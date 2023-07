Erhan Masovic war einer der Garanten für den Klassenerhalt des VfL Bochum. Kein Wunder, dass es Wechselgerüchte gab und gibt. Den Innenverteidiger selbst lasse dies aber kalt.

Ab Montag (17. Juli) ist der Kader des VfL Bochum - Stand jetzt - wieder vollzählig. In Takuma Asano stößt auch der dritte Nationalspieler zur Mannschaft, Neuzugang Matus Bero ist seit Mittwoch am Start. Und Erhan Masovic? Der war überraschend schon von Beginn an dabei.

Während sich VfL-Trainer Thomas Letsch um eine genaue Antwort für den Grund wand, weshalb der Serbe nach seinen Länderspielen keinen verlängerten Urlaub gemacht hatte, antwortete Masovic knapp: "Ich will, dass wir so gut wie möglich auf die Saison vorbereitet sind."

Erleichternde Worte für alle Bochum-Fans. Denn der Innenverteidiger hat in der abgelaufenen Spielzeit mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. 29 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm vier Treffer gelangen. Hinzu kommen drei Spiele im DFB-Pokal.

Sein Marktwert liegt mittlerweile bei acht Millionen Euro. Bochum möchte Masovic unbedingt halten. Aus dem Umfeld des Vereins ist zu hören, dass schon eine stattliche Ablösesumme auf dem Tisch liegen müsste, um die Verantwortlichen ins Grübeln zu bringen.

VfL Bochum: Masovic will nichts von Interessenten wissen

Doch so unaufgeregt Masovic auf dem Platz agiert, so blickt der 24-Jährige auch auf die Gerüchte um seine Person. Vom möglichen Interesse anderer Teams wisse er nichts. "Du weißt im Fußball nicht, was als nächstes passiert, aber jetzt bin ich erstmal hier und werde mein Bestes als Spieler des VfL Bochum geben."

Auf seinen Auftritten aus dem letzten Jahr ausruhen, komme für ihn daher nicht infrage. "Es liegt an mir, weiter hart zu arbeiten und mich bei jedem Training und jedem Spiel weiterzuentwickeln. Ich will so viel wie möglich spielen, eine Beständigkeit in meine Leistung bekommen und dem Team helfen, wieder in der Liga zu bleiben."

Masovic: Der VfL Bochum ist wie eine Familie

Dem schickte Masovic etwas hinterher, was sich wie eine Liebeserklärung an den VfL anhört: "Ich bin hier glücklich. Dieser Klub ist wie eine Familie für mich, sie geben mir alles." Zuletzt einen neuen Mitspieler mit ähnlicher Vergangheit.

Seit Mittwoch ist besagter Matus Bero in Bochum. Beim ersten Training sprach der slowakische Neuzugang viel mit dem Serben - auf englisch, wie Masovic verriet. Ein gemeinsames Thema hatten sie aber sofort gefunden.

"Ich habe in der Slowakei bei dem Team gespielt, wo er angefangen hat." Gemeint ist AS Trencin. Dort hat Bero das Fußball spielen begonnen und von 2013 bis 2016 seine ersten Profi-Schritte gemacht. Masovic war 2018 vom FC Brügge für eine Saison nach Trencin ausgeliehen.

"Wir haben uns also ein paar Geschichten zu erzählen und ich bin glücklich, dass er hier ist." Am Samstag (15. Juli, 15 Uhr) werden die beiden vielleicht zum ersten Mal gemeinsam auf dem Platz stehen. Gegen den SC Verl wird Bero sein Debüt geben. Und Masovic sich weiter auf die Saison mit dem VfL vorbereiten.