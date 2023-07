VfL Bochum: Der September steht ganz im Zeichen des Jubiläums

Tradition wird gelebt. Der VfL Bochum bereitet sich auf einige Feierlichkeiten vor.

In diesem Jahr feiert der Fußball-Bundesligist VfL Bochum sein 175-jähriges Bestehen. Um diesen besonderen Geburtstag gemeinsam mit den Fans zu feiern, plant der VfL in diesem Jahr mehrere Aktionen und Veranstaltungen.

1848 gab es den Startschuss, daher ist die „1848“ in Bochum nicht nur irgendeine Jahreszahl, sondern etwas ganz Besonderes. Sie ist das Sinnbild für Tradition und Geschichte des Klubs. Der Monat September steht daher ganz im Zeichen des Jubiläums. Am 7. September eröffnet der VfL zusammen mit der Stadt Bochum die Ausstellung „175 Jahre VfL – Trikots, Tore, Fußballwunder“.

Gezeigt werden Exponate aus der gesamten Vereinsgeschichte – von der Gründungszeit bis in die Gegenwart. Blau-weiße Fans haben die Möglichkeit, die Ausstellung ab dem 8. September kostenfrei während der Öffnungszeiten des Stadtarchivs zu besuchen. Sechs Monate lang wird diese in der Bochumer Innenstadt eine Heimat finden. Nur einen Tag später, am 9. September, können VfL-Fans das 175-jährige Jubiläum am Vonovia Ruhrstadion weiterfeiern. Der VfL lädt zu einem großen Familien- und Mitmachtag „anne Castroper“ ein. Nicht nur die Fußballabteilung, sondern der Gesamtverein mit allen anderen Sportarten ist dabei eingebunden.

Die Kugel rollt natürlich auch an diesem Tag. Für das fußballerische Highlight im Ruhrstadion sorgt das Spiel der VfL-Legenden gegen eine Ü40-Stadtauswahl. Damit soll die tiefe Verbundenheit von Stadt und Verein hervorgehoben werden. Geplant ist das Spiel um 15:30 Uhr. Die klassische Saisoneröffnung, die traditionell in der Woche vor dem ersten Pflichtspiel stattfindet, wird in diesem Jahr daher etwas anders aufgeteilt. Zunächst wird die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch am 5. August im Ruhrstadion spielen, weitere Infos dazu folgen in Kürze. Auch für ein kleines Rahmenprogramm ist gesorgt, eine große Autogrammstunde der Lizenzspieler ist für den Sonntag nach dem Spieltag geplant. Der Familien- und Mitmachtag am 9. September, der in der Länderspielpause stattfindet, ist dann zum einen als Geburtstagsfeier zu „175 Jahre VfL“ gedacht, bildet gleichzeitig aber auch den zweiten Teil der diesjährigen „Saisoneröffnung“.