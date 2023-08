VfL Bochum: Losilla verspricht - "Wir tun alles dafür, um ein besseres Gesicht zu zeigen"

Der VfL Bochum will zum Liga-Auftakt beim VfB Stuttgart ein anderes Gesicht zeigen als beim Pokal-Aus bei Arminia Bielefeld.

Am Samstag (19. August, 15:30 Uhr) muss der Fußball-Bundesligist VfL Bochum zum Auftakt der Bundesliga-Saison zum VfB Stuttgart.

Zu einem Gegner, der sich in der letzten Spielzeit nur über die Relegation vor dem Abstieg retten konnte. Wobei Platz 16 nicht der Qualität der Mannschaft entsprach.

Im Sommer gab es beim VfB keinen großen Umbruch. Zwar hat das Transferfenster noch bis Anfang September auf, doch bisher wurden Leistungsträger wie Konstantinos Mavropanos oder Borna Sosa nicht verkauft, auch wenn das lange Zeit realistisch erschien.

Daher hat Anthony Losilla, Kapitän des VfL Bochum, großen Respekt vor dem ersten Gegner: "Auch wenn der VfB letzte Saison in die Relegation musste, ist das eine starke Mannschaft, spielerisch sehr gut. Sie versuchen Fußball zu spielen, Stuttgart besitzt viel individuelle Qualität. Wir können den Gegner vor Probleme stellen, aber nur mit einer erhöhten Intensität. Das wird der Schlüssel sein."

Stichwort Intensität: Die haben die Bochumer bisher kaum in der nötigen Form auf den Platz gebracht. Zumindest nicht über 90 Minuten. Weder in den meisten Vorbereitunsgartien, wo es zahlreiche Gegentore hagelte, noch im so wichtigen Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld, das im Elfmeterschießen verloren wurde.

Losilla erklärt: "Es war ein enttäuschender Moment. Aber wir haben das Spiel abgehakt. Wir wissen, was nicht geklappt hat. Das müssen wir bis zum Saisonstart verbessern. Wir können das Spiel nicht noch einmal spielen."

Wir tun alles dafür, um ein besseres Gesicht zu zeigen Anthony Losilla

Das nicht, aber der VfL kann einen Lerneffekt zeigen. Das hat in den letzten Spielzeiten oftmals geklappt, dass auf eine schlechte Leistung eine Reaktion folgte. Diese muss nun auch erfolgen, um den Trend der letzten Wochen zu durchbrechen.

Zumal die Fans der Mannschaft solche Auftritt verzeihen, wenn sie nicht in Serie vorkommen. Und personelle Probleme gibt es auch kaum zu beklagen, unter der Woche wurde mit Maximilian Wittek, der von Vitesse Arnheim kam, sogar personell nachgelegt.

Losilla verspricht vor dem Auftakt am Samstag: "Wir sind glücklich, dass die Fans hinter uns stehen, auch wenn die erste Partie für alle enttäuschend war. Wir tun alles dafür, um ein besseres Gesicht zu zeigen." cb / gp