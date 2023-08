VfL Bochum: Wichtiger Sieg über Premier-League-Klub "für das Gefühl" - Neuer Sponsor im Pokal

Nach dem Sieg im Härtetest gegen Luton Town freut sich Sportchef Patrick Fabian über den guten Auftritt des VfL Bochum, der im Pokal einen neuen Sponsor trägt.

Die bisherige Vorbereitung hatte beim VfL Bochum bisher nur bedingt Anlass zu Optimismus gegeben. Beim ersten Spiel des Doppeltests gegen Luton Town (2:1) sah das kurz vor dem Start in die Pflichtspiel-Saison schon deutlich besser aus.

"Es war ein guter Auftritt unserer Mannschaft", befand auch Sportchef Patrick Fabian nach den ersten 90 Minuten des Härtetests, in dem gegen den Premier-League-Aufsteiger vor allem die (vermeintlichen) Stammspieler zum Einsatz gekommen waren. Und nicht nur die Spielweise gefiel dem Sportchef, wie er zugab: "Für das Gefühl war es auch wichtig, dass der Sieg auf unserer Seite stand. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Tatsächlich hätte der Sieg für den VfL sogar noch höher ausfallen können. "Das müssen wir uns ankreiden, die Chancenverwertung war ausbaufähig", ärgerte sich Fabian. Auch eine rund zehnminütige Phase vor der Halbzeit gefiel ihm nicht. "Nach dem Ausgleich wurde es ein bisschen wacklig, da müssen wir stabiler sein. Für den jetzigen Zeitpunkt kann man da aber sehr zufrieden sein und nach vorne schauen."

Zufrieden war der Sportchef auch mit seiner neuesten Erwerbung. Verteidiger Bernardo feierte im ersten Test-Teil sein Debüt. "Ein sehr guter Auftritt, er war aggressiv, motiviert und total integriert. Wir haben uns natürlich einiges erhofft und erhoffen uns in Zukunft weiteres, da kann man dran anknüpfen", analysierte Fabian den Auftritt des Brasilianers.





Daran anknüpfen will der VfL schon am kommenden Samstag (12. August, 18 Uhr). Bei Arminia Bielefeld geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals ins erste Pflichtspiel. Und der Bundesligist wird in diesem Wettbewerb mit einem neuen Sponsor auflaufen: Wie der VfL am Rande des Doppeltests und anlässlich der Saisoneröffnung bekanntgab, wird die Bochumer Brauerei Moritz Fiege den VfL in den Pokalspielen den Platz auf dem Bochumer Ärmel einnehmen.

Für beide Parteien ist es ein besonderes Jubiläumsjahr: Während der VfL 175-jähriges Jubiläum feiert, wird die Brauerei 145 Jahre alt. mit gp