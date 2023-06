VfL Bochum: Losilla könnte sofort loslegen, Kaenzig freut sich auf Bayern zur Wiesn-Zeit

Die ersten Wochen verlangen dem VfL Bochum gleich alles ab. So reagieren die Verantwortlichen auf den Spielplan.

Der VfB Bochum startet mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in die kommende Bundesliga-Saison. Das erste Heimspiel ist dann bereits ein Knaller, wenn der BVB ins Ruhrstadion kommt. Am 5- Spieltag die Bayern, am 7. Spieltag Leipzig.

Einfach wird der Auftakt für den VfL nicht. Fazit von Kapitän Anthony Losilla: "Auf den Spielplan wartet man immer. Das ist sehr interessant, es geht in Stuttgart los, das war zuletzt ein Konkurrent gegen den Abstieg. Derby dann im ersten Heimspiel, das ist überragend. Es wird sicher nicht einfach zu Beginn mit Bayern am 5. Spieltag und Leipzig am 7. Spieltag. Ein schwieriger Auftakt, aber wir werden alles geben, um auch hier zu punkten. Von mir auf könnte die Saison schon losgehen."

Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des VfL Bochum, hat direkt nach Erscheinen des Spielplans eine psychologische Komponente ins Spiel gebracht. "Ein Spielplan, dazu gibt es 18 Geschichten. Jeder Klub erzählt seine. Unsere find ich pikant, ich freu mich auch drauf. Bei den ersten beiden Auswärtsspielen stehen unsere Gegner sofort brutal unter Druck, Punkte gegen den VfL sammeln zu müssen. Das kommt uns entgegen."

Wobei auch der VfL was holen muss, denn es warten mit dem BVB, Bayern und Leipzig bis zum siebten Spieltag harte Gegner. Kaenzig: "Ein Derby im ersten Heimspiel, das find ich interessant. Dann bei Bayern München zur Wiesn-Zeit, das durfte ich persönlich das letzte Mal vor 20 Jahren erleben. Auch was ganz besonderes, da freu ich mich auch für unsere Fans, die sicher zahlreich anreisen werden."

Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL, ist nicht ganz so glücklich mit zwei Faktoren: "Es gibt sicher angenehmere Aufgaben, als in Stuttgart zu starten. Und unsere Fans und wir hätten uns am letzten Spieltag ein Heimspiel gewünscht. Wir freuen uns aber sehr drauf, dass wir schon am 2. Spieltag gegen den BVB antreten dürfen." cb / gp