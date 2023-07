VfL Bochum: Gegentorflut - Losilla: "So wird es nicht reichen"

Der VfL Bochum bereitet sich in Südtirol auf die neue Saison vor. Schaut man auf die letzten Ergebnisse, dann ist klar, wo der Schuh drückt.

Zum dritten Mal bereitet sich Fußball-Bundesligist VfL Bochum in Südtirol auf die kommende Saison vor. Auch Anthony Losilla, der den VfL zuletzt als Kapitän zum Klassenerhalt führte, weiß die Kontinuität zu schätzen.

Für das schlechte Wetter, das am Montagvormittag vorherrschte und zu einem vorzeitigen Abbruch des Trainings führte, konnte niemand etwas. Losilla: "Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Der Trainer wollte kein Risiko eingehen, daher haben wir im Feuerwehrhaus eine Krafteinheit gemacht."

Trotzdem wird es wichtig sein, dass die Bochumer neben den ausstehenden Testspielen auch viele Einheiten auf dem Platz absolvieren können. Denn es gibt einiges zu tun, das haben nicht nur die Testpartien gegen den SC Verl oder Fortuna Düsseldorf gezeigt.

Was auffiel: Wie in der Vorsaison kassierte der VfL zahlreiche Gegentore. 72 waren es in der abgelaufenen Serie, kein Bundesligist kassierte mehr Treffer. Nun waren es drei gegen Verl, drei gegen Düsseldorf, zuvor zwei im Test gegen Kickers Emden.

Auch Losilla weiß: "Da ist viel Luft nach oben. Wir wussten, dass wir hier einiges besser machen müssen. Die ersten Partien waren auch nicht optimal. Es ist wichtig, dass wir stabiler werden. Es wird nicht reichen, wenn man so viele Tore bekommt. Denn man darf nicht wieder hoffen, dass auch das Glück bei uns ist."

In erster Linie muss das Augenmerk also auf die Defensivarbeit gerichtet werden, vorher möchte der Routinier nicht darüber nachdenken, ob das VfL-Personal in der kommenden Serie stärker wird als in der letzten Saison. "Schwierig zu sagen, ob wir besser oder stärker sind. Es dauert, bis wir uns entwickeln, das benötigt Zeit. Gegen Düsseldorf sah man eine leichte Entwicklung, auch wenn das defensiv noch nicht reichte. Wir arbeiten daran, damit wir im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld voll da sind."

Zuvor gibt es noch einige Testspiele, in denen der VfL sich einspielen kann. Unter anderem im Trainingslager am Mittwoch (26. Juli, 18 Uhr) gegen Spezia Calcio. Zum Abschluss der Woche steht eine Partie gegen Parma Calcio (Samstag, 29. Juli, 17 Uhr) an. gp / cb