VfL Bochum: Ohne Quartett gegen Düsseldorf, zwei Keeper aber vor der Rückkehr

Ohne ein Quartett spielt der VfL Bochum am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf. So ist der Stand bei den Verletzten.

Nach der Testspielniederlage gegen den Drittligisten SC Verl will sich der VfL Bochum am Freitag (18 Uhr) beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf besser präsentieren, bevor es ins Trainingslager nach Südtirol geht, das der VfL vom 23. bis zum 30. Juli bezieht.

Vor den 90 Minuten gegen die Fortuna, die bereits in einer Woche mit dem Knaller gegen Hertha BSC (Samstag, 29. Juli, 20:30 Uhr) in die Zweitliga-Spielzeit startet, betont VfL-Coach Thomas Letsch: "Wir haben bewusst die Stärke der Gegner sukzessive gesteigert. Für die Fortuna ist es der letzte Test vor dem Start in die Liga. Sie werden daher von der Frische und Körperlichkeit in einem besseren Zustand sein."

Wobei Letsch ergänzt: "Trotzdem sind wir der Erstligist, wir freuen uns auf den Test. Wir müssen uns besser präsentieren als gegen Verl, egal wie müde wir sind. Wir müssen vieles besser machen, um erfolgreich zu sein. Und klar ist: Jeder Test dient dazu, dass wir Sicherheit bekommen. Und die bekommt man am besten, wenn man Spiele gewinnt."

Wobei der Trainer plant, fast alle Akteure, die fit sind, auch einzusetzen. Erst kurz vor dem Ligastart wird in der Regel weniger rotiert, so hält das auch Letsch: "Es gibt keinen Grund zu sortieren. Wir haben die Situation, dass wir 22 Mann im Training hatten. Es heißt, im Normalfall werden 20 Jungs spielen. Wir haben noch einen Akteur dabei, falls was passiert. Daher kommen fast alle zum Einsatz."

Philipp Förster (Achillessehnen-Probleme), Manuel Riemann, Niklas Thiede und Moritz-Broni Kwarteng (Probleme im Hüft-/Adduktorenbereich) werden gegen die Fortuna nicht mitwirken.

Letsch betont mit Blick auf das fehlende Personal: "Philipp Förster ist noch weit weg vom Mannschaftstraining. Das gilt auch für Moritz-Broni Kwarteng. Wie Philip Förster macht er im Trainingslager ein individuelles Programm. Ob es bei Förster im Trainingslager noch für das Teamtraining reicht, das werden wir sehen. Manuel Riemann hat am Mittwoch voll trainiert, am Donnerstag auch mit der Mannschaft. Das Spiel macht aber noch keinen Sinn, doch er ist zu 100 Prozent dabei für das Trainingslager. Das ist sehr erfreulich. Und bei Niklas Thiede sieht es so aus, dass er im Trainingslager voll einsteigen kann, dann haben wir alle Türhüter an Bord. Das ist eine wichtige Situation." gp / cb