RevierSport-Print endet: Letzte gedruckte Worte von RS-Gründer Uli Homann

Er hat den Staffelstab weitergereicht, doch zum Ende der Print-Ära von RevierSport hat RS-Gründer Uli Homann noch ein paar letzte gedruckte Worte geschickt.

„Seit 30 Jahren auf Ballhöhe“. So steht es auf dem Titel dieser Zeitschrift, die im Portfolio des riesigen Funke-Konzerts zuletzt eine Nebenrolle, eher gar keine mehr spielte. Sonst wäre es sicher jemandem dort aufgefallen, dass sie sich bereits im 37. Jahrgang befindet und allein dadurch schon eine gewisse (Revier)-Tradition verkörpert. Von der sich, fürwahr, aber niemand etwas kaufen kann.

Weit über 30 Jahre durften wir Sie, liebe verbliebene Leserinnen und Leser, zwei Mal in der Woche mit Fußball-Nachrichten versorgen. Von der Champions-League bis zur Kreisliga trieben wir uns auf den jeweiligen Plätzen herum. Und die dortigen Protagonisten auch schon mal zur Weißglut. Mal lagen wir uns mit ihnen in den Armen, dann erhielten wir Stadionverbot auf Lebenszeit. Das aber zum nächsten Heimspiel wieder aufgehoben wurde. Es war ein riskanter Spagat, irgendwo zwischen Schalke und Dortmund. Zumal sich RWE, MSV und VfL auch immer mal wieder krass benachteiligt fühlten.

Wir berichteten über Meisterschaften, Pokalsiege, Aufstiege, ebenso wie über Niederlagen, Lizenzentzüge und Abstürze. Manche Spieler-Karriere lässt sich in unseren Archiven von der B-Jugend bis in die Traditionsmannschaft dokumentieren. Wir verfolgten den Frauenfußball dieser Region schon, als die heute glühenden Befürworter des Damenkicks noch mit den Augen rollten. Und wir schickten sogar der Nationalmannschaft, obwohl unser „Vaterland“ eher der Kohlenpott war, Redakteure hinterher. In die USA, nach Japan und Brasilien. Was schweineteuer war und eigentlich Blödsinn, weil sich unsere Leser für die zeitgleich stattfindenden Vorbereitungskicks der Revierklubs weit mehr interessierten.

Wir wussten, woher wir kamen: aus der Kurve und ohne eine Mark in der Tasche

Fast 36 Jahre lang hatten wir eine große Klappe, wenn es gegen die Auswüchse des Kommerzes ging. Wir warnten vor dem Verlust eines sportlichen Wettbewerbs und der unangreifbaren Dominanz eines Klubs aus dem Süden. Dass es so schlimm kommen würde, haben aber auch wir nicht geahnt.





Als Zeitung meinungsfreudig und rotzfrech. Als wirtschaftliches Gebilde eher bescheiden und demütig. Den die Szene prägenden geschniegelten Marketing-Fuzzies waren wir so suspekt wie sie uns. Wir wussten, woher wir kamen: aus der Kurve und ohne eine Mark in der Tasche. Das prägt fürs Leben.

In der Funke Mediengruppe, der wir zu Dank verpflichtet sind, gerieten wir in unbekannte Welten. Als ich RevierSport bei einem Sektempfang (großer Gott!) einem anderen Direktor oder was weiß ich vorstellte als „Kicker für Arme“, verzieh mir das die standesbewusste Chefin des ganzen Ladens bis ans Ende ihrer Funke-Tage nicht.

Da denke ich lieber an unseren „Laden“ in der Dickmannstrasse und später auf der Zeche Fritz. All die wunderbaren Menschen, die mir im Laufe der Jahre der Himmel geschickt haben muss und die mehr waren als Kolleginnen und Kollegen. Es war nicht immer Sonnenschein. Aber wenn es regnete, standen wir unter einem Schirm. Euch allen Danke dafür.

Jetzt ist Feierabend, Schicht im Schacht. Nach (fast) 36 Jahren nun die letzte Ausgabe. Vielleicht sind auch noch einige Leser dabei, die auch die Nummer eins im September 1987 in den Händen hielten. Aus Chaos und wie im Fieberwahn geboren. Keine Glanzleistung. Später wurde es besser. Ab morgen gibt es RevierSport aber weiter im Netz, 24/7, wie man heute so sagt. Niemals geht man also so ganz. Die Online-Kollegen sind weiter auf Ballhöhe. Bleiben Sie ihnen gewogen.