, die den Klub noch verlassen könnten. Simon Zoller (32) wird definitiv gehen. Der Aufstiegsheld wechselt zum Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Tim Oermann wurde mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht, das Rennen dürfte aber Preußen Münster machen. Und was wird aus Luis Hartwig und Jordi Osei-Tutu? Bei Hartwig sieht es gar so aus, als könnte sein Wechsel sich noch auf die kommende Woche verschieben. Offen ist zudem, ob der VfL selbst noch einen Offensivspieler verpflichtet.

1. September: Deadline Day auf dem Transfermarkt

Letzte Runde auf dem Transfermarkt: Heute schließt das erste Fenster der neuen Saison. Bis 18 Uhr haben die Vereine die Möglichkeit, ihren Kader noch zu verstärken oder Spieler abzugeben. Was am Deadline Day bei den Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg noch passiert, erfahren Sie heute in diesem Transfer-Ticker.

1. September: Auch FC Bayern an Nationalspieler Bella-Kotchap dran?

Kurz vor dem Ende der Transferphase ist offenbar auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München noch in den Poker um Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap eingestiegen. „Bild“ und „Sport1“ berichteten in der Nacht zu Freitag übereinstimmend, die Bayern verhandelten mit dem FC Southampton.

Nach Informationen von Sky war sich der Absteiger aus der englischen Premier League allerdings schon am Donnerstag mit Borussia Dortmund über einen Transfer des 21 Jahre alten Verteidigers weitestgehend einig, der gerne in die Bundesliga wechseln will. Bella-Kotchap soll demnach per Leihe mit anschließender Kaufoption zum Vizemeister wechseln. Die Clubs würden aber noch an den Details arbeiten.

Der frühere Bochumer besitzt in Southampton einen Vertrag bis Sommer 2026, dürfte nach dem Abstieg aus der Premier League aber andere sportliche Ziele verfolgen. Bella-Kotchap, der angeblich auch schon bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war, hat bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert. Das Transferfenster in Deutschland schließt an diesem Freitag um 18.00 Uhr.

31. August: Nationalstürmer Füllkrug wechselt nach Dortmund

Der Wechsel des Fußball-Nationalspielers Niclas Füllkrug von Werder Bremen zu Borussia Dortmund ist perfekt. Das bestätigte der BVB am Donnerstagabend. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesligasaison erhält beim Vizemeister einen Vertrag bis 2026. Zuvor hatten bereits mehrere Medien einstimmig von dem bevorstehenden Transfer berichtet.

„Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe“, sagte Füllkrug: „Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein.“

31. August: Neuzugang für die linke Seite: Werder verpflichtet Deman

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in Olivier Deman einen Spieler für die linke Außenbahn verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom belgischen Club Cercle Brügge an die Weser. „Wir haben uns schon längere Zeit mit Olivier beschäftigt und sind mit ihm, seiner Agentur und Cercle Brügge schon seit mehreren Wochen in Gesprächen“, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. Deman hat 80 Pflichtspiele für Brügge absolviert. Im Juni hatte er sein Debüt für die belgische Nationalmannschaft gegeben.

31. August: Tim Skarke kehrt aus Berlin nach Darmstadt zurück

Tim Skarke wird Union Berlin erneut verlassen und kehrt zu seinem alten Verein Darmstadt 98 zurück. Für die kommende Saison wird der Flügelspieler vom Champions League-Teilnehmer an den Bundesliga-Aufsteiger ausgeliehen, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten. Skarke war im vergangenen Sommer von den Lilien nach Köpenick gewechselt, spielte aber bereits in der Rückrunde leihweise für den FC Schalke 04.

„Tim stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, ist ein absoluter Einstellungsspieler. Sich nun in Darmstadt erneut in der Bundesliga beweisen zu können, sehen wir für beide Seiten als richtigen Schritt“, wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, in der Pressemitteilung zitiert.

31. August: Kein Wechsel von Stach nach Hoffenheim

Sportvorstand Christian Heidel vom FSV Mainz 05 hat die Spekulationen um einen Wechsel von Mittelfeldspieler Anton Stach zum Fußball-Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim laut einem Bericht des „Kicker“ beendet. „Wir spielen die Saison weiterhin mit dem aktuellen Kader“, erklärte er am Donnerstag - und verzichtete dabei ganz bewusst auf den branchenüblichen Zusatz „Stand jetzt“. Der FSV Mainz 05 und die Hoffenheimer sollen mit ihren Vorstellungen über die Ablöse weit auseinander gelegen haben, hieß es in dem Bericht. Der 24 Jahre alte zweimalige Nationalspieler soll um seine Freigabe gebeten haben.

