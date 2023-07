VfL Bochum: Das sagt Stöger über die Neuzugänge und den Konkurrenzkampf

Kevin Stöger ist mit dem VfL Bochum in die Vorbereitung gestartet. Das sagt er über die ersten Trainingstage und den gestiegenen Konkurrenzkampf.

Die ersten Tage der Sommervorbereitung haben die Profis des VfL Bochum hinter sich gebracht. Am Samstagmorgen ließ Trainer Thomas Letsch sein Team bei hochsommerlichen Temperaturen schwitzen.

"Das war eine anstrengende Einheit, aber das gehört dazu. Umso schöner ist das Gefühl, wenn man es geschafft hat", sagte Mittelfeldspieler Kevin Stöger im Anschluss. Zumal: "Jetzt haben wir einen Tag Pause, der uns guttun wird."

Während der 29-Jährige vor einem Jahr an die Castroper Straße zurückkehrte und eine solide Saison spielte, wird es für die sechs Neuzugänge die erste Vorbereitung mit dem VfL sein. Wobei Matus Bero (Nationalmannschaft, steigt am 12. Juli ein) und Moritz-Broni Kwarteng (Probleme im Schambeinbereich) bislang noch nicht mit dabei waren.

Felix Passlack, Lukas Daschner, Noah Loosli und Niclas Thiede hingegen schon - und das Quartett hat bei Stöger einen "guten ersten Eindruck" hinterlassen. Der Österreicher erklärt: "Es ist leicht, sich in unsere Mannschaft zu integrieren. Wir nehmen jeden mit."

VfL Bochum: Stöger freut sich über Konkurrenz

Nun freut sich Stöger auf die nächsten Wochen. "Da werden wir dann mehr Fußball spielen und die Jungs können zeigen, was sie können." Erste Kostproben im Bochumer Trikot wird es am Dienstag geben. Dann steht das erste Testspiel an. Es geht gegen Kickers Emden (18 Uhr). "Eine nette Abwechslung", findet Stöger.

Dass mit Broni-Kwarteng, Daschner und Bero gleich drei Spieler verpflichtet wurden, die auch den Konkurrenzdruck bei Stöger erhöhen, scheint den Techniker nicht zu stören. "Das ist ein belebendes Element. Es ist gut, wenn Qualität in den Kader kommt", erklärt er. "Es ist wichtig, auf jeder Position zweifach richtig stark besetzt zu sein, um auf Ausfälle reagieren zu können." (mit gp)