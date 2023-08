VfL Bochum: Losilla warnt vor Bielefeld - das denkt der Kapitän über den neuen Kader

Der VfL Bochum startet im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld. Wir sprachen im Vorfeld mit VfL-Kapitän Anthony Losilla über das Spiel und die Vorbereitung.

Die Vorbereitung ist vorbei, auch die Bundesligisten starten in das Pflichtspiel-Jahr. Der VfL Bochum muss in der 1. Runde im DFB-Pokal am Samstag (18 Uhr) zu Drittligist Arminia Bielefeld.

Anthony Losilla warnt vor dem Gegner, ist aber auch sehr optimistisch, was die neue Spielzeit angeht. Warum, dass verrät er im RS-Gespräch.

Anthony Losilla, mit dem Pokalspiel bei Arminia Bielefeld starten Sie am Samstag in die Pflichtspielsaison. Ist die Mannschaft für den Auftakt gerüstet?

Wir sind vorbereitet. Es waren über fünf Wochen Zeit, das war lang. Jetzt wollen wir endlich loslegen. Es geht darum, sich im Wettbewerb zu zeigen.

Wie sehen Sie den jetzigen Kader im Vergleich zum Vorjahr?

Wir werden sehen. Es sind einige neue Spieler gekommen, die nur Erfahrung in der 2. Bundesliga haben. Dort haben sie ihre Qualität schon gezeigt. Das sind auf jeden Fall alles gute Typen, die in der Vorbereitung zeigen konnten, was sie können. Wir haben zudem einen Großteil des Kaders gehalten, das kann eine gute Mischung werden. Ich bin positiv gestimmt, dass wir mit dem Kader unsere Ziele erreichen.

Was wissen Sie über den Gegner Arminia Bielefeld, der - es ist noch gar nicht so lange her - noch ein Konkurrent in der Bundesliga war?

Vor zwei Jahren haben sie noch mit uns um den Klassenerhalt gekämpft. Es waren zwei schwierige Jahre für die Arminia. Viele Spieler haben sie verloren, es ist kaum noch jemand geblieben. Neue Spieler, neuer Trainer, da ist es sehr schwer zu sagen, wie der Gegner einzuschätzen ist.

Was erwartet Sie auf der Alm?

Es war nie einfach in Bielefeld zu spielen. Es kommt ein Gegner, der alles geben wird. Sie wollen eine Überraschung erreichen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Es gilt, mutig zu sein. Wir dürfen nicht denken, wir kommen locker weiter. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen einen guten VfL, um die nächste Runde zu erreichen.

Am letzten Samstag im Stadion und am Sonntag bei der Autogrammstunde war zu spüren, die Begeisterung der Fans ist ungebrochen. Wie groß ist die Vorfreude auf das Pokalspiel, zu dem vermutlich bis zu 6000 VfL-Anhänger fahren werden?

Das haben wir gespürt. Die Fans freuen sich auch auf die Saison, die dritte Spielzeit in Serie in der Bundesliga. Sie haben gezeigt, wie wichtig sie für uns sind. Das werde sie auch in Zukunft sein. Wir können auf die Zuschauer bauen. Das pusht uns, so können wir alles erreichen.

