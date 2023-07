Fußball-Bundesligist VfL Bochum musste sich in einem Testspiel bei Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Nächste Testspielpleite für den VfL Bochum. Nächstes 1:3. Nach dem SC Verl zeigt nun auch Fortuna Düsseldorf Thomas Letsch, woran er mit seiner Mannschaft noch zu arbeiten hat.

Dabei nahm sein Team am Freitagabend im Paul Janes Stadion zunächst das Heft in die Hand und hatte durch Gerrit Holtmann auch den ersten Abschluss, der Ball ging jedoch klar am Tor vorbei (5.). Kurz darauf aber klingelte es bereits das erste Mal im eigenen Netz. Eine Flanke von rechts wurde verlängert, ehe am zweiten Pfosten Emmanuel Iyoha den Ball freistehenden zum 1:0 über die Linie drückte (8.) - von Zuordnung keine Spur.

Die Bochumer wurden in der Folge wieder aktiver, allerdings ohne klare Gelegenheiten herauszuspielen. Bis zur 26. Minute, als Felix Passlack den Ball in den Sechzehner zu Philipp Hoffmann in den Strafraum chippte – Großchance! Allerdings hatte Lukas Daschner im Vorfeld seinen Gegenspieler unsanft aus dem Weg geschubst.

Der VfL war weiterhin bemüht, nach vorne zu spielen, schaffte es aber kaum in aussichtsreiche Positionen zu kommen. Ganz anders die Fortuna, die opportunistisch und zielgerichtet aufs Tor spielte. Beinahe wäre so in der Schlussphase das 2:0 entstanden, doch Michael Esser konnte einen Kopfball von Vincent Vermeij in höchster Not parieren (44.).

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Siebert (46. de Wijs, 75. Böckle), Hoffmann, Gavory – Sobottka, Tanaka (69. Fernandes), Klaus (46. Engelhardt), Appelkamp, Iyoha (69. Niemiec) – Vermeij (46. Ginczek) VfL Bochum (1. Halbzeit): Esser - Passlack, Ordets, Masovic (31. Loosli), Danilo Soares - Losilla, Bero, Osei-Tutu, Daschner, Holtmann - Hofmann VfL Bochum (2. Halbzeit): Esser (75. Heufken) - Gamboa, Oermann, Loosli, Soares (62. Römling) - Stöger, Osterhage - Asano, Zoller, Antwi-Adjei – Hofmann (62. Broschinski) Tore: 1:0 Iyoha (8.), 2:0 De Wijs (49.), 2:1 Broschinski (80.), 3:1 Appelkamp (83.)

Der Auftakt in die zweite Hälfte verlief für den VfL denkbar unglücklich. Hofmann verpasste zunächst eine Flanke von Asano, doch dann spitzelte Düsseldorfs Zimmermann den Ball versehentlich an seinem Keeper vorbei - Jordy De Wijs konnte gerade noch auf der Linie klären (46.). Drei Minuten später krönte er seine Heldentat und traf auf der anderen Seite zum 2:0! Daniel Ginczek ließ eine Flanke überlegt durchrollen und de Wijs drosch ein (49.).

Die Bochumer brauchten Zeit, um nach den zahlreichen Wechseln zur Pause einen Rhythmus zu entwickeln. Wie in der Vorsaison musste ein Einwurf her: Christopher Antwi-Adjei fand Hofmann, der verlängerte. Takuma Asano verpasste am zweiten Pfosten (57.). Kurz darauf war es wieder Hofmann, der geschickt per Kopf ablegte, Noah Loosli schoss auf Simon Zollers Vorlage deutlich drüber (62.).

Es entwickelte sich ein offenes Spiel, De Wijs köpfte nach einer Ecke an die Latte (65.), ehe Antwi-Adjei nach einem langen Lauf von Kevin Stöger den Pfosten traf (65.).

Insgesamt aber hatten die Bochumer weiterhin zu wenig Klarheit in ihren Offensivkationen. Bis zur 80. Minute: Stöger spielte an der rechten Fünferkante auf Zoller, der ließ klatschen, die darauffolgende Flanke von Stöger köpfte Moritz Broschinski zum 1:2 ein.

Die Freude wehrte nicht lange. Wieder spielte Düsseldorf entschlossen und direkt - Shinta Appelkamp musste nach einer Hereingabe von rechts nur einschieben – 3:1. Der Endstand.

Am Sonntag reist der VfL Bochum für eine Woche ins Trainingslager nach Gais/Südtirol. Zeit genug, um einige Anpassungen vorzunehmen.