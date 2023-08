Bundesliga: VfL mit Bero, BVB ohne Reus - So starten Trainer Letsch und Terzic

VfL Bochum gegen Borussia Dortmund - die Fußball-Bundesliga hat in der neuen Saison ihr erstes Revierderby. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff im Ruhrstadion (RS-Liveticker).

Die noch junge Saison in der Fußball-Bundesliga hat am 2. Spieltag das erste Highlight parat: VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Auf Vergleiche á la David gegen Goliath soll an dieser Stelle verzichtet werden. Der VfL ist Außenseiter, Punkt.

"Jeder weiß, wie die Rollen verteilt sind", sagte VfL-Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Der BVB wurde in der vergangenen Saison am letzten Spieltag Vizemeister, wir haben am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das zeigt, wie weit wir auseinanderliegen."

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass Bochum dem Reviernachbarn auf dem anvisierten Weg zur Deutschen Meisterschaft ein empfindliches Bein gestellt hatte. "Wenn wir genau wie in der vergangenen Saison diese Intensität, diese Aggressivität mit der Stimmung im Stadion an den Tag legen, ist alles möglich. So gehen wir an die Sache ran."

Letsch bleibt bei der Dreierkette, eine Änderung

Die Kritik zu seinem System nervt Letsch, seit das Wort 'Dreierkette' das erste Mal an der Castroper Straße viel. Der Ertrag ist vielen Anhängern zu wenig. Trotzdem hält der 55-Jährige auch an seinem Geburtstag an seiner Idee fest - und ändert nur auf einer Position.

Dass Matus Bero starten würde, stand außer Frage. "Wir möchten aggressiv sein, widerlich sein. Wir wollen den Gegner ärgern", hatte Letsch angekündigt. Allesamt Attribute, die mit Bero in Verbindung gebracht werden. Für ihn muss Christopher Antwi-Adjei zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Terzic tauscht dreimal

Auch Terzic wollte im Vorfeld nichts von einem vermeintlich kleinen Derby hören. "Wenn man über Derbys spricht, denken alle an Dortmund gegen Schalke. Doch man hat gespürt, wie wichtig das Spiel für den VfL Bochum ist. Wir haben große Lust, in Bochum etwas gutzumachen."

Verspielt wurde die Deutsche Meisterschaft zwar zuhause gegen Mainz, mit zwei Punkten mehr auf dem Konto wäre aber auch das verkraftbar gewesen. Für die Wiedergutmachung schickt Terzic eine im Vergleich zum Köln-Spiel auf drei Positionen veränderte Elf auf den Rasen.

Die rechte Abwehrseite ist mit Marius Wolf und Nico Schlotterbeck neu besetzt. Das Bruderduell fällt aber vorerst aus, da Keven Schlotterbeck beim VfL nur auf der Bank sitzt. Außerdem rotiert Marco Reus aus der Startelf. Für ihn Startet Neuzugang Felix Nmecha.

So starten die Mannschaften in das Derby

VfL: Riemann - Masovic, Ordets, Bernardo - Passlack, Losilla, Bero, Wittek - Stöger, Asano - Hofmann.

BVB: Kobel - Wolf, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Nmecha, Brandt - Haller.