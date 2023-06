VfL Bochum: Abwehrmann kann gehen, so ist der Stand bei Bero

Die Kaderplanung beim VfL Bochum ist in vollem Gange. Die nächste Neuverpflichtung steht bevor, während ein zuletzt verliehener Profi gehen kann.

Nach seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg will der VfL Bochum Jannes Horn offenbar nicht um jeden Preis halten. Das erklärte der Technische Direktor Marc Lettau gegenüber der WAZ.

"Bei Jannes Horn müssen wir die Entwicklungen bis zum Vorbereitungsstart abwarten. Sollte Jannes vorab mit dem Wunsch auf eine Veränderung an uns herantreten, sind wir nicht abgeneigt, diesem zu entsprechen", sagte Lettau über den 26 Jahre alte Defensivspieler.

Horn war vor einem Jahr nach Bochum gewechselt und kam nach einer Verletzung nicht wirklich in Schwung. Zur Rückrunde wurde er nach Nürnberg verliehen, wo er ebenfalls mit einer Verletzung startete, dann aber zu einer wichtigen Säule in der Innenverteidigung des Zweitligisten avancierte.

Der FCN hatte zuletzt bereits öffentlich betont, Horn halten zu wollen. Man stehe in Verhandlungen mit dem VfL und dem Management des flexibel einsetzbaren Verteidigers, hieß es.

Derweil haben die Bochumer schon fünf Neuzugänge verpflichtet: Moritz-Broni Kwarteng (1. FC Magdeburg), Felix Passlack (Borussia Dortmund), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Noah Loosli (Grasshoppers) sowie Niclas Thiede (SC Verl). Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis mit Matus Bero der sechste vermeldet wird.

Schon vor einer Woche hatten wir berichtet, dass sich ein Transfer des 27-Jährigen anbahnt. Inzwischen ist der Deal mit dem slowakischen Mittelfeldmann durch - allein die Verkündung steht noch aus. Bero war bei Vitesse Arnheim Kapitän unter Bochums Trainer Thomas Letsch.

Im WAZ-Artikel erfahren Sie, was Lettau über den Nationalspieler sagt und wie die Details zu dem Wechsel aussehen. Außerdem werden die Gerüchte um ein mögliches Interesse an Arnheims Maximilian Wittek und Lockrufe an Linksverteidiger Danilo Soares aus seiner brasilianischen Heimat eingeordnet.

Die Kaderübersicht des VfL Bochum

Bis 2024 gebunden: Michael Esser, Danilo Soares, Cristian Gamboa, Jacek Goralski, Anthony Losilla, Kevin Stöger, Philipp Förster, Christopher Antwi-Adjei, Takuma Asano, Philipp Hofmann, Simon Zoller, Ivan Ordets, Jannes Horn, Lys Mousset, Luis Hartwig, Moritz Römling

Bis 2025 gebunden: Manuel Riemann, Erhan Masovic, Mohammed Tolba, Jordi Osei-Tutu, Mats Pannewig

Bis 2026 gebunden: Patrick Osterhage, Gerrit Holtmann, Moritz Broschinski, Tim Oermann

Zugänge: Noah Loosli (Grasshopper Club Zürich), Felix Passlack (BVB), Niclas Thiede (SC Verl), Mats Pannewig, Mohammed Tolba (beide eigene Jugend), Lukas Daschner (FC St. Pauli)

Abgänge: Vasilios Lampropoulos, Konstantinos Stafylidis (beide unbekannt), Paul Grave (Leihe zum Wuppertaler SV), Marko Johansson (war ausgeliehen vom HSV), Keven Schlotterbeck (war ausgeliehen vom SC Freiburg), Dominique Heintz (war ausgeliehen von Union Berlin), Saidy Janko (war ausgeliehen von Real Valladolid), Pierre Kunde (war ausgeliehen von Olympiakos Piräus), Silvere Ganvoula (BSC Young Boys)