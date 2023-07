BVB-Coach Terzic haben gegen RWO "weniger Dinge gefallen, als uns missfallen haben"

Auch im zweiten Testspiel der Vorbereitung holte Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Sieg. Beim 3:2 zeigte die Mannschaft aber noch Luft nach oben.

Größtenteils ohne Nationalspieler und mit vielen Nachwuchsspielern hat Borussia Dortmund auch sein zweites Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Beim 3:2-Erfolg über Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen brauchte die Mannschaft von Edin Terzic aber Glück, den Siegtreffer erzielte Samuel Bamba erst mit dem Schlusspfiff.

„Es haben uns deutlich weniger Dinge gefallen, als uns missfallen haben“, war der Dortmunder Cheftrainer entsprechend nicht wirklich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

„Man hat gemerkt, dass wir noch einige Themen in Angriff nehmen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Im ersten Pflichtspiel trifft auch ein Regionalligist auf uns“, blickte Terzic auch auf das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Schott Mainz.

Auch Torhüter Alexander Meyer, der die erste Hälfte spielte und beim ersten Oberhausener Treffer unglücklich aussah, hatte Grund zur Kritik. „Wir haben uns mehr vorgenommen, Oberhausen hat es uns richtig schwer gemacht. Es waren zu viele einfache Fehler dabei“, haderte der 32-jährige Schlussmann.





Neben Stammspielern wie Marco Reus, Niklas Süle und Mats Hummels bekam eine Mischung aus Jugend- und U23-Spielern viele der Minuten. „Klar spielen wir in der Gruppe nicht oft so zusammen, aber dennoch sollte die Qualität von jedem Einzelnen so hoch sein, dass es auf dem Platz besser aussieht als in Oberhausen.“

Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht die schnellen, auch wenn ein Trainer sich freut, wenn er die Mannschaft schnell zusammen hat. Edin Terzic über BVB-Transfers

Die in Oberhausen abwesenden Nationalspieler waren am Wochenende aus dem Urlaub zurückgekehrt und in die Vorbereitung gestartet. „Nach dem nächsten Training werden wir entscheiden, für wen es Sinn macht, dann schon am Samstag zum Einsatz zu kommen“, erklärte Trainer Terzic. Am 22. Juli trifft der BVB zum nächsten Test gegen Rot-Weiß Erfurt an, ehe der USA-Trip der Mannschaft ansteht.

Bisher präsentierte der BVB mit Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) zwei externe Zugänge. Trotz des bereits großen Kaders schließt Terzic weitere Transfers nicht aus, stellt aber klar: „Ich als Trainer habe riesiges Vertrauen in die Spieler, die wir haben. Dennoch werden wir immer versuchen, uns punktuell zu verstärken und zu verbessern. Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht die schnellen, auch wenn ein Trainer sich freut, wenn er die Mannschaft schnell zusammen hat.“