31. August: Braunschweig holt isländischen Nationalspieler Helgason

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den isländischen Nationalspieler Thórir Jóhann Helgason verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler vom italienischen Serie-A-Club US Lecce wechselt zunächst für eine Saison auf Leihbasis zu den Niedersachsen. Für die Zeit danach sicherten sich die Braunschweiger eine Kaufoption, teilte der Club am Donnerstag mit. Zu den gleichen Bedingungen hatte die Eintracht am Dienstag bereits den Stürmer Florian Krüger vom FC Groningen verpflichtet.

31. August: Heintz wechselt von Union Berlin zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat Abwehrspieler Dominique Heintz vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Der 30-Jährige erhält beim Fußball-Bundesligisten von Trainer Steffen Baumgart einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Kölner am Donnerstag mitteilten. Heintz, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfL Bochum gespielt hatte, war bereits vom Sommer 2015 bis zum Sommer 2018 für Köln aktiv gewesen.

„Dominique hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zur Genüge unter Beweis gestellt“, sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller. „Während seiner Zeit in Bochum hat er zudem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann. Wir gewinnen mit Dominique insofern zusätzliche Kaderflexibilität und jede Menge Erfahrung hinzu. Und wir sind uns sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit bereichern wird.“ Heintz hat bislang 199 Bundesliga-Partien absolviert und dabei vier Tore erzielt.

31. August: Gruev wechselt von Werder Bremen zu Leeds United

Mittelfeldspieler Ilia Gruev verlässt Fußball-Bundesligist Werder Bremen und schließt sich dem englischen Zweitligisten Leeds United an. Das bestätigten beide Clubs am Donnerstag. Gruev wurde in der Jugend von Werder ausgebildet und hatte 62 Pflichtspiele für die Hanseaten bestritten. Gruev wolle „seine weitere Entwicklung nun bei einem anderen Club fortsetzen“, sagte Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz. Über die Ablösesumme gaben beide Vereine nichts bekannt. Bremen hatte Anfang August mit Senne Lynen von Royal Union Saint-Gilloise einen Spieler auf der Gruev-Position im defensiven Mittelfeld verpflichtet.

31. August: Fan-Liebling Breier wechselt von Hansa Rostock zum VfB Lübeck

Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Hansa Rostock wechselt Stürmer Pascal Breier zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Das gaben beide Clubs am Donnerstag einen Tag vor dem Ende der Transferfrist im deutschen Profifußball bekannt. Beim VfB unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst über den Wechsel berichtet.

Der Publikumsliebling Breier war im Januar 2018 vom VfB Stuttgart zum FC Hansa gewechselt. Nach langer Verletzungspause unterschrieb der 31-Jährige im Sommer noch einmal einen neuen Einjahresvertrag in Rostock. Doch die sportliche Perspektive fehlte ihm zuletzt offenbar. Insgesamt bestritt der frühere deutsche Juniorennationalspieler für die Rostocker 158 Pflichtspiele, in denen er 65 Treffer erzielte.

31. August: Hansa Rostock und Thill lösen Vertrag vorzeitig auf

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock und Mittelfeldspieler Sebastien Thill gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, einigten sich beide Parteien darauf, den ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Der 29-Jährige war im Sommer 2022 vom luxemburgischen Erstligisten Progres Niederkorn nach Rostock gewechselt und absolvierte dort zehn Zweitligaspiele und kam fünfmal in der Regionalliga zum Einsatz.

31. August: VfL Wolfsburg vor Verpflichtung von Stürmer Amin Sarr

Der VfL Wolfsburg steht kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Amin Sarr. Der Schwede von Olympique Lyon hat nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ bereits den Medizincheck bei den Wölfen absolviert. Der 22-Jährige soll demnach für eine Saison ausgeliehen werden. VfL-Trainer Niko Kovac bestätigte am Donnerstag indirekt die bevorstehende Verpflichtung des Ersatzes für den am Knie verletzten Lukas Nmecha: „Wir sind dabei, einen Stürmer zu verpflichten.“, sagte er.

Zuletzt gab es in Wolfsburg auch Gerüchte um einen möglichen Abgang von Rechtsverteidiger Ridle Baku. Mit dem Dänen Joakim Maehle verpflichtete der VfL im Sommer einen Konkurrenten für die Position. Ein Wechsel Bakus zu Benfica Lissabon oder dem FC Turin kommt laut „Wolfsburger Allgemeiner Zeitung“ aber nicht zustande. Auch Kovac sagte zu Baku und dessen angeblicher Unzufriedenheit mit seinem aktuellen Reservisten-Status: „Es gibt viele Gerüchte, aber letzten Endes haben alle einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Soweit ich weiß, gibt es keine Klausel, wenn man einen Vertrag unterschreibt, dass man auch Stammspieler ist. Man muss sich das erarbeiten.“

Vor einem Abgang könnte aber noch Youngster Lukas Ambros stehen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler soll verliehen werden und bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln. „Er braucht Minuten, die wir ihm hier in der Form nicht geben können“, sagte Kovac. Die Transferphase endet am Freitag.

