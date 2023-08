BVB: Kapitän mit Klartext - "Das ist nicht unser Anspruch!"

Borussia Dortmund hat nach dem 1:0 gegen den 1. FC Köln 1:1 beim VfL Bochum gespielt. Kapitän Emre Can sprach nach dem Spiel Klartext.

Zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln langte Borussia Dortmund noch eine befriedigende Leistung zu einem knappen 1:0-Erfolg. Im kleinen Revierderby beim VfL Bochum zeigte der BVB keine Leistungssteigerung im Vergleich zum Köln-Spiel und musste sich dementsprechend auch nur mit einem 1:1-Remis begnügen.

Die Spieler fanden nach dem enttäuschenden Auftritt in Bochum deutliche Worte. So wie Kapitän Emre Can gegenüber "Sky": "Wir haben überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Das ist nicht unser Anspruch! Wir wollen dominieren und gewinnen", betonte Can.

Weiter sagte der deutsche Nationalspieler: "Wir hatten wenige Lösungen. Wir haben in der ersten Halbzeit den ersten und auch den zweiten Ball verloren. Wenn das so läuft, dann kann es kein gutes Bundesligaspiel werden. Bochum war gieriger und griffiger. Ich kann mir das auch nicht erklären, warum wir nicht unser Spiel durchziehen. Wir haben Bochums Spiel gespielt. Die zweite Halbzeit war besser, aber auch nicht so wie wir spielen wollen. Wir nehmen die vier Punkte jetzt mit und werden jetzt gegen Heidenheim nächste Woche versuchen, wieder zu gewinnen. Aber da fehlt bei uns aktuell eine Menge."

Ähnlich deutliche Worte fand auch Gregor Kobel. Der Torwart der Borussia sah viel giftigere Bochumer in Halbzeit eins als seine Borussia-Mannschaftskollegen.





Kobel bei "Sky": "In der ersten Halbzeit hat die Gegenwehr gefehlt, ganz klar. Wir wurden in der ersten Halbzeit völlig von der Intensität der Bochumer überrannt. Sie waren frech, aggressiv, mutig und haben gut gespielt. Da hatten wir Probleme. In der zweiten Halbzeit haben wir besser gespielt. Es werden immer wieder solche Gegner auf uns zukommen und da müssen wir auch ekelig und mental stark sein. Wir können nie mit einem Unentschieden leben. Wir wollen immer gewinnen."

Beim Bochumer 1:0 durch Kevin Stöger sah Kobel nicht so gut aus. Doch viel mehr als den Fehler bei sich zu suchen, wollte der Dortmunder Keeper den VfL-Torschützen loben. Kobel: "Ich glaube schon, dass man den Ball halten kann. Aber der Stöger hat das stark gemacht, er hat in die Mitte geschaut und keine Anzeichen auf einen Schuss gemacht. Ich habe eher mit einer Hereingabe in die Mitte auf Hofmann gerechnet. Er hat den Ball dann überragend getroffen, so ein Flatterball und dann war das Ding im Netz."