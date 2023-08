Bundesliga: Deutliche Matthäus-Kritik am BVB - "Von Manuel Riemanns Fehler profitiert"

Der BVB enttäuscht im zweiten Saisonspiel und gibt die ersten Punkte ab. Nach dem 1:1 beim VfL Bochum wird Sky-Experte Lothar Matthäus deutlich.

Das Ruhrstadion ist kein gutes Pflaster für die Profis von Borussia Dortmund. Der BVB hat sich im kleinen Westfalenderby am Samstagnachmittag wieder sehr schwer getan. Am Ende stand ein 1:1 (0:1) beim VfL Bochum an der Castroper Straße.

Das gleiche Ergebnis wie in der Schlussphase der letzten Saison. Das kostete letztlich die Dortmunder die Meisterschaft. Nun sind die ersten beiden Punkte der neuen Saison futsch.

Wie schon beim 1:0-Sieg zum Auftakt gegen den 1. FC Köln enttäuschte der Titelkandidat auf ganzer Linie. Sky-Experte Lothar Matthäus fand im Anschluss deutliche Worte für den Wackel-Start des BVB. "Die vier Punkte, die Dortmund geholt hat, sind zu viel. Gegen Köln hatte der BVB richtig viel Glück. Das ist bisher viel zu wenig."

Laut Matthäus hätte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic auch über eine Niederlage in Bochum nicht beschweren dürfen. Donyell Malen glich - unter Mithilfe von VfL-Torhüter Manuel Riemann - aus (56.) und verhinderte damit die erste Bundesligapleite im Ruhrstadion seit 16 Jahren. "Der BVB hat von Manuel Riemanns Fehler profitiert, der Ball war haltbar."

VfL Bochum feierten Remis gegen den BVB wie einen Sieg

Vor allem in der ersten Halbzeit offenbarte das Team von Trainer Edin Terzic eklatante Schwächen. Erst in den zweiten 45 Minuten hielten die BVB-Stars besser dagegen. „Wir sind in der ersten Halbzeit von der Intensität der Bochumer überrannt worden“, kommentierte BVB-Keeper Gregor Kobel bei Sky. Mit einer Glanzparade verhinderte der Schweizer Torwart im zweiten Durchgang wohl eine Blamage.

Während die Bochumer das 1:1 mit ihren Fans wie einen Sieg feierten, zeigten sich die BVB-Spieler nach dem enttäuschenden Spiel nur kurz ihren mitgereisten Fans und verschwanden dann ganz schnell in der Kabine.