31. August: Gladbach leiht Siebatcheu von Union aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich im Sturm mit dem Amerikaner Jordan Siebatcheu verstärkt. Der 27-Jährige wird vom Ligakonkurrenten Union Berlin bis zum Ende der laufenden Saison ausgeliehen, wie beide Vereine mitteilten. Siebatcheu trainierte am Donnerstagmorgen bereits bei den Fohlen mit.

„Jordan ist ein klassischer Mittelstürmer. Er ist ein Ankerspieler vorne im Zentrum, einer, der Bälle festmachen kann. Ein bundesliga-erfahrener Mann, der unserer Offensive gut tun wird“, sagte Roland Virkus, Geschäftsführer Sport bei der Borussia. Union habe der Leihe aufgrund der „aktuellen Situation mit vielen Offensivspielern“ zugestimmt, wie FCU-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagte.

Siebatcheu wechselte im Sommer 2022 nach Berlin und kam in seiner ersten Saison auf 42 Pflichtspieleinsätze und vier Bundesligatore.

31. August: HSV-Offensivspieler Heil wechselt zu Drittligist Preußen Münster

Flügelspieler Ogechika Heil verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und wechselt zu Preußen Münster. Das verkündete der Drittligist am Donnerstag. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison auf lediglich einen Kurzeinsatz für die Hamburger gekommen. Am zweiten Spieltag hatte Trainer Tim Walter Heil in der 72. Minute für Ransford Königsdörffer eingewechselt, weitere Einsätze kamen nicht mehr hinzu. In der Saison 2021/22 war der in der Jugend des HSV ausgebildete Heil zum niederländischen Club Go Ahead Eagles ausgeliehen gewesen.

31. August: Sarenren Bazee wechselt vom FCA nach Bielefeld

Noah Sarenren Bazee wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zu Drittligist Arminia Bielefeld. Über die Vertragsdauer machte der Klub keine Angaben, auch über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 27 Jahre alte Offensivspieler war 2019 von Hannover zum FCA gekommen, absolvierte aber nur 32 Bundesligaspiele.

„In den letzten Monaten habe ich immer mehr gemerkt, dass ich nicht die Spielzeit bekommen habe, die ich mir erhofft hatte. In Bielefeld habe ich nun eine neue Herausforderung für mich gefunden“, sagte Sarenren Bazee.

31. August: Medien: Nationalstürmer Füllkrug vor Wechsel nach Dortmund

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Vizemeister Borussia Dortmund. Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesligasaison soll sich demnach bereits in Dortmund befinden, um vor Ort letzte Details zu klären. Eine offizielle Bestätigung der Klubs steht noch aus.

In Dortmund soll Füllkrug einen Vertrag bis 2026 unterschreiben und pro Jahr sechs Millionen Euro kassieren. Die Ablösesumme für den 30-Jährigen soll bei 15 Millionen Euro liegen - deutlich unter den von Werder ursprünglich aufgerufenen 20 Millionen Euro.

Füllkrugs Vertrag bei den Grün-Weißen lief noch bis 2025. Beide Seiten hatten immer wieder betont, mit offenen Karten zu spielen und die beste Lösung für Spieler und Verein finden zu wollen.

31. August: Hertha BSC verpflichtet Mittelfeldspieler Bouchalakis

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich erneut im zentralen Mittelfeld verstärkt. Der Grieche Andreas Bouchalakis wechselt von Olympiakos Piräus zum Hauptstadtclub, wie die Berliner am Donnerstag mitteilten. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Bouchalakis spielte für Olympiakos auch in der Champions League und der Europa League. Der Sechser absolvierte zudem 36 Einsätze für die griechische Nationalmannschaft. Durch die Transfers von Bilal Hussein am Mittwoch und Bouchalakis hat Hertha-Trainer Pal Dardai nun deutlich mehr Optionen im zuvor dünn besetzten zentralen Mittelfeld der Hertha.

