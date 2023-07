BVB: Sabitzer-Wechsel fix - so erklärt Sportdirektor Kehl den Transfer

Borussia Dortmund hat Marcel Sabitzer vom FC Bayern München verpflichtet. Das sagen der Mittelfeldspieler und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zum Wechsel.

Nächster Neuzugang für Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer läuft künftig für die Schwarz-Gelben auf. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt vom Konkurrenten FC Bayern München ins Ruhrgebiet. Zuletzt spielte er leihweise für Manchester United.

In Dortmund hab Sabitzer einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Er wird mit Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstag in die USA reisen, wo der BVB seit diesem Montag eine Vorbereitungsreise absolviert.

"Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Top-Niveau spielt", erklärt Kehl die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers. "Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird. Marcel ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus."

Der BVB zeigt sich überzeugt, "dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird".

Sabitzer stand in den vergangenen beiden Jahren beim FC Bayern unter Vertrag. Seine beste Zeit erlebte Österreichs Fußballer des Jahres 2017 bei RB Leipzig, wo er ab 2015 bis zu seinem Wechsel nach München spielte. Insgesamt kommt Sabitzer auf 185 Einsätze in der Bundesliga, 32 Partien bestritt er in der Champions League.

"Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen. Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will", sagt der Neu-Dortmunder. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern."

Nach Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) ist Sabitzer der dritte Neuzugang des BVB.