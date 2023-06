VfL Bochum: Nur 600 Fans dürfen zum Düsseldorf-Test - das ist der Grund

Beim Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf können nur wenige Fans des VfL Bochum dabei sein. Warum das so ist und welche Alternative es gibt.

Die Pause nähert sich dem Ende, am 5. Juli startet der VfL Bochum in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Auch Testspiele sind bereits terminiert, es geht vor dem Trainingslager in Südtirol gegen die Kickers Emden (11. Juli), den SC Verl (15. Juli) und Fortuna Düsseldorf. Doch genau dieses Spiel in der Landeshauptstadt am 21. Juli ist ein besonderes: Es können nämlich nur wenige VfL-Fans live vor Ort sein. Lediglich 600 Stehplatzkarten gehen an den VfL. Und die werden nur an VfL-Mitglieder sowie Dauerkarteninhaber ausgegeben.

Warum das so ist? Es liegt am Austragungsort und somit an einem Kapazitätsmangel. Das Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf-Flingern bietet lediglich 7.200 Plätze. Seit 2007 spielt das Fortuna Profiteam ohnehin nicht mehr im Paul-Janes-Stadion, stattdessen nur noch in der großen Esprit-Arena. Der einstige „Fortunaplatz“ dient nun ausschließlich als Spielstätte für Test-, Freundschafts- und Pokalspiele sowie für alle Heimspiele der Reserve und den Jugendmannschaften.

Doch es gibt eine Alternative für Fans des VfL Bochum: Der VfL hat angekündigt, gleich mehrere Partien via Livestream zu übertragen. Das gilt sowohl für das Spiel in Düsseldorf als auch die Tests gegen Kickers Emden, beim SC Verl (dieses Spiel wird aufgrund der Umbaumaßnahmen an der Sportclub Arena gänzlich ohne Publikum ausgetragen) und die beiden Testspiele im Rahmen des Trainingslagers gegen Spezia Calcio und Parma Calcio.

Der Sommerfahrplan im Überblick

5. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt

11. Juli, 18 Uhr Testspiel: Kickers Emden - VfL Bochum

15. Juli, 16 Uhr Testspiel: SC Verl - VfL Bochum

21. Juli, 18 Uhr Testspiel: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

23. Juli bis 30. Juli: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck

26. Juli, 18 Uhr: Testspiel: Spezia Calcio – VfL Bochum

29. Juli, 17 Uhr: Testspiel: Parma Calcio – VfL Bochum

5. August: Testspiel geplant

11. August bis 14. August: 1. Runde DFB-Pokal 2023/24; DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum

18. August bis 20. August: Bundesliga Saison 2023/24, 1. Spieltag