31. August: Paderborn holt Verteidiger Brackelmann aus Ingolstadt

Der SC Paderborn hat Abwehrspieler Calvin Marc Brackelmann verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt vom FC Ingolstadt zum Fußball-Zweitligisten, wie die Ostwestfalen am Donnerstag mitteilten. Unter anderem lief der 1,96 Meter große Brackelmann in seiner Laufbahn bereits für die zweiten Mannschaften des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln auf. „Calvin ist ein robuster Spieler und verfügt für seine Größe über hohe Dynamik. Er hat viel Entwicklungspotenzial und bringt als linksfüßiger Verteidiger ein besonderes Profil mit“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

31. August: Medien: Bayern einig mit Palhinha - Gravenberch-Abgang rückt näher

Mittelfeldspieler João Palhinha hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Dies habe der 28-Jährige seinem Club FC Fulham mitgeteilt, berichtete Sport1. Die Münchner sollen bereits ein Angebot für den portugiesischen Fußball-Nationalspieler abgegeben haben. Die Gespräche laufen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse verlangen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten.

Ein Transfer Palhinhas für das defensive Mittelfeld könnte auch den Weg frei machen für einen Wechsel des Niederländers Ryan Gravenberch zum FC Liverpool. Das Portal „The Athletic“ meldete, dass die Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Reds von Trainer Jürgen Klopp liefen. Falls die finanziellen Voraussetzungen stimmten, wolle Liverpool zeitnah ein Angebot für den 21-Jährigen abgeben. Der Mittelfeldspieler ist in München unzufrieden mit seiner Einsatzzeit.

31. August: BVB mit Nationalspieler Bella-Kotchap einig?

Borussia Dortmund steht einem Bericht zufolge vor der Verpflichtung von Nationalspieler Armel Bella-Kotchap. Der Fußball-Bundesligist ist sich nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky bereits mit dem 21 Jahre alten Verteidiger vom Premier-League-Absteiger FC Southampton einig. Bella-Kotchap soll demnach per Leihe mit anschließender Kaufoption zum Vizemeister wechseln. Die Clubs würden aber noch an den Details arbeiten.

Der frühere Bochumer besitzt in Southampton einen Vertrag bis Sommer 2026, dürfte nach dem Abstieg aus der Premier League aber andere sportliche Ziele verfolgen. Bella-Kotchap, der angeblich auch schon bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war, hat bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert.

30. August: FC Bayern: Pavard wechselt zu Inter Mailand

Benjamin Pavard hat seinen Willen bekommen. Nach langem Zögern hat der FC Bayern dem abwanderungswilligen Franzosen die Freigabe für den Wechsel zu Inter Mailand erteilt. Für den 27 Jahre alten Abwehrspieler erhalten die Münchner eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni von bis zu zwei Millionen Euro. Pavard hatte sich zuvor geweigert, seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag zu verlängern.

Die Bayern hatten bis zuletzt mit einer Freigabe für Pavard gezögert. Der Weltmeister von 2018 sollte nur gehen dürfen, wenn ein adäquater Ersatz für ihn bereit stünde. Trainer Thomas Tuchel wünscht sich einen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite einsetzbar ist. Favorit ist angeblich der Engländer Trevoh Chalobah vom FC Chelsea.

30. August: Bewegung bei der Hertha: Hussein kommt, Uremovic geht

Der Kader von Fußball-Zweitligist Hertha BSC nimmt weiter Form an. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb Mittelfeldspieler Bilal Hussein (23) bei den Berlinern einen Dreijahresvertrag bis 2026. Der Schwede kommt von AIK Solna aus der ersten Liga seines Heimatlandes. Der Vertrag mit Verteidiger Filip Uremovic wurde dagegen „in beidseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

„Bilal ist ein technisch versierter, spielstarker und sehr entwicklungsfähiger Spieler“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber über den zweimaligen schwedischen Nationalspieler Hussein. In der laufenden schwedischen Meisterschaft, die im Kalenderjahr ausgetragen wird, stand der 23-Jährige in 19 von 21 Partien für Solna auf dem Platz. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere vor.

Uremovic kam im Sommer 2022 zur Hertha und absolvierte seitdem 23 Pflichtspiele für den Klub, in denen er zwei Treffer erzielte. Einen davon schoss der 26-Jährige erst vor wenigen Wochen im DFB-Pokalspiel bei Carl-Zeiss Jena (5:0).

30. August: Unions Siebatcheu vor Wechsel nach Gladbach

Angreifer Jordan Siebatcheu steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel vom 1. FC Union Berlin zum Liga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstag soll der 27 Jahre alte Stürmer den Medizincheck absolvieren, wie die „RP“, Sky und der „Kicker“ übereinstimmend berichteten.

Es soll um eine einjährige Leihe mit Kaufoption gehen. Der Nationalspieler der USA war im vergangenen Sommer nach Berlin gewechselt. Nach einem starken Start musste er bei den Köpenickern zunehmend Kevin Behrens weichen. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu aus seiner Zeit bei den BSC Young Boys in der Schweiz.

