VfL Bochum: Broschinski über sein Zehn-Tore-Ziel und seine zwei Sternzeichen

Moritz Broschinski steht vor seiner ersten kompletten Saison mit dem VfL Bochum. Und der junge Stürmer hat sich einiges vorgenommen, wie er im Trainingslager verrät.

Elf Einwechslungen, zwei Tore - so lautet die Bilanz von Moritz Broschinski nach einem halben Jahr beim VfL Bochum. Der 22 Jahre alte Stürmer wechselte im vergangenen Winter aus der U23 von Borussia Dortmund an die Castroper Straße - und geht angriffslustig in seine erste komplette Saison mit dem VfL.

In der WAZ kündigte er kürzlich an, in der kommenden Spielzeit zweistellig treffen zu wollen. Warum der gebürtige Brandenburger dieses Ziel nicht als Druck sieht, was er sich von Sturm-Kollege Philipp Hofmann abschauen kann und warum er zwei Sternzeichen hat, verrät er im Gespräch im Trainingslager in Südtirol.

Moritz Broschinski über ...

... seine zwei Sternzeichen: Das ist eine witzige Geschichte. Meine Mutter hat es mir grob so erklärt: Weil ich in einem Schaltjahr geboren bin, habe ich zwei Sternzeichen - Jungfrau und Waage. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen was dazu gelesen und fühle mich eher als Jungfrau. Viele Eigenschaften dieses Sternzeichens passen besser zu mir.

... seinen Charakter: Privat bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch, mir kann es oft nicht schnell genug gehen. Ich gebe immer 100 Prozent und mache da keinen Unterschied zwischen Training oder Spiel - manchmal versuchen die älteren Spieler, mich zu bremsen. Außerdem flachse ich gerne, habe Spaß, auch auf dem Platz. Ich bleibe natürlich bodenständig, setze mir aber trotzdem hohe Ziele. Und ich bin selbstbewusst - das ist als Stürmer auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium.

... sein Zehn-Tore-Ziel: Ich sehe das nicht als Druck, sondern als persönliches Ziel, als Herausforderung. Sich fünf Tore vorzunehmen, klingt für mich irgendwie blöd. Daher habe ich gesagt, dass ich zweistellig treffen möchte. Falls es nicht klappt, dann ist es so - dann werde ich schauen, woran es gelegen hat und versuchen, mich zu verbessern. Ich halte es für ein realistisches Ziel. Top-Stürmer machen 30 Tore, da bin ich ja noch verhältnismäßig bescheiden, auch wenn es für manche zu hoch gegriffen klingen mag.

... seinen Wechsel nach Bochum im letzten Winter: Es ging alles sehr schnell. Mein Berater kam auf mich zu und hat mir vom Interesse der Bochumer erzählt und dass sie mich beobachtet haben. Dann habe ich mich mit den Verantwortlichen um Patrick Fabian zum Kennenlernen getroffen. Ich bin alleine, ohne meinen Berater, zum Gespräch gegangen. Eigentlich sollte der Transfer erst in diesem Sommer umgesetzt werden. Doch als ich gerade mit dem BVB im Trainingslager war, hat mich mein Berater angerufen und mir erzählt, dass Bochum mich jetzt will. Ich war schon überrascht - habe mich aber sehr gefreut.

... Sturm-Kollege Philipp Hofmann: Von "Hoffi" kann ich mir noch einiges abschauen. Er ist eine brutale Waffe bei langen Bällen. Das ist schon speziell, das würde ich mir auch gerne aneignen. Auf dem Weg zum Spiel in Berlin zum Ende der letzten Saison hat er mir erzählt, dass er das auch erst im Alter gelernt hat. Auch mein Kopfballspiel möchte ich verbessern. Nur weil ich groß bin, heißt das nicht, dass es automatisch eine Stärke von mir ist.

... seine Rückennummer 29: Die durfte ich mir aussuchen. Eigentlich habe ich über meine gesamte Karriere die 33 getragen. Aber die letzten beiden Jahre in Dortmund waren gesundheitlich nicht einfach für mich. Deshalb wollte ich mal was Neues probieren und habe mich für die 29 entschieden.

mit gp