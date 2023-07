Der VfL Bochum ist weiterhin auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Währenddessen findet Trainer Thomas Letsch gefallen an einem Talent aus der eigenen Jugend.

Patrick Fabian und Marc Lettau haben die Tage viel zu tun. Gemeinsam haben die Kaderplaner die Aufgabe, einen neuen Innenverteidiger für den VfL Bochum zu finden. Auch wenn Trainer Thomas Letsch große Stücke auf ein eigenes Talent hält.

"Es ist klar, dass wir mindestens noch einen Innenverteidiger brauchen. Da arbeiten wird hochintensiv dran", so Letsch. "Es gibt schon spannende Optionen." Zum Kandidatenkreis sollen der bereits zur Rückrunde ausgeliehene Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) und der Ex-Bochumer Maxim Leitsch (FSV Mainz 05) zählen.

Während die Suche läuft, bekommt ein VfL-Talent die Chance, sich zu beweisen - mit Erfolg. Eben noch bei der U19 auf dem Trainingsplatz, wurde Niko Bozickovic am vergangenen Mittwoch zum Mittagessen der Profis geholt. Am Abend stand er im ersten Test gegen Kickers Emden (9:2) auf dem Platz.

Manchmal kann es eben alles ganz schnell gehen. Sein unaufgeregter Auftritt bescherte dem 18-Jährigen ein Sonderlob von Trainer Letsch, der ihn bei den Einheiten der Profis "bis auf Weiteres" dabei haben möchte. "Dadurch dass wir aktuell in der Innenverteidigung noch zu wenig haben, haben wir gesagt, dass Niko bei uns bleibt."

VfL Bochum: Bella Kotchap, Leitsch, Oermann - Bozickovic?

Auch im zweiten Testspiel gegen den SC Verl (1:3) machte er seine Sache insgesamt gut, spielte die zweite Halbzeit in einer Viererkette. "Wenn wir ein junges Talent und auf dieser Position Bedarf haben, soll er bei uns mitmachen und sich an uns gewöhnen."

In ihm die Lösung für den vakanten Platz in der Innenverteidigung zu sehen, komme aber zu früh. "Langfristig ja, kurzfristig nein", antwortete Letsch auf entsprechende Nachfrage. In Bochum erhofft man sich, dass Bozickovic den Weg gehen wird, den in jüngster Vergangenheit andere talentierte VfL-Abwehrspieler vor ihm gegangen sind.

So schafften besagter Leitsch, Armel Bella Kotchap und Tim Oermann allesamt den Sprung aus der U19 zu den Profis. Dort spielt der 18-Jährige seit einem Jahr. Er kam aus der U17 des Hamburger SV, nun geht es in seine zweite Saison. Wie groß sein Stellenwert ist, zeigt die Tatsache, dass U19-Trainer Heiko Butscher ihn dem Vernehmen nach zum Kapitän machen will.

Zumindest in der nächsten Woche wird er aller Voraussicht nach aber auf Bozickovic verzichten müssen. "Vor dem Trainingslager müssen wir uns überlegen: Wie sieht der Kader aus, wer ist mit dabei?", so Letsch. "Wir brauchen auf jeden Fall 23 plus drei Spieler." Gut möglich, dass der 1,92 Meter große Defensivspieler zum Aufgebot gehört.

Doch auch andere VfL-Talente dürfen sich Hoffnungen machen, von Sonntag an in Südtirol mit dabei zu sein. "Da gibt es ein paar spannende Spieler", weiß Letsch. "Wenn wir genau wissen, welche Position wir brauchen, dann werden wir uns mit Heiko zusammensetzen und entscheiden."

Bis dahin steht noch Test Nummer drei an. Am Freitag (21. Juli, 18 Uhr, RS-Liveticker) geht es gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Es dürfte nicht der letzte Einsatz von Bozickovic werden.