Auch Union-Abwehrspieler Dominique Heintz zieht es offenbar nach Nordrhein-Westfalen. Wie die „Bild“-Zeitung und der „Kicker“ berichteten steht der 30-Jährige vor einer Rückkehr zum 1. FC Köln.

30. August: Hamburger SV leiht Mittelfeldspieler Poreba aus Lens aus

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den defensiven Mittelfeldspieler Lukasz Poreba vom französischen Erstligisten RC Lens bis zum Ende der Saison ausgeliehen. „Dank seiner Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball wird er uns im Mittelfeld auf der Sechserposition verstärken und den Konkurrenzkampf im Team erhöhen“, wurde Profifußball-Direktor Claus Costa in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zitiert. Der 23-Jährige soll Stammspieler Jonas Meffert vertreten und herausfordern. Poreba war im Sommer 2022 von Zaglebie Lubin zum RC Lens gewechselt. Für die Franzosen kam Poreba dabei nur auf zwölf Pflichtspiele in der ersten Mannschaft.

30. August: FC Schalke holt englischen Abwehrspieler Murkin

Der FC Schalke 04 hat den englischen Fußball-Profi Derry John Murkin verpflichtet. Wie der Zweitligist am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 24 Jahre alte Linksverteidiger einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2026. Murkin kommt vom FC Volendam aus den Niederlanden nach Gelsenkirchen.

Er habe unbedingt zu Schalke wechseln wollen, sagte Murkin in der Mitteilung. Er kam nach Angaben der Königsblauen mit vier Jahren von England in die Niederlande. 2015 wechselte er in die Volendamer Jugendabteilung und feierte 2022 sein Debüt in der höchsten Spielklasse des Landes.

30. August: BVB will neuen Stürmer, wird es Bremens Füllkrug?

Der BVB hat noch 10 Millionen Euro oder etwas mehr für Einkäufe. Mit Angreifer Mergim Berisha, 25, hat sich der BVB beschäftigt, doch diesem schwebe ein Stammplatz vor, den er in Dortmund nicht garantiert hätte. Die Suche konzentriert sich nun auf einen anderen Angreifer. Niclas Füllkrug ist im Gespräch. Alles zu der Personalie lesen Sie bei der WAZ.

30. August: FC Bayern verleiht Offensivtalent Vidović

Der FC Bayern München verleiht Offensiv-Talent Gabriel Vidović (19) für eine Saison an den kroatischen Fußball-Meister Dinamo Zagreb. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit. Der kroatische U21-Nationalspieler war 2016 aus seiner Heimatstadt Augsburg nach München gewechselt. Sein Vertrag in München läuft noch zwei Jahre.

Vidović hatte sich über den FC Bayern Campus für die Profi-Mannschaft empfohlen. Für den FC Bayern II kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte 21 Tore. In der vergangenen Saison sammelte er Spielpraxis bei Vitesse Arnheim in der höchsten niederländischen Liga.

30. August: Hertha und Verteidiger Uremovic lösen Vertrag auf

Fußball-Zweitligist Hertha BSC und Abwehrspieler Filip Uremovic beenden die Zusammenarbeit. Der Club habe den Vertrag mit dem 26-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie die Berliner am Mittwochabend mitteilten. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über den Schritt berichtet.

Der Innenverteidiger, der erst im vergangenen Sommer nach Berlin wechselte, gehörte dem Bericht zufolge zu den Topverdienern im Kader der klammen Hertha. Damit spart der Club ein weiteres Gehalt ein. Hertha machte keine Angaben, ob Uremovic schon einen neuen Verein hat. Dem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge zieht es ihn zurück in seine Heimat zu Hajduk Split.

30. August: Heidenheim verleiht Köther an MSV Duisburg

Aufsteiger 1. FC Heidenheim plant für seine laufende erste Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Tim Köther. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt bis zum Sommer 2024 auf Leihbasis zum Drittligisten MSV Duisburg, wie beide Clubs am Mittwoch mitteilten. Köthers Vertrag in Heidenheim läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Er war im Sommer 2022 von der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf nach Heidenheim gekommen.

30. August: Freiburg II verpflichtet Mittelfeldmann

Der SC Freiburg verpflichtet Ryan Johansson für die U23-Mannschaft. Der 22-Jährige wechselt vom FC Sevilla II in den Breisgau.

30. August: VfL-Missverständnis Goralski in die 4. Liga

Nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Bochum hat Jacek Goralski einen neuen verein gefunden. Für seinen Wechsel zu Wieczysta Krakau in die 4. polnische Liga erntet der 21-maligen Nationalspieler viel Kritik.

