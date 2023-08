VfL Bochum: Perfekt - neuer Verteidiger kommt von RB Salzburg

Der VfL Bochum hat seinen gesuchten Verteidiger gefunden. Er hat schon Erfahrung in der Bundesliga und kommt nun von RB Salzburg.

Am Dienstag kam das Thema auf, am Mittwoch ist bereits alles klar. Der VfL Bochum hat seinen gesuchten Innenverteidiger gefunden. Der brasilianischen Verteidiger Bernardo wechselt von RB Salzburg nach Bochum.

Der 28-Jährige, der bereits für RB Leipzig in der Bundesliga auflief, kostet nach Informationen der WAZ unter einer Million Euro Ablöse. In Bochum unterschrieb der Brasilianer, der bereits am Nachmittag mit der Mannschaft trainiert, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Bernardo erfüllt unser Anforderungsprofil, ein technisch starker Linksfuß, der in der Defensive variabel einsetzbar ist", erklärt Bochums Sportdirektor Marc Lettau. "Er kennt die Bundesliga, hat auf internationalem Topniveau sowohl in der Premier League als auch in der Champions League gespielt."

Die Kaderübersicht des VfL Bochum

Bis 2024 gebunden: Michael Esser, Danilo Soares, Cristian Gamboa, Jacek Goralski, Anthony Losilla, Kevin Stöger, Philipp Förster, Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano, Philipp Hofmann, Simon Zoller, Ivan Ordets, Lys Mousset, Luis Hartwig, Moritz Römling

Bis 2025 gebunden: Manuel Riemann, Erhan Masovic, Mohammed Tolba, Jordi Osei-Tutu, Mats Pannewig, Gerrit Holtmann

Bis 2026 gebunden: Patrick Osterhage, Moritz Broschinski, Tim Oermann, Matus Bero, Noah Loosli, Lukas Daschner

Bis 2027: Moritz-Broni Kwarteng, Niclas Thiede

Zugänge: Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich), Felix Passlack (BVB), Niclas Thiede (SC Verl), Mats Pannewig, Mohammed Tolba (beide eigene Jugend), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg), Matus Bero (Vitesse Arnheim), Bernardo (RB Salzburg)

Abgänge: Vasilios Lampropoulos (OFI Kreta), Konstantinos Stafylidis (alle unbekannt), Paul Grave (Leihe zum Wuppertaler SV), Marko Johansson (war ausgeliehen vom HSV), Keven Schlotterbeck (war ausgeliehen vom SC Freiburg), Dominique Heintz (war ausgeliehen von Union Berlin), Saidy Janko (war ausgeliehen von Real Valladolid), Pierre Kunde (war ausgeliehen von Olympiakos Piräus), Silvere Ganvoula (BSC Young Boys), Jannes Horn (1. FC Nürnberg)