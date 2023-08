VfL Bochum: Schlotterbeck-Rückkehr fix - die Aussagen und Details

VfL Bochum Der Zweite am Zweiten! - VfL-Spitze gegen BVB wegen verpasster Meisterschaft

Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der VfL Bochum den BVB zum Revierderby an der Castroper Straße. Im Vorfeld der Partie verteilten die Gastgeber eine kleine Spitze an den großen Nachbarn.