30. August: Mehmet Boztepe in die Bezirksliga

Mehmet Boztepe wurde auf der Vereinssuche fündig. Der ehemalige Drittliga-Profi wechselt zum SV Viktoria Goch in die Bezirksliga.

30. August: Münster holt neuen Verteidiger

Kurz vor dem Ende des Transferfensters verstärkt sich der SC Preußen Münster mit Linksverteidiger Benjamin Böckle, der von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wird.

30. August: Gruev und Burke vor Werder-Abschied

Fußball-Bundesligist Werder Bremen plant ohne Mittelfeldspieler Ilia Gruev (23) und Flügelspieler Oliver Burke (26). Beide seien in Gesprächen mit anderen Klubs über einen Wechsel und daher vom Trainingsbetrieb freigestellt, teilte Bremen am Mittwoch mit.

Der Schotte Burke wird mit einem Transfer nach England in Verbindung gebracht, an Gruev soll Ajax Amsterdam interessiert sein. Beide Spieler stehen bei Werder noch bis 2025 unter Vertrag.

30. August: Medien: Augsburg-Stürmer Berisha bittet um Wechsel - BVB interessiert

Angreifer Mergim Berisha steht offenbar vor einem Abschied vom FC Augsburg. Wie der TV-Sender Sky berichtet, hat der 25-Jährige am Mittwoch nicht mehr am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilgenommen. Demnach soll der frühere U21-Europameister die FCA-Bosse bereits um einen Wechsel gebeten haben. Borussia Dortmund soll einer von verschiedenen interessierten Vereinen sein. Die Augsburger wollen demnach eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro.

30. August: Eintracht Frankfurt holt Algerier Chaibi

Eintracht Frankfurt hat den algerischen Nationalspieler Farès Chaibi vom FC Toulouse unter Vertrag genommen. Der 20 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Für Chaibi sollen die Hessen rund zehn Millionen Euro Ablöse bezahlt haben. Beim französischen Erstligisten kam Chaibi in der letzten Saison in 41 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er acht Tore erzielte.

30. August: Abwehrspieler James Shepard zum KFC

Der KFC Uerdingen hat Abwehrspieler James Shepard verpflichtet. Der 19-jährige Shepard ist US-Amerikaner und konnte sich im Probetraining beweisen.

30. August: Eintracht Braunschweig leiht Ex-U21-Europameister Florian Krüger aus

Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig einen neuen Mittelstürmer verpflichtet: Der frühere U21-Europameister Florian Krüger kommt vom FC Groningen. Wie die Eintracht am Dienstagabend mitteilte, wird der 24-Jährige bis zum Saisonende ausgeliehen. Krüger war 2022 von Arminia Bielefeld in die Eredivisie nach Groningen gewechselt, stieg allerdings in der vergangenen Saison ab.

30. August: RB Leipzig verpflichtet Abwehrspieler Lenz

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Abwehrspieler Christopher Lenz verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt zum Pokalsieger nach Sachsen und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag bis 2024 inklusive der Option auf ein weiteres Jahr.

„Mit der Verpflichtung von Christopher Lenz konnten wir die letzte verbliebene Kaderlücke sehr gut schließen und auf der Linksverteidiger-Position die wichtige Alternative finden“, sagte Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Lenz, der bei RB zukünftig mit der Rückennummer drei auflaufen wird, könne „sowohl in der Vierer- als auch in der Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen“, erklärte Eberl. RB sei nun „auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt“ und habe damit auf der Zugangsseite die „Kaderplanung abgeschlossen“.

29. August: Kolo Muani will „einmalige Chance“ in Paris nutzen

Starangreifer Randal Kolo Muani von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seinen Wechselwunsch bekräftigt. „Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt“, sagte der 24-Jährige zu Sky: „Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.“

Kolo Muani betonte dabei noch einmal seine Dankbarkeit gegenüber den Hessen. „Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer top professionell verhalten. Ich habe bis zuletzt immer alles für den Verein gegeben. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Paris St. Germain ein Rekordangebot für mich hinterlegt hat“, sagte der Franzose.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte zuletzt von stockenden Verhandlungen berichtet. „Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen“, sagte Krösche am Sonntag: „Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt.“

Ein erstes Angebot aus Paris über 65 bis 70 Millionen Euro hatte die SGE abgelehnt. Das Transferfenster schließt am Freitagabend.

29. August: HSV leiht Mittelfeldspieler Poreba aus Lens aus

Der Hamburger SV steht offenbar vor einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Lukasz Poreba. Das berichten polnische Medien am Dienstagabend übereinstimmend. Der 23-Jährige steht derzeit beim französischen Erstligisten RC Lens unter Vertrag. Der HSV soll sich eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro gesichert haben. Der Pole soll am Mittwoch den Medizincheck absolvieren.

