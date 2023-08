Umfrage: Augsburg-Trainer wackelt zuerst, hier sehen sich Fans des VfL und des BVB

Am Wochenende beginnt die Fußball-Bundesliga. Eine Umfrage ergab, was die Fans von der Spielzeit erwarten.

Am Freitag beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga mit dem Spiel Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Der VfL Bochum startet am Samstag beim VfB Stuttgart, der BVB empfängt ebenfalls am Samstag den 1. FC Köln.

In einer Umfrage unseres Partners bundesligabarometer.de wurden die Teilnehmer gefragt, wie die Abschlusstabelle aussehen wird, wo die NRW-Klubs landen, wer die positiven und negativen Überraschungen werden und welcher Trainer am gefährdetsten ist, zuerst seinen Job zu verlieren.

Hier die Antworten:

Wie wird die Abschlusstabelle der Saison 2023/2024 aussehen? Platz Verein 1. FC Bayern München 2. Borussia Dortmund 3. RB Leipzig 4. Bayer 04 Leverkusen 5. 1. FC Union Berlin 6. SC Freiburg 7. Eintracht Frankfurt 8. VfL Wolfsburg 9. Borussia Mönchengladbach 10. 1. FSV Mainz 05 11. 1. FC Köln 12. 1899 Hoffenheim 13. Werder Bremen 14. VfB Stuttgart 15. VfL Bochum 16. FC Augsburg 17. 1. FC Heidenheim 18. SV Darmstadt 98 Welchen Platz erreicht dein Verein zum Ende der Saison? jeweils aus Sicht der eigenen Fans Platz Borussia Dortmund 1. Bayer 04 Leverkusen 4. Borussia Mönchengladbach 8. 1. FC Köln 9. VfL Bochum 13.

Welche Vereine der 1. Liga werden diese Saison für positive Überraschungen sorgen? (Mehrfachantworten möglich) Positive Überraschungen Mannschaft (Top 3) Wert in % Bayer 04 Leverkusen 30,8% 1. FC Union Berlin 21,4% 1. FC Köln 21,2% Welche Vereine der 1. Liga werden diese Saison enttäuschen? (Mehrfachantworten möglich) Enttäuschungen Mannschaft (Top 3) Wert in % Borussia Mönchengladbach 27,5%

VfL Wolfsburg 25,5%

FC Augsburg 22,1% Bei welchen Vereinen der 1. Liga werden die ersten Trainerwechsel in der Saison 2022/2023 erfolgen? (Mehrfachnennungen möglich) Erste Trainerwechsel Top 3 Werte in %

FC Augsburg 35,1% VfL Wolfsburg 25,8% 1899 Hoffenheim 19,3%