Poreba würde bei einem Wechsel die lange gesuchte Ergänzung für das defensive Mittelfeld sein. Die Hamburger hatten sich über Wochen um Daniel Elfadli vom Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg bemüht - Poreba könnte die Alternativlösung für die Hanseaten sein. Bei den Hamburgern ist Jonas Meffert bislang der unangefochtene Stammspieler im defensiven Mittelfeld.

Poreba war im Sommer 2022 von Zaglebie Lubin zum RC Lens gewechselt. Für die Franzosen kam Poreba dabei auf lediglich 12 Pflichtspiele in der ersten Mannschaft. Mit einer Leihe könnte der Pole, der auch im zentralen und offensiven Mittelfeld agieren kann, zu mehr Spielzeit kommen.

29. August: Lukaku wechselt zur AS Rom - 7,5 Mio. Euro Gehalt per annum?

Der belgische Topstürmer Romelu Lukaku wechselt offenbar endgültig zur AS Rom, dem Klub des portugiesischen Trainers Jose Mourinho. Der beim FC Chelsea aussortierte Angreifer wird am Mittwoch in Rom zu den Medizin-Checks erwartet. Das berichteten italienische Medien am Dienstag übereinstimmend.

Am Dienstag landete Lukaku an Bord eines Privatflugzeugs, das persönlich von US-Klubeigentümer Dan Friedkin gesteuert wurde, in Rom. 5000 Fans feierten Lukakus Ankunft auf dem römischen Flughafen Ciampino, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten.

Lukaku wurde bereits in der vergangenen Saison von Chelsea an Inter Mailand verliehen, für das er 14 Pflichtspieltore erzielte. Der Champions-League-Finalist war aber nicht an einer Weiterverpflichtung interessiert.

7,5 Millionen Euro pro Saison zahlen die Giallorossi angeblich per annum als Gehalt für den 30-Jährigen. Er zieht mit einem Leihvertrag nach Rom, der FC Chelsea sechs Millionen Euro Leihgebühr plus Boni beschert

29. August: Lindström von Frankfurt nach Neapel

Wechsel perfekt: Eintracht Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström verlässt die Fußball-Bundesliga und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem italienischen Meister SSC Neapel an. Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. Bereits am Vortag hatte die Sportzeitung Gazzetta dello Sport über eine Einigung berichtet. Demnach beträgt die Ablöse für den dänischen Nationalspieler, der als Wunschkandidat des neuen Napoli-Trainers Rudi Garcia gilt, angeblich rund 25 Millionen Euro.

„Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Lindströms Vertrag am Main lief ursprünglich noch bis Sommer 2026. Der 23-Jährige war vor zwei Jahren von Bröndby IF zur Eintracht gewechselt, mit der er auf Anhieb die Europa League gewann. Insgesamt lief Lindström in 80 Pflichtspielen (je 14 Tore und Assists) mit dem Adler auf der Brust auf.

29. August: Uerdingen holt Simoes Ribeiro

Fabio Simoes Ribeiro wechselt vom 1. FC Bocholt zum KFC Uerdingen.

29. August: Eintracht vor Verpflichtung des Algeriers Chaibi

Eintracht Frankfurt steht offenbar vor der Verpflichtung des algerischen Fußball-Nationalspielers Fares Chaibi vom FC Toulouse. Der 20 Jahre alte Außenspieler soll bereits am Dienstag in der Mainmetropole eingetroffen sein, berichtete die „Bild“-Zeitung. Für Chaibi soll der Bundesligist rund zehn Millionen Euro Ablöse zahlen. In Frankfurt könnte er die Rolle von Daichi Kamada im linken Mittelfeld neben Mario Götze übernehmen. Der Japaner ist zu Lazio Rom gewechselt.

29. August: Bayerns Pavard vor Wechsel zu Inter Mailand

Abwehrspieler Benjamin Pavard wird den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München nach langem Tauziehen wohl doch in Richtung Inter Mailand verlassen. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport und Sky Sport wird der Transfers des französischen Nationalspielers am Mittwoch offiziell verkündet.

Pavard hatte eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags in diesem Sommer ausgeschlossen und seitdem auf einem Wechsel beharrt. Die Ablöse für den 27-Jährigen soll Medienberichten zufolge bei 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen liegen.

Die Bayern hatten bis zuletzt mit einer Freigabe für Pavard gezögert. „Sein Wunsch ist hinterlegt, aber er ist unser Spieler. Der FC Bayern geht vor“, hatte Trainer Thomas Tuchel vor kurzem betont. Demnach wollte man den Weltmeister von 2018 nur gehen lassen, wenn ein adäquater Ersatz bereit stünde.

29. August: Eintracht Frankfurt verpflichtet brasilianischen Nachwuchs-Torhüter

Eintracht Frankfurt hat den brasilianischen Junioren-Nationaltorhüter Kauã Santos verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt aus dem Nachwuchs von CR Flamengo zu den Hessen und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Club am Dienstag vermeldete. Bei der U20-Südamerikameisterschaft gehörte Santos Anfang des Jahres zur brasilianischen Auswahl und gewann mit dem Team ungeschlagen den Titel.

29. August: David per Leihe vom HSV zu Hansa Rostock

Der FC Hansa Rostock hat offenbar Innenverteidiger Jonas David von Ligakonkurrent Hamburger SV ausgeliehen. Das berichtet die „Bild“-Zeitung (Dienstag). Der 23-Jährige habe seinen Vertrag mit dem HSV für den Rostock-Deal zu den bisherigen Konditionen um ein Jahr verlängert. Davids Vertrag wäre ursprünglich im Sommer 2024 ausgelaufen.

Der gebürtige Hamburger wurde beim HSV ausgebildet und war bereits im Winter 2020 für ein halbes Jahr verliehen worden - damals zu den Würzburger Kickers. In dieser Saison kam David noch auf keinen Einsatz. Er ist nach den HSV-Transfers von Dennis Hadzikadunic und Guilherme Ramos nur noch Reservist. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) spielen der HSV und Hansa Rostock in Hamburg gegeneinander.

29. August: Bürger wechselt fest von Verl nach Babelsberg

Nach seiner Leihe zum SV Babelsberg 03 kehrte Leon Bürger im Sommer zum SC Verl zurück. Nun hat sich der 23-Jährige mit dem Drittligisten allerdings auf eine Vertragsauflösung geeinigt und kehrt zurück in die Regionalliga Nordost. Bei Babelsberg unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

29. August: Osnabrücker Putaro wechselt nach Bielefeld

Offensivspieler Leandro Putaro (26) verlässt Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück und wechselt für eine Saison zum Drittligisten Arminia Bielefeld. Im Sommer 2022 hatte der VfL Putaro vom SC Verl unter Vertrag genommen. Mit der Kaderplanung für die laufende Saison sank die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit für Putaro. Das wurde ihm mitgeteilt, sodass sich der in Göttingen geborene Linksfuß einen neuen Verein suchen konnte.

29. August: Frankfurt lehnt Paris-Offerte für Kolo Muani ab

Eintracht Frankfurt hat laut einem Bericht des TV-Senders Sky ein Angebot von Paris Saint-Germain über 80 Millionen Euro für Stürmer Randal Kolo Muani abgelehnt. Demnach habe Sportvorstand Markus Krösche den französischen Fußball-Meister bereits darüber informiert, daher soll PSG auch kein entsprechendes schriftliches Angebot abgeben.

Am Montag hatte die französische Fachzeitung „L'Équipe“ berichtet, dass die Pariser ein weiteres Angebot an den hessischen Bundesligisten vorbereiten. In dem Bericht war von einer Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro plus Stürmer Hugo Ekitike (21) als Ersatz für den französischen Nationalspieler die Rede. Sky berichtet, dass Ekitike der Knackpunkt der Verhandlungen sein soll. Krösche möchte den Angreifer gerne holen, PSG soll aber aktuell alle Angebote für den 21-Jährigen abblocken.

29. August: BVB mit Interesse an Augsburgs Stürmer Berisha

Borussia Dortmund ist einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalstürmer Mergim Berisha vom FC Augsburg interessiert. Es sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben, wie der TV-Sender Sky am Montagabend meldete. Der BVB ist kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch weil Sébastien Haller Anfang 2024 den Afrika-Cup spielt.

29. August: 1. FC Bocholt verkündet Abgang

Fabio Ribeiro hat den 1. FC Bocholt wieder verlassen. Der 33 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler hat sich mit dem Verein auf eine Auflösung seines Vertrags geeinigt. Ursprünglich endete sein Arbeitspapier nach der laufenden Saison.

"Fabio hatte verletzungsbedingt eine schwierige Vorbereitung, die er fast komplett verpasst hat", sagt Sportchef Christopher Schorch laut einer Vereinsmitteilung zu den Gründen des Abgangs. "Mit dem Trainerteam hatten wir dann ein offenes, ehrliches Gespräch zu seinen Perspektiven. Er ist daraufhin mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Vertrag aufzulösen, um zu einem Verein zu wechseln, bei dem er potentiell mehr spielen kann."